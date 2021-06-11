ЦВК не дала "Батьківщині" запустити референдум про продаж землі: аналогічний референдум вже готується
Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи партії "Батьківщина", яка заявляла про наміри організувати проведення референдуму за скасування ринку сільськогосподарських земель.
Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні в п’ятницю, 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Рішення ухвалили після обговорення, на якому були присутні й депутати від "Батьківщини", зокрема Юлія Тимошенко. Доповідач із боку ЦВК пояснив це тим, що під час утворення ініціативної групи на зборах 22 травня були численні порушення: так, учасники зборів ставили підписи на кілька прізвищ, а в списку нібито були померлі люди.
Крім того, 14 травня ЦВК вже зареєструвала ініціативну групу, яка збирає підписи для проведення референдуму щодо ринку землі.
Таким чином, вирішили в ЦВК, питання обох ініціативних груп збігаються за змістом і суттю. А оскільки одна група вже зареєстрована і збирає підписи, організація ще одного аналогічного референдуму була б порушенням профільного закону.
Нагадаємо, Тимошенко ще у січні 2021 року оголосила про наміри партії ініціювати референдуми з п'яти питань, серед яких був і ринок землі. Тоді ж президент Володимир Зеленський назвав це "перевзуванням": мовляв, раніше "Батьківщина" виступала проти референдумів.
Водночас сам Зеленський ще в листопаді 2019-го (до ухвалення законів про ринок землі й референдуми) обіцяв винести питання продажу землі іноземцям на референдум. А нині пропонує перший референдум присвятити статусу олігархів в Україні.
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А чем был Китай ДО введения фермерского хозяйства? Абсолютно нищая страна. Без инвестиций им было никак не выбраться. А вот Украина иная, мы тут сами вполне можем, без крыс типа Томаша Фиалы.
А ты уверен, что это сделал иностранный инвестор? Китайцы и сами вполне нагло воровали и воруют чужую интеллектуальную собственность.
А я конкурировал с китайскими товарами, были случаи что и закупал китайскую продукцию, но очень быстро убедился, что абсолютно не стоит этого делать - очень много проблем.
Ну для примера. Китайская фирма давала три года гарантии на свои LED светильники, и я давал своим покупателем эти три года гарантии, а потом китайская контора предупредила, что через два месяца закрывается - догадайся, на кого упала финансовая ответственность.
Голодный рабочий работает плохо. инвестор пришел в КНР лишь когда там решили проблему с голодом!
Да ладно Мадагаскар, вот в Запорожье алюминиевый комбинат купил кацапский еврей-миллиардер Дерипаска. И где теперь тот комбинат? А нет комбината, его на металлолом продали.
А где производство автобусов во Львове?, А иностранный инвестор распродал весь металл, там теперь полуобвалившиеся стены, а ведь очень хорошую продукцию (по сравнению с теми же "Богданами") выпускал этот завод, получше минских были и автобусы и троллейбусы.
Поэтому, когда я слышу от нынешней влады, про необходимость любой ценой привлечь иностранных инвесторов, мне очень хочется приковать такого агитатора в подвале и методично задавать ему один простой вопрос
- Колись, гнида, на кого работаешь. Кому Украину продаешь?
Интересная история первого поселения фермеров. Там теперь самая большая концентрация миллионеров (на квадратный километр) в Китае!!!
А уже потом Генри Кисенджер (единственный еврей в США до Блинкена, которого назначили на такой высокий пост) абсолютно не просчитав последствий, предложил ослабить СССР через помощь Штатами КНР - теперь не знают, как бороться с китайской экономической экспансией.
Начали китайцы как раз с фермерства, чем изменили социалистический строй и ликвидировали в стране голод. А вот когда там появились ростки капитализма, то только тогда в Китай пришли иностранные инвесторы. Кстати, если не знаешь, Китай, Вьетнам и Малайзия понравились западным инвесторам двумя факторами - тепло (можно просто собирать здания из оцинковки и не тратится на отопление) и низкая стоимость рабочей силы. А Китай поднялся еще и из-за того, что в стране сильная централизация власти. Но теперь лафа кончилась и в КНР перестали вводить новые технологии, посмотрим на что сгодятся китайцы без иностранных мозгов.
Эх, методист, ты методист. Уныло читать твои посты. Если у нас были такие начальники отделов, то неудивительно наше отставание в экономике ((((
- Юля була пограбована Янеком і немає ніяких статків.
- Навіть американці довели брехливість української влади і повністю виправдали Юлю.
- Газовий договір виявивсь кабальним для Раші, а для України і для Європи рятівним.
