Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський

Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги Україні на 2021 рік у розмірі 150 млн доларів.

Про це йдеться на сторінці в Twitter президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні у сфері безпеки в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав Зеленський.

Читайте також: США можуть відправити військові кораблі в Чорне море для підтримки України, - представник Пентагону