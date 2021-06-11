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Громадянство Росії хочуть давати українцям і білорусам за "самоідентифікацією", - Держдума розгляне закон

Громадянство Росії хочуть давати українцям і білорусам за

Автори законопроєкту вважають, що після його ухвалення в Росію можуть переїхати жити "мільйони" українців.

Текст законопроєкту про репатріацію опубліковано на офіційному сайті Державної Думи РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Його автори пропонують видавати громадянство РФ громадянам Білорусі та України за фактом "самоідентифікації". Відмовлятися від власного громадянства при цьому не потрібно. Не обов'язково мати і родичів у Росії.

Згідно з текстом документа, законопроєкт визначає процедуру "повернення російських співвітчизників на постійне проживання на свою історичну батьківщину - в Російську Федерацію в порядку репатріації".

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Таким чином автори ініціативи хочуть зберегти "загальноросійську культурну ідентичність", а також "запобігти асиміляції, перш за все в державах, закони і практика яких створюють проблеми для задоволення національних прав та інтересів російських співвітчизників".

Один з авторів законопроєкту, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін вважає, що реалізація закону може "принадити в країну мільйони співвітчизників", перш за все з України.

Автор: 

громадянство (1070) росія (64846) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+34
я тільки за.
обов'язковою умовою повинно стати відмова від українського громадянства і виїзд з території України
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11.06.2021 18:47
+22
Просто. Потому шо ты, русский, живешь среди русских.
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11.06.2021 18:52
+19
Да пусть вата валит! Принять закон по которому наличие гражданства страны агрессора автоматически лишает украинского гражданства и всё!!! За сокрытие российского гражданства 10 лет тюрьмы.
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11.06.2021 18:48
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Добровольное оформление в рабы! =)))
Будет здорово, если лишнехромосомов украинского или белОруССкого происхождения будут забирать в кацапоармию или переподготовку )))
PS: Этих кацапов, необходимо срочно на родену, 15 минут на сборы и в теплушку на выгребную яму-404, по сраленски, а если не хотят то свадебном рефрижераторе с плюсиками 200!!!
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11.06.2021 19:20 Відповісти
Гражданство россии хотят давать украинцам и белорусам по "самоидентификации"

