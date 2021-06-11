Громадянство Росії хочуть давати українцям і білорусам за "самоідентифікацією", - Держдума розгляне закон

Автори законопроєкту вважають, що після його ухвалення в Росію можуть переїхати жити "мільйони" українців.

Текст законопроєкту про репатріацію опубліковано на офіційному сайті Державної Думи РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Його автори пропонують видавати громадянство РФ громадянам Білорусі та України за фактом "самоідентифікації". Відмовлятися від власного громадянства при цьому не потрібно. Не обов'язково мати і родичів у Росії.

Згідно з текстом документа, законопроєкт визначає процедуру "повернення російських співвітчизників на постійне проживання на свою історичну батьківщину - в Російську Федерацію в порядку репатріації".

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Таким чином автори ініціативи хочуть зберегти "загальноросійську культурну ідентичність", а також "запобігти асиміляції, перш за все в державах, закони і практика яких створюють проблеми для задоволення національних прав та інтересів російських співвітчизників".

Один з авторів законопроєкту, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін вважає, що реалізація закону може "принадити в країну мільйони співвітчизників", перш за все з України.