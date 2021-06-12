У пакет допомоги Україні увійдуть артилерійські радари, безпілотники, засоби зв'язку та електронної війни, - Пентагон

Міністерство оборони США розкрило подробиці про новий пакет допомоги для посилення безпеки України (USAI), на який виділено 150 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Пакет USAI включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність українських військ за рахунок забезпечення артилерійських радарів, безпілотних повітряних комплексів, захищених засобів зв'язку, засобів електронної війни та військово-медичної евакуації, а також підготовки та навчання обладнання для підвищення експлуатаційної безпеки та спроможності баз ВПС України", - йдеться в повідомленні.

Ця допомога доповнює пакет USAI на суму 125 мільйонів доларів, наданого 1 березня 2021 року, який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контр-артилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу та обладнання для військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації .

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У Пентагоні також закликали Україну продовжувати проводити реформи в сфері оборони.

Зазначається, що з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в області безпеки на суму понад 2,5 мільярда доларів.