Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму

П’яний найманець на Луганщині розстріляв своїх подільників і наклав на себе руки, Україна і УЄФА досягли "переможного компромісу" в питанні форми футболістів, Азовська вода непридатна для Криму - головні новини 11 червня

Захисник України загинув на Донбасі

"Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям", - повідомили в пресцентрі штабу ООС.

П'яний найманець розстріляв ще чотирьох і наклав на себе руки

За даними нашої розвідки, на КПП біля Голубовського на Луганщині п'яні найманці побилися, обговорюючи "скрутну економічну ситуацію в самопроголошеній республіці". Один із них відкрив вогонь, убив інших, а тоді наклав на себе руки.

Терористи уточнюють, що загиблих п'ятеро. В їхній смерті звинувачують, звичайно ж, українську диверсійно-розвідувальну групу.

Україна і УЄФА змогли прийти до "переможного компромісу"

Це формулювання належить президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку. Компроміс полягає ось у чому: напис "Героям слава!" на формі наших футболістів закриють зображенням карти України з Кримом. При цьому на мільйонах екземплярів вже виготовленої форми збережуться написи "Слава Україні!" і "Героям слава!", і цю форму можна буде продавати у всьому світі.

Раніше сьогодні Українська асоціація футболу привласнила гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" офіційний футбольний статус.

А в посольствах - нова мода: форму української збірної услід за американцями приміряли дипломати з Великої Британії і Канади.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням КМІС, за Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%.

Серед партій розстановка сил така: "СН" - 20,3%, "ЄС" - 18,5%, "Батьківщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила і честь" - 7,2%.

Обшуки в "Нафтогазі"

Державна фіскальна служба прийшла з обшуками в "Нафтогаз". Фіскали стверджують, що з жовтня 2015 року і до теперішнього часу посадові особи НАК не завершили процедуру митного оформлення купленого в росіян газу. За їхніми даними, через це бюджет недоотримав ПДВ на 2,7 млрд грн.

Колишній глава "Нафтогазу" Коболєв називає обшуки частиною політичного переслідування. За його словами, абсурдність претензій Фіскальної служби він довів у судах ще в 2018-му році.

Проти Аксьонова, Поклонської, Константинова та ін. завершили слідство

Офіс генпрокурора завершив розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів. Їх підозрюють у діях, спрямованих на захоплення влади, посягання на територіальну цілісність і державну зраду.

Вода під Азовським морем не годиться для Криму

Про це заявив глава окупаційної адміністрації острова Сергій Аксьонов. "Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією що толку? Це очищати треба", - сказав він і додав, що очисні станції з такими обсягами води не впораються, тому про ідею доведеться забути.