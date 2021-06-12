В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали
Станом на ранок 12 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 274 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей і 53 медпрацівники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними міністерства охорони здоров'я, також за минулу добу:
госпіталізовано – 709 осіб;
летальних випадків – 69;
одужало – 4 905 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 26 999 осіб,
методом ІФА – 10 910 осіб,
експрес-тестами – 16 912 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 222 701 особа;
одужало – 2 125 685 осіб;
летальних випадків – 51 646;
проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть не дивно, що зеленського захищаються такі недалекі люди
А якщо ви знаєте про випадки неадекватного лікування лікарями - будь ласка, оголошуйте це на більш серйозному рівні, а не на форумі щось бовкнули. Переходьте до конкретики, тільки так можна щось змінити на краще.
В усьому світі люди помирають. А помирають там менше, де страхова медицина заставляє людей щороку обстежуватися і підліковуватися. І де люди більше щодня піклуються про своє здоров'я. Ви, як я бачу, цим не переймаєтеся, але я все одно вам бажаю здоров'я!