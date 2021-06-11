П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ"
За даними розвідки в районі окупованого населеного пункту Голубовське п'яний російський найманець розстріляв колег і застрелився сам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубовське, що на тимчасово окупованій території, найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла у стрілянину внаслідок якої один найманець завдав вогнепальні поранення несумісні з життям своїм товаришам по службі, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, наклав на себе руки", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ намагається звинуватити Збройні Сили України, видаючи цей випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.
В ОТУ "Північ" підкреслюють, що українські частини і підрозділи продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.
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О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть русский люд ведёт тропа иная -
До их кацапских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи
Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба
В почётный караул."
Шалом братва,ворогам смерть !!!
Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своё опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.
-Еврей-цыган - погано племя?
Ты Шаломову это расскажи...
Твое он так опишет племя...
В цыганах лучше место закажи.
Кажется за последние годы визиткаяроша совершила радикальную, если не сказать революционную, эволюцию ...
Чем меньше их станет, тем лучше!
Неужели? А я думал там чудо, типа «ватные тигры».
Та який це злочин? Це на орден тягне!
Рашизм, фашизм - не пройде!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
пам´ятаю яk азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
А ось тут, за думкою редакторів Цензору, ми повинні зніяковіти???