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Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин

Офіційний статус гасла

Те, що Українська асоціація футболу затвердила гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" як офіційні, дозволяє позитивно вирішити з Європейським футбольним союзом питання про форму української збірної.

Про це віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання. Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це", – заявив Куніцин.

Читайте також: Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Автор: 

Куніцин (12) збірна з футболу (224) УЄФА (150) футбол (1580) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+9
И пусть канонада рашенских пуканов станет салютом в честь нашей победы.
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11.06.2021 20:05
+9
НЕОФІЦІЙНИЙ ЛОЗУНГ
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 4474
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11.06.2021 20:14
+7
Так уже порешали. Всё остается в первозданном виде без изменений 45 голосам "ЗА" из 45: Слава Украине! - Героям слава!
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11.06.2021 20:05
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И пусть канонада рашенских пуканов станет салютом в честь нашей победы.
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11.06.2021 20:05 Відповісти
"... На внутреннюю сторону формы поверх "Героям Слава" добавят эмблему сборных с картой Украины, трезубцем и надписью "Слава Украине"...."
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11.06.2021 20:09 Відповісти
Це завдяки москалям!
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11.06.2021 20:18 Відповісти
Тройний оберіг від нечісті
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11.06.2021 21:26 Відповісти
Скоро оголосять Тризуб зброєю терористів.
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11.06.2021 22:52 Відповісти
"Разірваних пуканів" - ця деталь важлива !
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11.06.2021 20:12 Відповісти
Так уже порешали. Всё остается в первозданном виде без изменений 45 голосам "ЗА" из 45: Слава Украине! - Героям слава!
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11.06.2021 20:05 Відповісти
...пруфы есть?
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11.06.2021 20:07 Відповісти
лава УАФ Андрей Павелко сообщил об итогах переговоров с УЕФА по размещению «Героям Слава» на новой форме сборной Украины.

«Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.

Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: «Слава Украине» и «Героям Слава», Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.

2. Мы доказали, что «Слава Украине», «Героям Слава», большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям Слава» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года.

Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса.

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и еще одной надписью «Слава Украине».

Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020.

Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле», - написал Павелко.

Вероятно, поверх «Героям Слава» разместят этот элемент:
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11.06.2021 20:10 Відповісти
Рано!
"УАФ"-это, всего лишь, "Украинская ассоциация футбола".
Итоги голосования в "УАФ", говорит о следующем- "Насколько мне известно, это может быть путем к положительному решению этого вопроса".
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11.06.2021 20:17 Відповісти
Я привел новость о итогах переговоров с УЕФА.
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11.06.2021 20:19 Відповісти
Я так понял, лозунг "Героям Слава" будет, но на другом участке футболке (Лозунг «Героям Слава» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины)? Правильно?
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11.06.2021 20:29 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4002579483161003
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11.06.2021 20:32 Відповісти
https://youtu.be/58Etp6NtM1c?list=TLPQMTEwNjIwMjFKbSW35mgN0Q&t=477

и сообщение 9 часовой давности: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4001673173251634 Андрій Павелко - Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45... | Facebook
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11.06.2021 21:09 Відповісти
...пасибки
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11.06.2021 21:16 Відповісти
Удачи нашей сборной. Но теперь надо учитывать, что после медийной победы надо на поле показать що гасло козаків не пустой звук.
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11.06.2021 20:08 Відповісти
НЕОФІЦІЙНИЙ ЛОЗУНГ
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 4474
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11.06.2021 20:14 Відповісти
і вата , що закликала в наш дім чужого солдата (на комірці , або навть на резинці трусів))))
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11.06.2021 20:17 Відповісти
Ты не знаешь куда делась ордынская подлодка, что всплывала взламывая лед арены в рекламном ролике?
А... ну да... она утонула... Слава Канаде!
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11.06.2021 20:24 Відповісти
Я лично бы предпочел сказать Слава Украине!
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11.06.2021 20:25 Відповісти
"Какая разница!"
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11.06.2021 21:05 Відповісти
Сергій Брідер, в команді Голандії є любителі сепарських пісень? А в нашій, як виявилося є.. Сум і жаль та зелені яйця.
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11.06.2021 20:41 Відповісти
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 5337
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11.06.2021 20:37 Відповісти
По-любому уверен, что россияне пропустят против Белгии. Так что будем пить пиво, желательно баварское!
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11.06.2021 20:40 Відповісти
Чавимо кацапів усим світом!!!
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11.06.2021 20:42 Відповісти
Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 125Официальный статус лозунга "Героям слава!" дает шанс на победу в скандале с УЕФА, - вице-президент УАФ Куницын - Цензор.НЕТ 6417
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11.06.2021 20:40 Відповісти
зеленые недоумки на ровном месте создали сами же прецедент с футболками нашей сборной ибо нужно было сначала утвердить дизайн футболок в Украине (через УАФ) а уже потом передавать на утверждение в УЕФА... так делают все страны, где у руля не промосковские клоуны, а патриоты своих стран... возможно этот скандал был инициирован дЄрьмаком по просьбе кремлевских кураторов...
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11.06.2021 20:56 Відповісти
Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин - Цензор.НЕТ 5543.
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11.06.2021 21:47 Відповісти
Написи "Слава Україні", "Героям слава" з внутрішнього боку футболки. Щоб їх прочитати, треба футболку зняти і вивернути на виворіт.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zbirna-ukrainy-planuie-hraty-v-novii-formi/31302453.html Збірна України планує грати в новій уніформі у першому матчі Євро-2020 - пресаташе

Дивіться фото:
Офіційний статус гасла "Героям слава!" дає шанс на перемогу в скандалі з УЄФА, - віцепрезидент УАФ Куніцин - Цензор.НЕТ 6405
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11.06.2021 23:01 Відповісти
Дебіли, блін!
Спорт має бути за межами політики.
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12.06.2021 07:02 Відповісти
Обычное официальное приветствие - где тут политика ?
По какому праву наше приветствие нам запретили ?
И кто - страна-агрессор, страна без флага и гимна.
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12.06.2021 11:50 Відповісти
 
 