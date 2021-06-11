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5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР"

5 російських найманців 4-ї бригади

Терористи заявляють, що найманців ліквідували українські диверсанти. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.

З боку терористів про стрілянину поруч із Голубовським Луганської області повідомив так званий "офіцер пресслужби управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Іван Філіпоненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"На спостережному посту Народної міліції в районі населеного пункту Голубовське було холоднокровно вбито п'ятьох ополченців", - сказав Філіпоненко.

Читайте також: П'яний російський окупант розстріляв колег і наклав на себе руки поблизу Голубовського, - ОТУ "Північ"

Він уточнив, що вбиті були в упор застрелені в голову, додавши, що "внаслідок цього холоднокровного вбивства без батьків залишилися четверо дітей".

Раніше оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомило, що в районі Голубовського п'яний найманець розстріляв своїх подільників, а потім наклав на себе руки. В ОТУ припустили, що командування противника спробує видати те, що трапилося, за дії української диверсійної групи.

Автор: 

бойовик (3414) смерть (6738) найманці рф (2043) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+109
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2963

....
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11.06.2021 20:23
+97
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3657
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11.06.2021 20:23
+80
5 российских наемников 4-й бригады "ЛНР" застрелены ночью на опорном пункте, - штаб "народной милиции" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2926
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11.06.2021 20:33
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долбодятлы ордловские - скока вам водяры сбросить, шо бы вы уже друга перешмаляли навсегда?
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12.06.2021 05:46 Відповісти
вагон нада? с доплатой?
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12.06.2021 10:18 Відповісти
шо эти попочленцы нажрались --- им из бензоколонки наверно какой-то ..озверин.. ***** прислал с гуманитаркой . а где был политрук . или он первый пулю получил . когда про ..светлое .. будущее лугандона начал травить
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12.06.2021 06:02 Відповісти
как наших убивать они герои , а как наши их забили так ой убийство скоты .
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12.06.2021 08:12 Відповісти
День начался хорошо!

Пятеро ублюдков подохло.
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12.06.2021 08:14 Відповісти
Да-а-а,очень хорошо! Кофейку попил, новости почитал-и елеем на душу покапало:пятеро подонков-дыролыновцев отправились в лучший мир. Здоровья им, бедненьким!
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12.06.2021 20:04 Відповісти
" без отцов остались четверо детей"

Ну если у отцов нет мозгов - то это было только вопросом времени
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12.06.2021 08:17 Відповісти
Ліфчики та жіночі труси не поділили порівну. На п'ять не діляться жодні.
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12.06.2021 09:38 Відповісти
А если остаток все время отправлять педофилу в маскву?
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12.06.2021 16:02 Відповісти
руSSкі терористи не мають чим платити їхтамнєтам... от і ліквідовують заборгованості по-зарплаті...
пам´ятаю я азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
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12.06.2021 10:31 Відповісти
брошурки за економику - предмет за спора конечно же прилагаются....
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12.06.2021 10:35 Відповісти
И что нам с того? Пожелеть этих придурков?
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12.06.2021 10:49 Відповісти
И там где-то в уголке под ковриком скромно лежала визитка Яроша.
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12.06.2021 10:56 Відповісти
"Пишет военный эксперт Владимир Орлов.

«Информационные ленты пишут, что ДРГ укрокарателей из ВСУ совершили вылазку на позиции наблюдательного пункта батальона «Призрак» и убили 5 защитников русского Донбасса. При этом, одного военного убили из снайперской винтовки, а четверых убили выстрелом в упор в голову.
Инцидент произошел на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.
Официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий пояснил, что диверсионная группа состояла из военнослужащих отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.
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12.06.2021 11:54 Відповісти
"в результате этого ... без отцов остались четверо детей"©
Они ещё, ****, и размножаются...
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12.06.2021 13:29 Відповісти
"Кабздох сдох,
Матаролер сдох,
Даже грузчик Гиви сдох,
А сегодня пять скотоголов!
Что за напасть,ей Бох ?
Был коротким ответ.
Их там нет! Их там нет !"
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12.06.2021 13:40 Відповісти
5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2971
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12.06.2021 15:01 Відповісти
Ура
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12.06.2021 15:02 Відповісти
Это ещё не конец трагикомедии.... В пяти лугандонских домах соберётся на поминки и обмывание жмуров много всякой путинской быдловаты. Они нажрутся, как обычно, и перестреляют ещё человек 100-200....А потом будут хоронить этих, и опять перестрелка, и сотни простеленных черепов и животов.... Лишь бы водка не кончалась...
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12.06.2021 15:48 Відповісти
Неважно кто - важен результат!!!
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12.06.2021 16:03 Відповісти
харашо но мало. запускай енота
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12.06.2021 16:12 Відповісти
Не важливо, хто відправив вантажем 200 мокшанське лайно, важливий кінцевий результат, а це доконанана подія.
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12.06.2021 17:35 Відповісти
Хоч так, хоч так, а результат відмінний.
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12.06.2021 20:19 Відповісти
А нехер папашкам детей по бандам шабашить. В шахте работать надо, а не в бандгруппе.
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12.06.2021 23:09 Відповісти
Нужно в луГАНДОНИЮ забросить побольше водяры
5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1707
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13.06.2021 21:14 Відповісти
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