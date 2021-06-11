Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні в розмірі 150 млн дол., - Зеленський
Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги Україні на 2021 рік у розмірі 150 млн доларів.
Про це йдеться на сторінці в Twitter президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливі новини від наших американських партнерів. Пентагон ухвалив другу частину допомоги Україні у сфері безпеки в 2021 році на 150 млн доларів. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноздатності армії України і збереження життів наших воїнів", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+5 Дмитро Черних #470343
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+2 Ksenia VB
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs
@A_Vit_
·https://twitter.com/A_Vit_/status/1403409322089095177 1 год
Какая же трусливая крыса! Колючая проволока вокруг парков Ла-Гранж и Эо-Вив в Женеве. Из РФ в Швейцарию доставили несколько тон коллючей проволоки, которой опутывают виллы на которых будет останавливаться охрана Путина вместе с охраняемым объектом. Вилла Ла Гранж - место встречи
... любят и оберегают они свою рыбоглазую крысу.
А в цей час......
Завтра окажется, что не 150 млн, не Пенгатон и не Украине, а так где-то ЗЕ музыкой навеяло.