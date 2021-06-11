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Новини Агресія Росії проти України
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П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ"

П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ
Фото: vchasnoua.com

За даними розвідки в районі окупованого населеного пункту Голубовське п'яний російський найманець розстріляв колег і застрелився сам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубовське, що на тимчасово окупованій території, найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла у стрілянину внаслідок якої один найманець завдав вогнепальні поранення несумісні з життям своїм товаришам по службі, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, наклав на себе руки", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ намагається звинуватити Збройні Сили України, видаючи цей випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

В ОТУ "Північ" підкреслюють, що українські частини і підрозділи продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.

Автор: 

бойовик (3414) Донбас (22354) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+54
уже взвыли ))))
Пять ополченцев погибли в результате атаки украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила народная милиция ЛНР.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту народной милиции в районе н.п. Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», - говорится в сообщении.
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11.06.2021 19:25
+52
Пьяный российский оккупант расстрелял сослуживцев и покончил с собой возле Голубовского, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 7817
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11.06.2021 19:27
+48
Мне вот это понравилось..."...обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике..." Тобто научно-политический диспут вышел из-под контроля
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11.06.2021 19:32
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https://ria.ru/20210611/ssha-1736507299.html Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
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11.06.2021 19:57 Відповісти
До Байдена ***** Мєркєл уже поїхала, буде за ***** агітувати перед зустріччу.
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11.06.2021 20:04 Відповісти
Скрєпи в голову мочконули
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11.06.2021 20:00 Відповісти
Такі як завжди новини викликають і радість і сум..
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11.06.2021 20:01 Відповісти
Образцовый кацап. Все бы такие были
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11.06.2021 20:03 Відповісти
Может им больше водочки поставить
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11.06.2021 20:03 Відповісти
Алекс. Ты очень справедливо отметил! С ватниками не надо воевать - им надо отправлять гумконвой - водочки и они сами перестреляются. А если ещё в додачу подбросить вино и пиво, то они могут ракетами фукануть и по кремлю, по барлоге хама!!
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13.06.2021 10:00 Відповісти
"Я говорю о нас - сынах Синая;
О нас, чей взгляд иным теплом согрет,
Пусть русский люд ведёт тропа иная -
До их кацапских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим - цветами в изголовьи
Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул -
Мы встанем у берёзового гроба
В почётный караул."
Шалом братва,ворогам смерть !!!
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11.06.2021 20:04 Відповісти
кацап о сыновьях Синая
Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своё опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.

