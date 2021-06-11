ЦВК не дала "Батьківщині" запустити референдум про продаж землі: аналогічний референдум вже готується

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи партії "Батьківщина", яка заявляла про наміри організувати проведення референдуму за скасування ринку сільськогосподарських земель.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні в п’ятницю, 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Рішення ухвалили після обговорення, на якому були присутні й депутати від "Батьківщини", зокрема Юлія Тимошенко. Доповідач із боку ЦВК пояснив це тим, що під час утворення ініціативної групи на зборах 22 травня були численні порушення: так, учасники зборів ставили підписи на кілька прізвищ, а в списку нібито були померлі люди.

Крім того, 14 травня ЦВК вже зареєструвала ініціативну групу, яка збирає підписи для проведення референдуму щодо ринку землі.

Таким чином, вирішили в ЦВК, питання обох ініціативних груп збігаються за змістом і суттю. А оскільки одна група вже зареєстрована і збирає підписи, організація ще одного аналогічного референдуму була б порушенням профільного закону.

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Нагадаємо, Тимошенко ще у січні 2021 року оголосила про наміри партії ініціювати референдуми з п'яти питань, серед яких був і ринок землі. Тоді ж президент Володимир Зеленський назвав це "перевзуванням": мовляв, раніше "Батьківщина" виступала проти референдумів.

Водночас сам Зеленський ще в листопаді 2019-го (до ухвалення законів про ринок землі й референдуми) обіцяв винести питання продажу землі іноземцям на референдум. А нині пропонує перший референдум присвятити статусу олігархів в Україні.