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Новини
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Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму

Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму

П’яний найманець на Луганщині розстріляв своїх подільників і наклав на себе руки, Україна і УЄФА досягли "переможного компромісу" в питанні форми футболістів, Азовська вода непридатна для Криму - головні новини 11 червня

Захисник України загинув на Донбасі

"Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав осколкового поранення, несумісного з життям", - повідомили в пресцентрі штабу ООС.

П'яний найманець розстріляв ще чотирьох і наклав на себе руки

За даними нашої розвідки, на КПП біля Голубовського на Луганщині п'яні найманці побилися, обговорюючи "скрутну економічну ситуацію в самопроголошеній республіці". Один із них відкрив вогонь, убив інших, а тоді наклав на себе руки.

Терористи уточнюють, що загиблих п'ятеро. В їхній смерті звинувачують, звичайно ж, українську диверсійно-розвідувальну групу.

Україна і УЄФА змогли прийти до "переможного компромісу"

Це формулювання належить президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку. Компроміс полягає ось у чому: напис "Героям слава!" на формі наших футболістів закриють зображенням карти України з Кримом. При цьому на мільйонах екземплярів вже виготовленої форми збережуться написи "Слава Україні!" і "Героям слава!", і цю форму можна буде продавати у всьому світі.

Раніше сьогодні Українська асоціація футболу привласнила гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" офіційний футбольний статус.

А в посольствах - нова мода: форму української збірної услід за американцями приміряли дипломати з Великої Британії і Канади.

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням КМІС, за Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%.

Серед партій розстановка сил така: "СН" - 20,3%, "ЄС" - 18,5%, "Батьківщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила і честь" - 7,2%.

Обшуки в "Нафтогазі"

Державна фіскальна служба прийшла з обшуками в "Нафтогаз". Фіскали стверджують, що з жовтня 2015 року і до теперішнього часу посадові особи НАК не завершили процедуру митного оформлення купленого в росіян газу. За їхніми даними, через це бюджет недоотримав ПДВ на 2,7 млрд грн.

Колишній глава "Нафтогазу" Коболєв називає обшуки частиною політичного переслідування. За його словами, абсурдність претензій Фіскальної служби він довів у судах ще в 2018-му році.

Проти Аксьонова, Поклонської, Константинова та ін. завершили слідство

Офіс генпрокурора завершив розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів. Їх підозрюють у діях, спрямованих на захоплення влади, посягання на територіальну цілісність і державну зраду.

Вода під Азовським морем не годиться для Криму

Про це заявив глава окупаційної адміністрації острова Сергій Аксьонов. "Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією що толку? Це очищати треба", - сказав він і додав, що очисні станції з такими обсягами води не впораються, тому про ідею доведеться забути.

Автор: 

Крим (14122) Нафтогаз (4405) обшук (1969) рейтинг (1645) УЄФА (150) футбол (1580) Донбас (22354) Аксьонов (225) втрати (4380) Поклонська (166) вода (1175) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+18
Коли хотіли нагадити Україні, але щось пішло не так) 😊
Кращим піарником форми збірної України, визнана Кацапія.😂🤣
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...
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11.06.2021 22:03
+8
Меньше шарься по информационным помойкам русни...
Договорились прикрыть лозунг "Героям слава!",
вот такой утвержденной сегодня эмблемой:
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 8384
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11.06.2021 22:19
+7
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 4879
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11.06.2021 22:05
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на террористов так новость о футболках подействовала, что легче было застрелиться, чем все это пережить
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11.06.2021 22:02 Відповісти
Слава ДРГ Вейшнории!
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 538
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11.06.2021 22:15 Відповісти
Коли хотіли нагадити Україні, але щось пішло не так) 😊
Кращим піарником форми збірної України, визнана Кацапія.😂🤣
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...
показати весь коментар
11.06.2021 22:03 Відповісти
прочитал на "SB"(самый популярный россиянский спортивный портал) только что. Они транслируют следующее (врут, как обычно, или нет? Ведь, вся инфа, что с украинской стороны, что с рос-й, написана витиевато- специально, чтобы у всех были свои аргументы):

"УЕФА опроверг сообщения о договоренности оставить фразу «Героям слава» на форме сборной Украины"
-Союз европейских футбольных ассоциаций (https://news.sportbox.ru/category/Tegi/UEFA УЕФА ) опроверг заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, который рассказал о достижении договоренности оставить слоган «Героям слава» на форме https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Sbornaya-Ukraini-Futbol сборной Украины на Евро-2020.
- УЕФА попросил прикрыть слоган «Героям Слава!» на футболках сборной Украины, это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем ЕВРО-2020, - говорится в заявлении УЕФА.

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/euro_cup/spbnews_NI1362478_UJeFA_oproverg_soobshhenija_o_dogovorennosti_ostavit_frazu_Gerojam_slava_na_forme_sbornoj_Ukrainy
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11.06.2021 22:15 Відповісти
Меньше шарься по информационным помойкам русни...
Договорились прикрыть лозунг "Героям слава!",
вот такой утвержденной сегодня эмблемой:
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 8384
показати весь коментар
11.06.2021 22:19 Відповісти
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 9236
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11.06.2021 23:01 Відповісти
Потрібна знижка на 400 грн.!
Уявіть, як додатково вибухнуть пердачини кацапів, якщо на біндерофошисський одяг ще й ціна буде 1488 гривень...
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12.06.2021 00:45 Відповісти
Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 4879
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11.06.2021 22:05 Відповісти
Германия с вами!
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11.06.2021 22:05 Відповісти
ааа...т.е. картой прикроют форму на играющих футболистах (и запасных)
а остальная...подарочная как бы останется нетронутой (с Героям слава) и разлетится как горячие пирожки благодаря бесплатной рекламе п*дорахи?!
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11.06.2021 22:05 Відповісти
примерно так же понял, но все таки хотелось бы увидеть фотки (крупно и четко)
формы сборной Украины - спереди и со спины, а потом изнанку точно так же спереди и со спины, иначе все остается в тумане...
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11.06.2021 22:11 Відповісти
смотрю Турция - Италия, 22 минута...
как и предполагалось итальянцы давят, но дело не в етом.
ловлю себя себя на том, шо смотрю на форму
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11.06.2021 22:33 Відповісти
Один із Херсонських спорт-барів ознайомив відвідувачів з розкладом перших ігор Чемпіонату Еуропи.

Главные новости 11 июня: пьяная стрельба у террористов, Украина и УЕФА договорились о форме - Цензор.НЕТ 6489
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11.06.2021 22:16 Відповісти
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 8144
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12.06.2021 00:41 Відповісти
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 4805
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11.06.2021 22:26 Відповісти
Что в словах "Героям слава!" такого, что их надо закрыть? Ублюдочные функционеры их УЕФА опять сплясали под газпромовскую дудку.
Почему, кроме вонючей параши, ни одна страна не сказали и слова против нашей формы???
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 1141
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12.06.2021 00:06 Відповісти
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 9833
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12.06.2021 00:09 Відповісти
По данным нашей разведки, на КПП возле Голубовского на Луганщине пьяные наемники подрались, обсуждая "затруднительную экономическую ситуацию в самопровозглашенной республике". Один из них открыл огоньи убил остальных, а после покончил с собой.

Малувато, але... А якби їх вбили солдати НАТО?..
Головні новини 11 червня: п'яна стрілянина у терористів, Україна і УЄФА домовилися про форму - Цензор.НЕТ 7683
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12.06.2021 00:38 Відповісти
 
 