-Еврей-цыган - погано племя?
Ты Шаломову это расскажи...
Твое он так опишет племя...
В цыганах лучше место закажи.
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11.06.2021 20:14 Відповісти
Якщо це вірш істинного благочинного єврея....повністю з ними згоден. Але чому серед євреїв є такі ублюдки,як зрадники Вассерман,Долинський, Рабинович ( опожопа), Гуфман (опожопа з Дніпра), і головний координатор антиукраїнського єврейського кодла Якоб Кедмі. Щось я не чув від нашого головного єврейського раввина про осуд антипатріотичної суспільної діяльності усіх цих прислужників агресора. Ось це і факт. Ми,в Україні, конституційне громадянство,відстоюємо Державність країни в цей нелегкий час і засуджуємо всіляку нечисть серед українського народу,але чомусь єврейські послідовники пророка Мойсея бішьш тяжіють до аресивної Московії і часто-густо примітні на акціях,які не завжди,мяко кажучи, є продержавними та патріотично-солідарними для суспільства в Україні. Нічого особистого.
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13.06.2021 05:21 Відповісти
Пасечник заявил, что диверсия в ЛНР была утверждена на высоком уровне
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11.06.2021 20:05 Відповісти
я гублюся в догадках Порох чи може сам Кровавий Пастор
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12.06.2021 15:50 Відповісти
Інтересно,яку КАРУ прийме Пасічник за свою зраду присязі і народу України? Чому до сих пір ось ця МЕРЗОТІНЬ топче нашу землю ?
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13.06.2021 05:24 Відповісти
Merci beaucoup!
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11.06.2021 20:06 Відповісти
Пьяный российский оккупант расстрелял сослуживцев и покончил с собой возле Голубовского, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 6939
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11.06.2021 20:06 Відповісти
Еле дочитал с чувством глубокого отвращения. Это ж как там "парят" мозги!
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11.06.2021 20:30 Відповісти
Короче, пора сдаваться.
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12.06.2021 10:05 Відповісти
При этом один застрелен из винтовки "иностранного производства", эти клоуны все еще в совке и Украину считают совком.
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12.06.2021 08:47 Відповісти
мабуть з шмайсера (мод АК-47)
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12.06.2021 15:51 Відповісти
?
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12.06.2021 16:05 Відповісти
Судя по всему, специальное вооружение для застреливания в голову не спуаешь ни с чем, даже со снайперской винтовкой иностранного производства ...
Кажется за последние годы визиткаяроша совершила радикальную, если не сказать революционную, эволюцию ...
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12.06.2021 16:10 Відповісти
Russian Lives Don't Matter!
Чем меньше их станет, тем лучше!
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11.06.2021 20:15 Відповісти
А я не увидел тяжести преступления...
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11.06.2021 20:21 Відповісти
так, на грамоту похвальну тягне.
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11.06.2021 22:45 Відповісти
Амнiстію херою і орден за заслуги з гівна зліплений-посмертно!
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11.06.2021 20:33 Відповісти
хай місцеві скинуться (насеруть) на надгробок (в традициях мордарських)
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12.06.2021 15:54 Відповісти
****, яке нахабне самогубство, га !!!
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11.06.2021 20:38 Відповісти
Мог бы и еще
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11.06.2021 21:06 Відповісти
"Обсуждения затруднительной экономической ситуации»
Неужели? А я думал там чудо, типа «ватные тигры».
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11.06.2021 20:39 Відповісти
Смотрите...Там есть вооруженные формирования, одетые в русскую форму с русскими знаками различия,вооруженные русским оружием, с русской техникой, танками, средствами РЭБ и ПВО, снабжающиеся русскими боеприпасами, пайками и комплектующими из русских складов, получающие русское жалование в русских срублях, подчиняющиеся русскому командованию. И все равно - их там нет. Разве не чудо?
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11.06.2021 20:46 Відповісти
Вифсьоврёти ихтамнет.
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11.06.2021 20:53 Відповісти
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11.06.2021 20:58 Відповісти
В Гейропе все институты оочень вумные они все знают их там нет.
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11.06.2021 21:27 Відповісти
самонае@нулся сепараст, еще и других сепарастов с собой прихватил, почаще бы так и побольше ...
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11.06.2021 20:39 Відповісти
П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 843
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12.06.2021 01:12 Відповісти
"після чого, усвідомивши тяжкість злочину, наклав на себе руки"

Та який це злочин? Це на орден тягне!
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11.06.2021 20:47 Відповісти
Точно, перейшов би на бік України мо жив би.
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11.06.2021 21:46 Відповісти
ні, на похвальну грамоту, на медальку таких раза три, а на орден заходів 10 або з пару десятків за раз
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11.06.2021 22:48 Відповісти
Нормально !!Побольше бы таких хороших новостей!!
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11.06.2021 20:54 Відповісти
Це дуже гарна новина . Побільше б таких . Смерть російським окупантам . Фашизм не пройде .
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11.06.2021 21:16 Відповісти
Рашизм страшнійший за фашизм.
Рашизм, фашизм - не пройде!
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11.06.2021 21:45 Відповісти
Осознал, какое Россия говно и все, что она наделала на Донбассе - это говно и решил очистить немного и сам осознал что говном занимался и самоуничтожился. Побольше бы таких прозревших! )))
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11.06.2021 21:22 Відповісти
**** такой молодец.Еще давай роднее будеш.
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11.06.2021 21:24 Відповісти
Та і йух з ними
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11.06.2021 21:29 Відповісти
Отлично! Ложусь спать с хорошим настроением.
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11.06.2021 21:44 Відповісти
красавец. ни дать ни взять...
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11.06.2021 21:51 Відповісти
П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8240
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11.06.2021 22:06 Відповісти
Гарна новина . Ура !!!! Шість рашистських подонків здохли . Світ зробив шість маленьких кроків до миру , злагоди та добробуту .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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11.06.2021 22:10 Відповісти
Теперь четверо детей вырастут без отцов и пойдут мстить в Украину, Грузию, Молдову, Сирию, Ливию и так далее...
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12.06.2021 10:54 Відповісти
Для чого по всьому світу шлятись? Одразу у Кремль, до головнокомандувачу всіх "чесних" країн. За одного строк буде менший.
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12.06.2021 11:12 Відповісти
Ватні самки повезуть їх в Україну - типу "переселенці".
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12.06.2021 13:13 Відповісти
Кормильцы обсуждают тяжелую экономическую ситуацию, после чего скрепно режут друг другу горло.
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11.06.2021 22:16 Відповісти
Ахахах))) Впопучлєнци з голоду вже один одного гасять)
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11.06.2021 22:24 Відповісти
Це лиш початок. Скоро почнуть жерти одне одного, ще не закатрупивши...
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12.06.2021 10:34 Відповісти

