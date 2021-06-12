У пакет допомоги Україні увійдуть артилерійські радари, безпілотники, засоби зв'язку та електронної війни, - Пентагон
Міністерство оборони США розкрило подробиці про новий пакет допомоги для посилення безпеки України (USAI), на який виділено 150 мільйонів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Пакет USAI включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність українських військ за рахунок забезпечення артилерійських радарів, безпілотних повітряних комплексів, захищених засобів зв'язку, засобів електронної війни та військово-медичної евакуації, а також підготовки та навчання обладнання для підвищення експлуатаційної безпеки та спроможності баз ВПС України", - йдеться в повідомленні.
Ця допомога доповнює пакет USAI на суму 125 мільйонів доларів, наданого 1 березня 2021 року, який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контр-артилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу та обладнання для військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації .
У Пентагоні також закликали Україну продовжувати проводити реформи в сфері оборони.
Зазначається, що з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в області безпеки на суму понад 2,5 мільярда доларів.
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Але летальну зброю даром не поспішають давати!
А Муженко - тварь, гнида продажная, сколько парней и девчонок из-за этой гниды погибло, сколько в плену до сих пор мучаются.
І ще раз - патронів у нас вистачає (тим більше, вони і 50 років можуть зберігатися, німецькі трофейні 7,92 від МГ38 досі справні - є відео, як стріляють з машингвера). Із бк не вистачає снарядів!
каска на голове необязательна, там все равно ничего нет.
а вот желудок надо прикрывать двойным броником!
Перед Албанією і Румунією на сьогоднішній день стоять інші загрози і завдання ніж перед Україною. Можливо якби не було фактору паРаші і Україна була розміром з Албанію чи Чорногорію, до неї були б інші вимоги.
А взагалі то не треба рівнятися на гірших, бо так ніколи і не посунетесь у розвитку.
Щодо роззброєння неядерної зброї, то Україна з цим впоралась сама, без сторонньої допомоги.
где наши заводы, которые работают на оборонку 25 часов в сутки, для фронта и для Победы ? где политруки ВСУ , инструкторы АТО и ООС , которые неустанно и самоотверженно готовят население к отражению нападения, учат ведению партизанской борьбы и гражданской обороне !!!
АК, окоп засцаный и тушенка из шкуры китайского крупного рогатого скота - похоже ближайшая зеленая перспектива... По большим государственным праздникам, типа концерт 95 квартала, разрешается выстрел из личного огнестрельного оружия нелетальными пулями строго вертикально вверх с небольшим уклоном от противника... И с соблюдением Закона Украина про тишу, т.е. только с 8.00 до 22.00...
Но точно такое же вы передаете Украине уже 7 лет.
Может быть, пришло передать что-то более существенное? ЗРК и самолеты, фрегаты и ракеты?
А твой глупый троллинг стоит ровно 0.