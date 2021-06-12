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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 11 червня, зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював українських воїнів з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів. Станом на 7:00 ранку, 12 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - підкреслюють в штабі.

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Уточнюється, що поблизу Водяного, на Приазов'ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували в штабі.

бойовик (3414) обстріл (28156) тероризм (2863) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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Сегодня погиб 37-летний защитник Украины Белов Владимир.
Вечная память Герою!

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2299
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12.06.2021 08:17 Відповісти
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9567
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12.06.2021 10:01 Відповісти
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.

Пока не будет прилетать из арты на каждый кацапский выстрел наших парней будут расстреливать как в тире.
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12.06.2021 08:22 Відповісти
Поки оте зе - президент, наші хлопці будуть гинути.
До того ж.
Статистика загиблих від зеліного припинення вогню зумисно сфальсифікована.
Туди не вносять хлопців, які померли згодом від поранень.
Левову частину, як то "підірвався на фугасі" або на невідомому пристрої , списують на необережне поводження зі зброєю.
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12.06.2021 08:34 Відповісти
Пока не переведутся избиратели, голосующие "по приколу" и "лишь бы не Порох" такие президенты у нас будут постоянно. Видно уже как эта публика перебирается в лагерь почитателей Жули.
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12.06.2021 08:56 Відповісти
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 9 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6631
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12.06.2021 08:23 Відповісти
Героям Слава! Родині співчуття. зєшоблу скоріше до пекла.
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12.06.2021 08:30 Відповісти
"Гремит гром, а не звучат выстрелы". Зеленский посетил передовую 9 июня 2021г. Вранье во всем.
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12.06.2021 09:08 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6940
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12.06.2021 09:17 Відповісти
 
 