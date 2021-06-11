Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин
Те, що Українська асоціація футболу затвердила гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" як офіційні, дозволяє позитивно вирішити з Європейським футбольним союзом питання про форму української збірної.
Про це віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання. Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це", – заявив Куніцин.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".
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«Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.
Итоги переговоров следующие:
1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям Слава», Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.
2. Мы доказали, что «Слава Украине», «Героям Слава», большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.
3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям Слава» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года.
Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса.
На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине».
Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020.
Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», - написал Павелко.
Вероятно, поверх «Героям Слава» разместят этот элемент:
"УАФ"-это, всего лишь, "Украинская ассоциация футбола".
Итоги голосования в "УАФ", говорит о следующем- "Насколько мне известно, это может быть путем к положительному решению этого вопроса".
и сообщение 9 часовой давности: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4001673173251634 Андрій Павелко - Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45... | Facebook
А... ну да... она утонула... Слава Канаде!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zbirna-ukrainy-planuie-hraty-v-novii-formi/31302453.html Збірна України планує грати в новій уніформі у першому матчі Євро-2020 - пресаташе
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Спорт має бути за межами політики.
По какому праву наше приветствие нам запретили ?
И кто - страна-агрессор, страна без флага и гимна.