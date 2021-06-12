США шукатимуть "шляхи просування" відносин із Росією на зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, - Псакі

США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає СNN.

Вона підкреслила, що між США і Росією є відмінності і Штати хочуть "знайти шлях вперед", додавши, що зустріч президентів Росії і Сполучених Штатів відповідає інтересам США, бо в Білому домі хочуть "прийти в стосунках з Росією до того, щоб вони були стабільнішими і передбачуваними".

Дженніфер Псакі також виділила кілька сфер, в яких у Росії і США є "можливість істотно просунутися в плані взаємодії".

"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо рухатися вперед, - це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", - зазначила вона.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі