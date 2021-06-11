32 звільнені з полону українці отримали по 100 тис. грн одноразової допомоги, - Мінреінтеграції

32 громадянам, які були звільнені з полону в різні роки від початку збройної агресії РФ, виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. гривень

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Бюджетні кошти в розмірі 3,2 млн грн перераховано на особові рахунки 32 громадян, що на засіданні 27 квітня 2021 визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі в результаті збройної агресії Росії проти України.

Зазначається, що всі 83 громадянина, які на зазначеному засіданні визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України, отримали одноразову грошову допомогу.

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