5 російських найманців 4-ї бригади "ЛНР" застрелено вночі на опорному пункті, - штаб "народної міліції" "ЛНР"
Терористи заявляють, що найманців ліквідували українські диверсанти. За даними української розвідки, п'яний найманець розстріляв своїх колег і наклав на себе руки.
З боку терористів про стрілянину поруч із Голубовським Луганської області повідомив так званий "офіцер пресслужби управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Іван Філіпоненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"На спостережному посту Народної міліції в районі населеного пункту Голубовське було холоднокровно вбито п'ятьох ополченців", - сказав Філіпоненко.
Він уточнив, що вбиті були в упор застрелені в голову, додавши, що "внаслідок цього холоднокровного вбивства без батьків залишилися четверо дітей".
Раніше оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомило, що в районі Голубовського п'яний найманець розстріляв своїх подільників, а потім наклав на себе руки. В ОТУ припустили, що командування противника спробує видати те, що трапилося, за дії української диверсійної групи.
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Пятеро ублюдков подохло.
Ну если у отцов нет мозгов - то это было только вопросом времени
пам´ятаю я азіров з зеком обіцяли різним кусюкам та іншим беркутівцям по 1000грн. і по квартирі в Києві... а крім медальок ті покидьки так нічого і не получили...
так-само і руSSкій мір: медалька "за асвабажденіє..." так а гроші на похорон...НІ..
«Информационные ленты пишут, что ДРГ укрокарателей из ВСУ совершили вылазку на позиции наблюдательного пункта батальона «Призрак» и убили 5 защитников русского Донбасса. При этом, одного военного убили из снайперской винтовки, а четверых убили выстрелом в упор в голову.
Инцидент произошел на наблюдательном посту в районе населенного пункта Голубовское, который находится под контролем ЛНР.
Официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий пояснил, что диверсионная группа состояла из военнослужащих отдельного центра специальных операций "Запад", бывшего восьмого полка спецназа ССО ВСУ.
Они ещё, ****, и размножаются...
Матаролер сдох,
Даже грузчик Гиви сдох,
А сегодня пять скотоголов!
Что за напасть,ей Бох ?
Был коротким ответ.
Их там нет! Их там нет !"