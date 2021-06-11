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32 звільнені з полону українці отримали по 100 тис. грн одноразової допомоги, - Мінреінтеграції

32 звільнені з полону українці отримали по 100 тис. грн одноразової допомоги, - Мінреінтеграції

32 громадянам, які були звільнені з полону в різні роки від початку збройної агресії РФ, виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. гривень

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Бюджетні кошти в розмірі 3,2 млн грн перераховано на особові рахунки 32 громадян, що на засіданні 27 квітня 2021 визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі в результаті збройної агресії Росії проти України.

Зазначається, що всі 83 громадянина, які на зазначеному засіданні визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України, отримали одноразову грошову допомогу.

Читайте також: Ще 23 звільнені бранці ОРДЛО отримають по 100 тис. грн, - заступник глави Мінреінтеграції Яременко

Автор: 

полонені (2248) Міністерство реінтеграції (500)


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https://www.youtube.com/watch?v=8l5sN1ND0A0
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11.06.2021 20:43 Відповісти
Хотелось бы верить, что эти 32 человека - достойные граждане Украины. А не таксисты и проститутки с лугандона, которых так любит зелупа.
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11.06.2021 20:43 Відповісти
Підфартило таксистам..
А бійцям мало дали за полон.
Нарешті згадали про полонених....
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11.06.2021 20:44 Відповісти
Хорошо бы, если бы получили не из бюджета, а как выкуп ща какую-то важную кацапуру. гудкова путинХУЙЛО продали бы, например.
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11.06.2021 20:54 Відповісти
Нюню...
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11.06.2021 21:13 Відповісти
Это,конечно,хорошо.А вот за что наши чиновники почти ежемесячно выписывают себе и помощь и на оздоровление?И суммы там тоже не маленькие!Муж Венедиктовой,например,получил материальную помощь в размере 650 тыс.гр.!
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11.06.2021 23:10 Відповісти
Допомогу надали лише тим, хто зібрав усі довідки в ДНР.
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12.06.2021 11:44 Відповісти
 
 