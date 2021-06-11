Зеленський підписав закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення розміру державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Документ, який підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - наголошується в повідомленні.
Зв'язок між інвалідністю та отриманням травми від вибухонебезпечних предметів встановлює лікарсько-консультативна комісія медустанови.
Зазначається, що за даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей зазнали поранень від мін або вибухонебезпечних предметів.
Закон набирає сили з 1 липня 2021 року.
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