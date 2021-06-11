В Італії не будуть робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодшим за 60 років

Влада Італії вирішила не використовувати препарат компанії AstraZeneca для вакцинації людей молодших за 60 років. Цій категорії другою дозою вводитиметься інший тип вакцини.

Про це повідомив представник італійського науково-технічного комітету, що займається виробленням рекомендацій уряду, Франко Локателлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З огляду на зміну епідемічної ситуації та співвідношення користі та ризиків (побічних ефектів - ред.), Комітет рекомендує вакцину AstraZeneca людям виключно старшим за 60 років при першій ін'єкції", - сказав Локателлі.

За його словами, тим, хто молодший за 60 років друга доза вакцини від коронавірусу буде вводитися іншим типом препарату. Він запевнив, що жодних даних про негативний ефект при комбінуванні препаратів різних типів немає.

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Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. У EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали на вказаний вище синдром.