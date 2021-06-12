За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював українських воїнів з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів. Станом на 7:00 ранку, 12 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - підкреслюють в штабі.
Уточнюється, що поблизу Водяного, на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували в штабі.
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Вечная память Герою!
Пока не будет прилетать из арты на каждый кацапский выстрел наших парней будут расстреливать как в тире.
До того ж.
Статистика загиблих від зеліного припинення вогню зумисно сфальсифікована.
Туди не вносять хлопців, які померли згодом від поранень.
Левову частину, як то "підірвався на фугасі" або на невідомому пристрої , списують на необережне поводження зі зброєю.