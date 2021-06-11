5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР"

Терористи заявляють, що найманців ліквідували українські диверсанти. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.

З боку терористів про стрілянину поруч із Голубовським Луганської області повідомив так званий "офіцер пресслужби управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Іван Філіпоненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"На спостережному посту Народної міліції в районі населеного пункту Голубовське було холоднокровно вбито п'ятьох ополченців", - сказав Філіпоненко.

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Він уточнив, що вбиті були в упор застрелені в голову, додавши, що "внаслідок цього холоднокровного вбивства без батьків залишилися четверо дітей".

Раніше оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомило, що в районі Голубовського п'яний найманець розстріляв своїх подільників, а потім наклав на себе руки. В ОТУ припустили, що командування противника спробує видати те, що трапилося, за дії української диверсійної групи.