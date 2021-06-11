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Зеленський підписав закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів

Зеленський підписав закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення розміру державної соцдопомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ, який підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", - наголошується в повідомленні.

Зв'язок між інвалідністю та отриманням травми від вибухонебезпечних предметів встановлює лікарсько-консультативна комісія медустанови.

Зазначається, що за даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей зазнали поранень від мін або вибухонебезпечних предметів.

Закон набирає сили з 1 липня 2021 року.

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Автор: 

діти (5035) соцвиплати (312)


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На 50%, получали 1 грн., стали получать 2 грн. Клоун отчитался. Быдло приняло.
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11.06.2021 22:56 Відповісти
Себе что-ли выписал?
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11.06.2021 23:13 Відповісти
хорошо.
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11.06.2021 23:14 Відповісти
Это хорошо конечно, но сколько таких детей 100, 200, 500 на всю Украину? А остальные дети с другими проблемами? Пусть подождут пока им будут выплачивать по 4000$ как учителям уже больше 2-ух лет?
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11.06.2021 23:19 Відповісти
Цигани, почувши про цей закон, побігли в магазини піротехніки за чорними петардами "Корсар" і скотчем для своїх малолітніх виплодків
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12.06.2021 09:27 Відповісти
 
 