За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював українських воїнів з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів. Станом на 7:00 ранку, 12 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - підкреслюють в штабі.

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Уточнюється, що поблизу Водяного, на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували в штабі.