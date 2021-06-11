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Новини Коронавірус і карантин
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Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини від COVID-19, - ОП

Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини від COVID-19, - ОП

Королівство Данія готове поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса повідомила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Напередодні саміту НАТО 14 червня Зеленський поінформував керівника уряду Данії про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України. Він зазначив, що зберігається високий рівень загрози, адже на даний момент відбулося відведення тільки частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів.

Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зеленський акцентував увагу на важливості збереження міжнародного тиску на Росію для досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

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Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і в рамках європейської інтеграції.

Метте Фредерікса розповіла президенту, що Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від COVID-19.

Зеленський підтвердив запрошення прем'єр-міністру Данії відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Автор: 

вакцина (4419) Данія (768) Зеленський Володимир (23754) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Краще б Данія не дозволяла будувати Північний потік -2 через власні територіальні води. Це було б більшою допомогою Україні!
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11.06.2021 19:04
+1
Навіщо рятувати людей в Україні, якщо вони все одно замерзнуть взимку коли путін підірве газогони і заморозить населені пункти? Це якось нелогічно! Якщо вже дозволили будувати путіну новий газогін через свої води, то вже потрібно бути послідовними - не витрачати на приречених зайві вакцини. Потрібно рятувати тих кого ще можна врятувати! Але спочатку потрібно визначити хто зможе вижити в Третій світовій війні!
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11.06.2021 19:09
+1
Да нас уже должны были вакцинами завалить,если слушать ваш опа -степановский звиздешь...А где делся тот Степанов...неужели наградили "хатинкой" в Испании,чтоб некому было про воровство при ковиде верхушки зекретинов рассказать?
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11.06.2021 19:13
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Краще б Данія не дозволяла будувати Північний потік -2 через власні територіальні води. Це було б більшою допомогою Україні!
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11.06.2021 19:04 Відповісти
Навіщо рятувати людей в Україні, якщо вони все одно замерзнуть взимку коли путін підірве газогони і заморозить населені пункти? Це якось нелогічно! Якщо вже дозволили будувати путіну новий газогін через свої води, то вже потрібно бути послідовними - не витрачати на приречених зайві вакцини. Потрібно рятувати тих кого ще можна врятувати! Але спочатку потрібно визначити хто зможе вижити в Третій світовій війні!
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11.06.2021 19:09 Відповісти
а навіщо ті 500 тис, ніхто внятно сказати не може, бо що там після вакцінації відбувається, нікому невідомо. Слухайте уважно і до кінця спєца-вірусолога: :
https://www.youtube.com/watch?v=oyKpE59O2hU&t=421s
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11.06.2021 19:47 Відповісти
якщо почнеться ТСВ то тоді всім буде глибоко до лампочки як вакцини так і так званий "вірус"...
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11.06.2021 21:30 Відповісти
зеленые побирушки
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11.06.2021 19:08 Відповісти
Щей пишаються цим,зебілоїди !!!)))
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11.06.2021 19:25 Відповісти
Рецепт от зебилов по борьбе с короной: нужно просто раздеребанить между своими на стройках короновирусный фонд и не покупать нормальную вакцину и не вакцинировать граждан. Весь цивилизованный мир увидит, что в центре европы страна без вакцин и вакцинации, и все сразу бросятся спасать бедный народ. Шах и мат порохоботы: бубочка прибарахлился с короновирусного фонда и получил бесплатно вакцины.
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11.06.2021 19:12 Відповісти
Да нас уже должны были вакцинами завалить,если слушать ваш опа -степановский звиздешь...А где делся тот Степанов...неужели наградили "хатинкой" в Испании,чтоб некому было про воровство при ковиде верхушки зекретинов рассказать?
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11.06.2021 19:13 Відповісти
Черговий здобуток зеленої плісняви !!!))))
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11.06.2021 19:24 Відповісти
Какую вакцину случайно не сказали?
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11.06.2021 19:29 Відповісти
Рассуждения разные брать не брать и почему столько? Брать конечно---своей же нет вакцины. Пусть лучше ещё будет к каждой дозе по банке *Карлсберга* дадут. Там в Копенгагене прямо почти в порту большой завод этот бренд выпускает много очень лет.
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11.06.2021 21:04 Відповісти
 
 