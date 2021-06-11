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Новини
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В Італії не будуть робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодшим за 60 років

В Італії не будуть робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодшим за 60 років

Влада Італії вирішила не використовувати препарат компанії AstraZeneca для вакцинації людей молодших за 60 років. Цій категорії другою дозою вводитиметься інший тип вакцини.

Про це повідомив представник італійського науково-технічного комітету, що займається виробленням рекомендацій уряду, Франко Локателлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З огляду на зміну епідемічної ситуації та співвідношення користі та ризиків (побічних ефектів - ред.), Комітет рекомендує вакцину AstraZeneca людям виключно старшим за 60 років при першій ін'єкції", - сказав Локателлі.

За його словами, тим, хто молодший за 60 років друга доза вакцини від коронавірусу буде вводитися іншим типом препарату. Він запевнив, що жодних даних про негативний ефект при комбінуванні препаратів різних типів немає.

Читайте також: Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. У EMA переконані, що від вакцини також варто відмовитися людям, які раніше страждали на вказаний вище синдром.

Автор: 

вакцина (4418) Італія (1562) коронавірус (19922) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
А что? Стариков можно в расход, в Италии их много, а молодые еще пригодятся, их не надо астрозенекать).
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11.06.2021 22:17
+2
Дебилизм зашкаливает- кому то колют всем подряд, даже не оригинал, а аналог(и то без гарантии второй типа "необходимой порции"). А в каких-то странах, нельзя "людям до 60ти"))) Смех, да и только)) Определитесь уже в показаниях, товарищи из "мирового сообщества")). Народ скоро на "подорожник" перейдёт. Где Чумак с Кашпировским, кстати? Чего спят?
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11.06.2021 21:18
+2
Ерунда, мне сделали две недели назад, и всё как-бы хорошо
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11.06.2021 22:00
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Дебилизм зашкаливает- кому то колют всем подряд, даже не оригинал, а аналог(и то без гарантии второй типа "необходимой порции"). А в каких-то странах, нельзя "людям до 60ти"))) Смех, да и только)) Определитесь уже в показаниях, товарищи из "мирового сообщества")). Народ скоро на "подорожник" перейдёт. Где Чумак с Кашпировским, кстати? Чего спят?
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11.06.2021 21:18 Відповісти
А что? Стариков можно в расход, в Италии их много, а молодые еще пригодятся, их не надо астрозенекать).
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11.06.2021 22:17 Відповісти
Заряжайтє водичку перед екраном брехунТВ!!
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11.06.2021 21:27 Відповісти
Нам отдавайте, у нас классно получаются эксперименты над населением.
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11.06.2021 22:00 Відповісти
Ерунда, мне сделали две недели назад, и всё как-бы хорошо
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11.06.2021 22:00 Відповісти
Мне - больше месяца и всё нормально, никаких побочек.
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12.06.2021 10:21 Відповісти
В моем окружении уже пару овощей после Пфайзера... так, что не все так радужно.
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11.06.2021 22:09 Відповісти
А як саме і коли це проявилось?
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11.06.2021 23:02 Відповісти
Через несколько дней после прививки, один (за 60) в коме лежит, а второй (36 лет), вел здоровый и спортивный образ жизни, через день после прививки просто погас... поведение как у робота, сказали - сделал, ни эмоций ни желаний..
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12.06.2021 00:28 Відповісти
Мені 59, тиждень тому вакцинувався Пфайзером, все нормально.
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12.06.2021 16:34 Відповісти
Що, піддослідні барани раптом не з тими показничками, яких очікували ?
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12.06.2021 03:26 Відповісти
Яка Ви чуйна людина.
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12.06.2021 06:57 Відповісти


Так, може, різко. Але правдиво.
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12.06.2021 07:45 Відповісти
Зрозуміло - продадуть цей шмурдяк Україні.
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12.06.2021 06:18 Відповісти
 
 