П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4574
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11.06.2021 22:31 Відповісти
Молодець! Побільше таких героїв Кацапстану!
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11.06.2021 22:57 Відповісти
наградить бы както надо "воина" хоть доски на труну вышлите убогим что ли
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11.06.2021 23:06 Відповісти
Яке жахливе масове самогубство, хто б міг подумати.Жах....
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11.06.2021 23:57 Відповісти
Хоть так))) А то ослина нашим стрелять запрещает...
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12.06.2021 00:17 Відповісти
Он не запрещает, ну ослина эта, а разрешает на пятые сутки.
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12.06.2021 10:56 Відповісти
П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1106
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12.06.2021 00:46 Відповісти
Спасибо... утолили мою печаль по еноту.
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12.06.2021 01:01 Відповісти
енотик уже заждался, почаще бы так танцевал!
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12.06.2021 01:14 Відповісти
Не при цьому ***********, на жаль... (((
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12.06.2021 01:23 Відповісти
От і славно.
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12.06.2021 07:38 Відповісти
П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 205
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12.06.2021 08:44 Відповісти
вислати гуманітарку:бетону та скловати!
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12.06.2021 09:21 Відповісти
так давайте их всех там напоим и пусть перестреляют друг друга
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12.06.2021 09:28 Відповісти
Слава героям!
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12.06.2021 09:31 Відповісти
руSSкі терористи не мають чим платити їхтамнєтам... от і ліквідовують заборгованості по-зарплаті...
пам´ятаю яk азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
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12.06.2021 10:33 Відповісти
Жаль такие случаи весьма редки, а вообще нашим дипломатам надо выступить с нотой возмущения - уничтожение рашистской плесенени является прерогативой ВСУ !
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12.06.2021 10:57 Відповісти
От бовдур. Треба було скальпи зняти. І по мінному полю до ВСУ.
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12.06.2021 11:16 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
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12.06.2021 12:38 Відповісти
открыть все кпп с дырой и луганорой для безпрепятственного провоза водяры и пр. шмурдяка, плюс еще нашим экспортерам и 20% ндс возвращать. тут же двойная выгода - и наши спитзаводы при деле, и в дырявых "республиках" все пучком
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12.06.2021 13:14 Відповісти
Під час перемир'я окупанти самоліквідовуються або знищуються вогнем у відповідь. У випадку, якщо працювала українська ДРГ, як стверджують мокшанє, то правильно казати самоліквідувалися. Але пересічного українця влаштує любий варіант, головне, що результат такий як треба.
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12.06.2021 14:59 Відповісти
харашо но мало. запускай енота
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12.06.2021 16:21 Відповісти
Негайно їм туди підкинуть самогонні апарати.
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12.06.2021 20:13 Відповісти
кацапы чтоб вы знали падлы, это новое Украинское оружие разработаное в жмеринке патриотами украины ! не уйдете за поребрик перебьёте друг друга, время пошло !
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12.06.2021 21:07 Відповісти
"Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ."
А ось тут, за думкою редакторів Цензору, ми повинні зніяковіти???
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12.06.2021 21:24 Відповісти
Жалко что мало …. Побольше бы…..
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13.06.2021 00:23 Відповісти
Інтерсний Бот це видав...Роберт Мюллер. Як зрозуміли, ця Пакость згребла в кучу все фейкове лайно по якійсь провокаційній методитчці. Хто цей "мюллєр" здогадатись не важко і чиєї країни лайнюк. При кожній маріонеточно-кадровій російській окупаційній армії на сході України є...опіцер з пропагандисько-провокаціцного центру Західного російського ВО. В радянс.армії це були "штатні пропагандисти", робота яких і була проводити підривну діяльність серед населення і для населення. Ось перед вами їх падлюшна гнидна робота.
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13.06.2021 05:35 Відповісти
семье боевика, который ликвидировал пять штук террористов нужно выплатить премию в размере 5000 долларов, чтоб мотивировать остальных боевиков брать с него пример и обеспечивать свои семьи.
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13.06.2021 12:48 Відповісти
Не сошлись в трактовке переписки Енгельса с Каутским?
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13.06.2021 13:38 Відповісти
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