- Юля підписала "Лист Трьох" про ПДЧ в НАТО,
- Ворог України це юлєфоб. Це юлєфоби знищують Україну. Треба юлєфобів позбавляти права голосу довічно.
Він слово-в-слово скопійований? Чи за нього підписались ті самі тисячи українців? Чи як?
****** на узурпацію влади зеленим болотом.
Зєлю геть. Дострокові.
В уточненном иске UTICo фигурирует не только Юлия Тимошенко, но и ее муж Александр
Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в американский суд уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В 58-страничном документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России, бывший сенатор Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.
Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.
В декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск, который за год до этого возбудила против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo).
В своем решении суд ссылался в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, хотя истец обвиняет Тимошенко в нарушении американского закона RICO, карающего организованную преступную деятельность, он не называет никого из ее "агентов", или сообщников.
В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление в свете этих претензий. Они, в частности, объясняли недостатки своего первого иска тем, что им пришлось уложиться в 25 страниц и поэтому опустить часть важных фактов дела. Судья согласился.
"Агенты" Тимошенко
В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер уроженец Мукачева Александр, или Алекс, Ровт, в последнее время прогремевший благодаря своим приобретениям дорогой манхэттенской недвижимости, и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.
Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.
В перечне "агентов" - Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, зарегистрированным на Науру и использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".
Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" - Александр Левченко.
Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн. долларов.
По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.
Поки йще це горезвістне широкому загалу американське сутяжництво . Коли можно подавати в суд один на одного кожні десять хвилин . Це звична справа , коли янки подає до суду скаргу навіть якщо отрумує штраф від автоматичної камери дорожного трафіку . В подавній більшості країн таке навіть суд не разглядає й передає до служби префектів . А ось в США інколи судді легше зменьшити штраф ніж відмовити .
Смішно виглядає , Пєтя з Пашинським аже ж не росповів таку детальку їми найнятому слідчему , що навіть у справі засудженного Лазаренки ЮВТ суд визнав постраджалою стороною , а не співучастницєю , як то полюціюнували Кучмо, Ющенко , Ібукович й ще кілька . Хоча з Лазаренком ЮВТ дійсно багато мала справи хоча тому , що вони з Пашею з одноо міста й він там був губернатором в часи коли Юля стала міліонершею . Але виявилось , що Пінчука більше було підстав рахувати людиною Лазаренко , якому відсоток усі сплачували .
Довести зв"язок Шандора Рота з ЮВТ це вгагалом фантастика .
Дуже цікаво подивитися , як будуть шукати вже в 150 раз чарівне Yulia (омріяному групою українскьких папуасів ) Cargo вже детективи ішні за Марту Борщ (яка дірку від бублика знайшла, про що й констатувала) .
А без цього каргоу усе пшик , бо без зиску в доляровом еквілваленті , знайденому на рахунках (як то знайши у Пєті аж в Панамі поряд з Ралдугінським каргоу) . Як то кажуть no money no sex ...
Бо на данну секунду ЮВТ з 1998 року збедніла в 100 разів , коли зайшла в політику й залишила бізнес . Ось в Пєті усе навпаки . Він в тому ж 1998 році був 50 разів біднійшим за "газову прінцесу" , але як почав займати державні посади й депутатське крісло так раптово збагатився в 15 разів як мінімум .
Тому Іван правий - не буди лихо пока воно тихо . В США прийнято рахувати конфлікт інтересів як найбільш важкий коррупційний злочин . Й в США прийнято перевіряти , чи посадовець мав активи тієї компанії , яка "виграла" тендер й питати звідки статки у посадовця . Особливо мілардні !
По міркам тієї ж феміди США Порошенко вже злочинець за фактом того , що збогатів на подядок рівно під час політичної кар"єри .
А Тимошенко розумово будуть перевіряти й в першу й останню чергу пов"язанні рахунки й коли хер що знайдуть (в черговий за 30 останніх років раз) й в останню чергу закриють усе без будь яких пояснень тому , хто подавав іск . Крім рахунків за марно потраченний час !
СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені - ТЕРОРИСТИ що фізично знищують Українців .. Світова практика - НІЯКИХ переговорів з ТЕРОРИСТАМИ - тільки ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ...Наснаги
Юла там ще шось мостилась возле ЗЕлёносопельного БлаЗЕня - думала, премьершей пожалует. Хрен ей от ЗЕ-фигляра выгорел, а не благостное прогревание жопы в премьерском кресле - хотя в ЗЕ-шапито одни сплошные клоуны, но аппетиты у них - будь здоров - без Юлы все бюджеты распилят и освоят. А Юле и в референдум прогуляться не дали - одни сплошные "факи" со всех сторон - пора уже в Штаты к дочечке Жу-жу онуков нянчить.