І хай ...дують до кацапстану на "самоізоляцію"
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11.06.2021 19:34 Відповісти
Хороша ідея. Було б чудово, коли б виїхали з України кілька мільйонів "самоідентифікованих", тоді б майже всі проблеми вирішилися. Але ж вони навіть з Прибалтики з паспортом "негражданина" не виїжджають, щоб створювати там проблеми.
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12.06.2021 07:53 Відповісти
почитайте рос СМИ , это Писец что они там строчат
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11.06.2021 19:42 Відповісти
ця повія ще жива?
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11.06.2021 19:48 Відповісти
Нет, ну ты посмотри, ну нет покоя ********, нет ******** покоя! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.06.2021 19:49 Відповісти
с клиническими идиотами на параше уже тоже напряжёнка )). ну какой нормальный чел будет себя как парашника "самоидентифицировать"?
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11.06.2021 20:13 Відповісти
Нормальний - не буде. Але на расєї вар'ятів припасено ще років на 300...
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12.06.2021 07:46 Відповісти
Видно мордве совсем среди таджиков и киргизов невесело😁😁😁😁
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11.06.2021 20:13 Відповісти
Мудаки Козлорогие, китайцам давайте гражданство, их может миллионов 50 понаехать.
Тогда, узкоглазые будут пахать, а ВАТА нихера не делать, только бухать и по телеку ****** любоваться.
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11.06.2021 20:26 Відповісти
Хм
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11.06.2021 20:31 Відповісти
То что строится в раше.. любому русскому живущему вне.. её.. не понравится. Хотят попасть.. в иной мир.. без прав и свобод.. чемодан вокзал..
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11.06.2021 20:32 Відповісти
У мене до вас зелефобов один вопрос почему за 5 лет вашей власти наука не получила достойного развития? Почему вам такой вопрос задаю т.к. у нас все закольцовано. Надо повышать зарплату для борьбы с бедностью. А повысят зарплату остаётся проще всего поднять цены на товар чем модернизировать промышленность. Основная задача модернизации увеличить продуктивность труда и уменьшить энергозатраты.
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11.06.2021 20:36 Відповісти
Це що з твоєї дисертаціі,ти теж науКівець ???)))
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11.06.2021 20:43 Відповісти
Дмитро я відкрию тобі очі, та скажу що з моменту отримання незалежності України країна отримала в спадок совкову інфраструктуру у нас даже армійці воюють против парашки на совковій техниці. Тому не вас свій рот відкривати на совок. Коли ви вилите на вулицю це все було побудовано в СРСР. Тому мовчить.
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11.06.2021 20:55 Відповісти
У мене нічого, не було побудовано при совку. Живу я в будинку - побудованому при Україні, працюю в бізнес центрі - побудованому при Україні, купую продукти в супермаректі біля будинку - побудованому в Україні, отримую послуги від держави онлайн(при Україні було створено додаток), або в новенькому ЦНАПі збудованому в Україні.
Що у вас при совку збудовано, не знаю.
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11.06.2021 21:14 Відповісти
Олександр я ніколи не повірю тебе
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11.06.2021 21:17 Відповісти
Це твоя справа. Моє справа - сказати правду, а твоя вірити в неї чи ні.
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11.06.2021 21:24 Відповісти
Я за часи совка працював і будував ,творив як Ви кажете !! В1985 р. отримав в особисту справу запис-"Присвоения офицерского звания,по морально-политическим качествам,не достоен " ТВАИУ(Тульське арт.училище )!! Тому не треба мені розказувати ці байки про совковий рай !!!)))
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11.06.2021 21:22 Відповісти
Не тільки при совку, а й при царю українці розбудовували росію від Петербурга, (який побудували запорізькі козаки) до сахаліна, піднімали казахську цілину, будували бам, російські міста і промисловість та інфраструктуру. А всі гроші на ощадних книжках українців лишилися в Москві, яку теж побудував один з київських князів, він же й заснував цю росію, зліпив з диких варварів.
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12.06.2021 07:42 Відповісти
Несмотря на деда русского, царство ему небесное, что-то я не горю желанием переезжать в кацапстан.)
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11.06.2021 21:00 Відповісти
Было бы неплохо, чтобы туда свалили все любители русского мира, а также медведчука и бойко. По упрощённой системе. И чтоб самоидентифицировались там навечно. Аминь.
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11.06.2021 21:37 Відповісти
Значить всіх хахлів які за парєбріком зроблять расеянцами. настойчиво предлгают
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11.06.2021 21:39 Відповісти
Асиміляція українців московитами триває понад 360 років !!!)))
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11.06.2021 21:53 Відповісти
у лаптей гражданство, шо презерватив, попользовался и выкинул
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11.06.2021 22:20 Відповісти
Только им надо помочь.
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11.06.2021 23:18 Відповісти
Москалі вирішили допомогти Україні ?
Бо в Україні бояться навіть мову завести про паспорт негромадянина і взагалі (я про це з 2019-го пишу) про перегляд і закону про Громадянство, і статус жителів.
Ото хай забираються самі, по-хорошому.
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12.06.2021 04:35 Відповісти
Хмммм....у нас есть .....идеальный ....подчеркну!....идеальный выход куда справлять нелегалов!!! Да любых, по фиг! Любой цвет кожи и разговора. Принудительно им внушить, что они с рождения самоиндентифицированные русские. Не переживайте, они с радостью согласятся. Ну а дальше вы знаете.....
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12.06.2021 07:38 Відповісти
Можно отправить в Россию всех зэков и весь люмпенпроллетариат .
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12.06.2021 14:04 Відповісти
Это же, как замечательно, для самоочищения стран отгнили и не разлагаемого пластика! Просто, хранилище токсичных отходов, эта путинская Россия! Пусть их там складируют на брошенных россиянами территориях! Помню, когда эта мразь рванула с Донбасса самолетами Путина, под феерическую пропаганду росСМИ, в ту Тьму-Таракань, думая, что их приземлят в Крыму, сколько интервью они давали, сколько гадости вылили на Украину, их родившую и вскормившую! А потом еще полмесяца все прославляли Путина, а потом полмесяца каялись и постепенно затихли! Где они теперь? Что они теперь с их паспортами? Что с их детьми и внуками? Да, всем миром еще тогда мы сами предлагали всем: "Чемодан-вокзал-Россия!". Все изгои теперь в России, от беглых президентов, до последних убийц, ведь при президенте Путине, другие и не нужны!
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12.06.2021 07:51 Відповісти
Вони чудово розуміють, що "міліони саатєчєствєнікаф" це маячня. Але для підтримки в росіян високого градуса нена́висті до сусідів згодиться і цей закон.
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12.06.2021 13:46 Відповісти
Потом эта украинская вата начнет отжимать Мариуполь или Херсон, а Путин скажет, что у нас гражданская война. Пусть получают российское гражданство, но украинского тогда надо обязательно лишать.
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12.06.2021 14:02 Відповісти
При получении паспорта РФ, паспорт Украины автоматически аннулируется.
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12.06.2021 15:31 Відповісти
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