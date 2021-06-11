П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ"

За даними розвідки в районі окупованого населеного пункту Голубовське п'яний російський найманець розстріляв колег і застрелився сам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"За даними розвідки стало відомо, що на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубовське, що на тимчасово окупованій території, найманці після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній республіці влаштували бійку, яка згодом переросла у стрілянину внаслідок якої один найманець завдав вогнепальні поранення несумісні з життям своїм товаришам по службі, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, наклав на себе руки", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що командування російсько-окупаційних військ приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне вживання алкогольних напоїв "воїнами" НЗФ намагається звинуватити Збройні Сили України, видаючи цей випадок за бойові втрати і порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

В ОТУ "Північ" підкреслюють, що українські частини і підрозділи продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.