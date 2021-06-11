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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський

Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський

Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги Україні на 2021 рік у розмірі 150 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці в Twitter президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні у сфері безпеки в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав Зеленський.

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Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський 01

Автор: 

Зеленський (23642) оборона (4764) Пентагон (1413) США (22395)


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Топ коментарі
+5
Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.06.2021 22:41
+2
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год

Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 9452
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11.06.2021 22:50
+2
ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

А в цей час......

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
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11.06.2021 22:52
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Черговий здобуток зеленої плісняви !!!Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.06.2021 22:41 Відповісти
Що внесла зелена пліснява урізавши бюджет ЗСУ ???))))
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11.06.2021 22:43 Відповісти
я канешна не бабка Ванга, но такие новости должен озвучивать министр Обороны, а не Президент государства..
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11.06.2021 22:45 Відповісти
Цеж здобуток зеленої плісняви,результат наполеглевої та важкої державної праці Віслючка!!!)))
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11.06.2021 22:51 Відповісти
И вобще все, что озвучивает ОП и ЗЕ с вероятностью 50% вранье.
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11.06.2021 22:58 Відповісти
У небі запчастини грузові рейси звідти на Київ...даже дуже-дуже зачастили
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11.06.2021 23:14 Відповісти
Что-то помощь мельчает. В предыдущие годы помагали на 300-400 млн, а в этом только на 150. похоже бубочка и дерьмак сильно стараются сделать все чтобы этой помощи не было вообще. Ведь у них кинобизнес в парашии и вилла в крыму.
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11.06.2021 22:50 Відповісти
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год

Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 9452
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11.06.2021 22:50 Відповісти
даже не сомневаюсь ето было требованием крысиной охраны.
... любят и оберегают они свою рыбоглазую крысу.
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11.06.2021 22:58 Відповісти
помощь піде зеленському, каломойському і ахмєтову.
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11.06.2021 22:52 Відповісти
ze-Ленін - "Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл."

А в цей час......

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский - Цензор.НЕТ 5698
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11.06.2021 22:52 Відповісти
Все, что говорит ЗЕ, теперь надо очень хорошо перепроверять.

Завтра окажется, что не 150 млн, не Пенгатон и не Украине, а так где-то ЗЕ музыкой навеяло.
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11.06.2021 22:57 Відповісти
хорошо.
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11.06.2021 23:16 Відповісти
Сегодня он в роли булгахтера.
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11.06.2021 23:24 Відповісти
На знак подяки, що Судан визнав Крим російським, Криворізький Косоворотник вирішив погасити борг Судану перед МВФ у розмірі 6 млн доларів з бюджету України.
Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський - Цензор.НЕТ 3161
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11.06.2021 23:27 Відповісти
Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський - Цензор.НЕТ 8320
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11.06.2021 23:28 Відповісти
Судан да, міровая дєржава!! Де воно хоч є той Судан?
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12.06.2021 07:17 Відповісти
Смішно і сумно , така держава була.
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11.06.2021 23:54 Відповісти
Головне щоб преЗЕденте не проїздив усі ці гроші по Оманам
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12.06.2021 07:15 Відповісти
Все, що виходить від цього т.з. "президента" - потрібно ретельно аналізувати провіряти і перепровіряти. Як недавню заяву Зеленського після телефонної розмови з Байденом про те, що "Штати підтримують вступ України до НАТО", від якої в американців очі повилазили на лоба...
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12.06.2021 10:34 Відповісти
 
 