Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський
Вимога шести суддів Конституційного суду України повернути звільненого голову КСУ Олександра Тупицького і блокування роботи суду виглядає як шантаж.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник президента в КС Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"Практика такої діяльності КСУ, яку ми, на жаль, спостерігаємо з минулого року, коли КСУ скасовував абсолютно правильні закони, визнаючи їх неконституційними без достатньої аргументації, є ганебною. Тому що фактично КСУ ухвалював рішення проти держави й проти українського народу. Тому що боротьба з корупцією і належне судочинство – це не вимога західних партнерів, це вимога українського суспільства насамперед", - заявив представник президента в КСУ.
За словами нардепа, "ситуація, яка періодично відбувається в КСУ", досить негативно впливає на імідж України у міжнародному просторі зокрема.
"Коли найближче оточення, соратники Тупицького вимагають спочатку вирішити питання щодо його статусу, а лише потім затвердити порядок денний – то це вже дійсно виглядає як певний шантаж з боку суддів, які вважають себе прихильниками Тупицького. Те, що відбувається, я б назвав політично вагомими діями з боку суддів КСУ, що прямо заборонено законом про КСУ. Але я переконаний, що з наступного тижня КСУ повернеться до нормальної роботи, тому що ситуація, яка зараз склалася, негативно оцінюється практично усіма суддями КСУ", - зауважив Веніславський.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького
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... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...
-- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
А теперь шестерка хочет поменять всех судей на 100% своих (харя зеленая не треснет?) для этого он пошел на провокацию: внесли поправку в закон и КС вынужден был его отменить. КС не идеален, Тупицкий гнида-наследство от овоща, но и зеленский ничуть не лучше----сидеть должны оба и рядом!
але потрібно все робити по закону , навіть з такими суддями !
Тому , я бачу шантаж зі сторони Веніславського і Зешобли !
Розводять Лохів та неЛохів....
У кожного диктатора були такі вєніславські.