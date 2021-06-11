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Новини Конституційна криза
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Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський

Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський

Вимога шести суддів Конституційного суду України повернути звільненого голову КСУ Олександра Тупицького і блокування роботи суду виглядає як шантаж.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник президента в КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Практика такої діяльності КСУ, яку ми, на жаль, спостерігаємо з минулого року, коли КСУ скасовував абсолютно правильні закони, визнаючи їх неконституційними без достатньої аргументації, є ганебною. Тому що фактично КСУ ухвалював рішення проти держави й проти українського народу. Тому що боротьба з корупцією і належне судочинство – це не вимога західних партнерів, це вимога українського суспільства насамперед", - заявив представник президента в КСУ.

За словами нардепа, "ситуація, яка періодично відбувається в КСУ", досить негативно впливає на імідж України у міжнародному просторі зокрема.

Читайте також: 6 суддів КС заблокували роботу суду, поставивши ультиматум про участь Тупицького в засіданнях, - ЗМІ

"Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний – то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького. Те, що відбувається, я б назвав політично вагомими діями з боку суддів КСУ, що прямо заборонено законом про КСУ. Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ", - зауважив Веніславський.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

Також читайте: Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького

Автор: 

КС (1427) суддя (1579) Тупицький (258) Веніславський (283)


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Топ коментарі
+17
Ну правильно! Когда они поддержали абсолютно незаконный роспуск Рады--они были молодцы у зебила и он носился с этим решением КС, как дурень с...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
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11.06.2021 21:52
+15
Я чудово розумію , що названий суддя Тупицький і його колега - це ( м'яко кажучи ) не чисті судді на руку ,
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
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11.06.2021 21:55
+14
Оно выглядит, как ответ людей, знающих законы и Конституцию Украины, в отличие от великовозрастного зеленого дебила.
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11.06.2021 21:50
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не просто разогнать, а все дворцы, яхты ,пароходы конфисковать и на нары в петушинный угол на диетпитание
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11.06.2021 21:44 Відповісти
Вот если вааще упразднить этот суд, кто нибудь заметит ? Тогда за что они получают по 350000 зряплаты?
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11.06.2021 21:42 Відповісти
КС-последнее препятствие кражи земли Беней у народа Украины. Сам народ Украины за себя посотоять не может.
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11.06.2021 21:50 Відповісти
Разогнать этих тварей.И спросить с них за всю антиукраинскую деятельность.
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11.06.2021 21:50 Відповісти
Оно выглядит, как ответ людей, знающих законы и Конституцию Украины, в отличие от великовозрастного зеленого дебила.
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11.06.2021 21:50 Відповісти
Недопутлер нарик хитросделанный , считает , что все идиоты , а оно всех « построит «
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11.06.2021 23:27 Відповісти
... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК сьогодні ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
.....КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ...
......для ОСОБЛИВО ратуючих за РОЗБАЗАРЕННЯ СвЗемлі України ...Палестина ВІДКРИЛА "ринок" Землі ...динаміка ВТРАТИ державності .. і експансії Ізраїлю за 73 роки ...

... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...

-- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
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11.06.2021 21:50 Відповісти
Прекрасно. Можна зекономити на детекторі брехні. Ці суки так і не зрозуміли, що вони мають працювати на суспільство, а не навпаки.
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11.06.2021 21:51 Відповісти
Ну правильно! Когда они поддержали абсолютно незаконный роспуск Рады--они были молодцы у зебила и он носился с этим решением КС, как дурень с...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
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11.06.2021 21:52 Відповісти
И самое главное - по закону, а не по беспределу.
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11.06.2021 21:54 Відповісти
Я чудово розумію , що названий суддя Тупицький і його колега - це ( м'яко кажучи ) не чисті судді на руку ,
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
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11.06.2021 21:55 Відповісти
Проблема у тому, що на 100% законних рішеннь у даному випадку не має. Зеля з юристами шукав це рішення пів-року - і те, що вони зробили - єдине, що знайшли.
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12.06.2021 10:17 Відповісти
Та референдум про дерибан Землі Неньки-причина!!
Розводять Лохів та неЛохів....
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11.06.2021 22:01 Відповісти
А це і є шантаж! А як інакше змусити зелень повернутися у конституційні рамки? Здавалося б, що простіше - діяти згідно законодавства? Так ні! І потім плачі, комети щігнаниз на тему ботів і лайки по там, де протизаконні дії Зєлєнского не лише підтримуються, але й прославляються. І ці люди хочуть жити у правовій державі? Ні, їм потрібна держава, де законом є цар-батюшка. Його дії є непогрішимі. А всі, хто думають інакше - вороги не лише царя, але й держави. Нічого не нагадує? Який би тюТупицький не був, він призначений головою КС 17 вересня 2019 року, з подачі ОП Зєлєнского, в нагороду за участь у винесенні протизаконного рішення про розпуск ВР VIII скликання. Обраний на 3 роки - до вересня 2022 року. Здавалося б, почекай і будеш мати не лише нового голову КС, але й два роки президентства. Але ні! Руки ********* у про ти конституційний спосіб провести дерибану землі, прикрити опозицію і забезпечити спочатку другий термін, а потім і пожиттєве керування. А не вийде! Йди на вибори. І нехай нарід вирішить, чи хоче він царя.
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11.06.2021 22:11 Відповісти
От для чого в школі й інституті викладають Історію.
У кожного диктатора були такі вєніславські.
Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський - Цензор.НЕТ 7447
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11.06.2021 22:13 Відповісти
вовча злочинна зграя......посадити на діряву баржу і в море сволоту
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11.06.2021 22:15 Відповісти
Чому ти така зла подоляцька курвочка?)
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11.06.2021 22:51 Відповісти
а тебе у якості афластона
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11.06.2021 23:04 Відповісти
уподобляешься большевикам или фашистам?
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11.06.2021 23:44 Відповісти
Кто ? КалоЗЕленые
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12.06.2021 04:10 Відповісти
шантажисты, шантажируя суд по поводу коллеги-преступника показывают, что они такие же, с замазанными рылами в преступные деяния... пока не взялись за них журналисты...
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11.06.2021 23:43 Відповісти
ОПГ в мантиях разбушевалась?
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12.06.2021 00:53 Відповісти
а насчёт альтернативного требования-этих 6 судей вышвырнуть вслед тупицкому не поступало?
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12.06.2021 01:23 Відповісти
Лишить зарплаты и вышвырнуть мерзавцев
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12.06.2021 06:56 Відповісти
Как говорится - "какой привет, такой и ответ".
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12.06.2021 06:57 Відповісти
КС все правильно робить. У відставку повинен йти Зеленський. Він порушує Конституцію.
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12.06.2021 18:09 Відповісти
 
 