Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини від COVID-19, - ОП

Королівство Данія готове поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса повідомила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Напередодні саміту НАТО 14 червня Зеленський поінформував керівника уряду Данії про ситуацію з безпекою на Донбасі і біля кордонів України. Він зазначив, що зберігається високий рівень загрози, адже на даний момент відбулося відведення тільки частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів.

Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зеленський акцентував увагу на важливості збереження міжнародного тиску на Росію для досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

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Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і в рамках європейської інтеграції.

Метте Фредерікса розповіла президенту, що Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від COVID-19.

Зеленський підтвердив запрошення прем'єр-міністру Данії відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.