Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс": поверх напису "Героям Слава!" додадуть карту з Кримом. ФОТО

Українська збірна на Євро-2020 гратиме в раніше поданій формі, але до неї додадуть ще один елемент, а гасло "Героям слава" розмістять за картою, в центрі обрисів кордонів України.

Про це за результатами переговорів з УЄФА в Римі повідомив у фейсбуці президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

"Підсумки переговорів такі: на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла "Слава Україні" і "Героям Слава!", зображення карти України з її неподільними межами ... Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція", - написав він.

Він додав, що УЄФА вимагала повністю видалити або замалювати гасло "Слава Україні" на футболках гравців, що беруть участь у Євро-2020.

"Але нам вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу", - написав Павелко.

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Як пояснив глава УАФ, на період проведення матчів турніру з раніше затвердженим дизайном форми на внутрішній стороні футболок буде додано ще один елемент - затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з картою України, Тризубом і ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям слава" буде розміщене за картою, в центрі обрисів кордонів України.

"Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі", - зазначив Павелко.

Зараз УАФ працює над виготовленням нової атрибутики і затвердженими сьогодні футбольними символами України. Вона використовуватиметься представниками УАФ і національними збірними на заходах з їх участю. Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 делегація України, за словами Павелка, носитиме значки з великою емблемою національних збірних і гаслами "Слава Україні", "Героям слава".









