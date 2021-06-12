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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали

Станом на ранок 12 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 274 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей і 53 медпрацівники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними міністерства охорони здоров'я, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 02 госпіталізовано – 709 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 02 летальних випадків – 69;

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 02 одужало – 4 905 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 05 методом ПЛР – 26 999 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 05 методом ІФА – 10 910 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 05 експрес-тестами – 16 912 осіб.

Також читайте: В Італії не будуть робити щеплення вакциною AstraZeneca людям молодшим за 60 років

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 08 захворіло – 2 222 701 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 08 одужало – 2 125 685 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 08 летальних випадків – 51 646;

В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали 08 проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

карантин (18172) МОЗ (5388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Почти 150 тыс умерших граждан Украины от ковид - на совести. Зебила и его ко манды. В первой десятке по смертности в Европе и мире- Украина . Не забывайте это на следующих выборах, сделанные разом .
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12.06.2021 09:28
+3
Наш імунітет тренується постійними контактами з вірусами (наші звичаї ручкатися (та у деяких народів поцілунки при зустрічі ) при зустрічі - це обмін вірусами та нежиттєдайними, але імуногенними частинами вірусів). А в Антарктиді при мінус 30-мінус50 віруси не виживають, там біля року люди живуть у безвірусних умовах. Для імунітету це не гуд.
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12.06.2021 11:57
+2
Люди на діабет або ожиріння (один з розладів обміну речовин) або серцево-судинні захворювання хворіють досить довго (до десятків років). А коронавірус таких людей вбиває за лічені тижні.
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12.06.2021 11:19
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Судячи по смертних випадках - вмирають люди похилого віку що мають хвороби хронічного походження! Тобто люди що "вичерпали життєвий ресурс"
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12.06.2021 08:35 Відповісти
Люди на діабет або ожиріння (один з розладів обміну речовин) або серцево-судинні захворювання хворіють досить довго (до десятків років). А коронавірус таких людей вбиває за лічені тижні.
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12.06.2021 11:19 Відповісти
У мене товариш рік у Антарктиці пробув Потім кілька років кожну зиму прохворів "простудними" - пропав імунітет "Згорів" від ковіду Я тижнів два у шоці був - "ближчого" не було!
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12.06.2021 11:34 Відповісти
Наш імунітет тренується постійними контактами з вірусами (наші звичаї ручкатися (та у деяких народів поцілунки при зустрічі ) при зустрічі - це обмін вірусами та нежиттєдайними, але імуногенними частинами вірусів). А в Антарктиді при мінус 30-мінус50 віруси не виживають, там біля року люди живуть у безвірусних умовах. Для імунітету це не гуд.
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12.06.2021 11:57 Відповісти
Якийсь цікавий вірус. Влітку та взимку пропадає, прямо як сезонний ГРВІ...
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12.06.2021 09:06 Відповісти
Вірус "іспанки" теж був таким цікавим вірусом.
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12.06.2021 10:44 Відповісти
Почти 150 тыс умерших граждан Украины от ковид - на совести. Зебила и его ко манды. В первой десятке по смертности в Европе и мире- Украина . Не забывайте это на следующих выборах, сделанные разом .
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12.06.2021 09:28 Відповісти
Они и на совести таких личностей как Степанов, Голубовская, Ляшко, которые пиарились на Ковиде, лгали и мутили.
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12.06.2021 11:46 Відповісти
Уявіть: мужчина, років 50, замість пробіжки заходить в бар випити пивка або щось міцніше, замість піти на басейн у вихідний, лежить на дивані чи в ін-ті, замість сходити до лікаря підлікувати тиск і нормалізувати цукор ************ від цих турбот, бо я ще "о-го-го". І тут Ковід-19 з летальним вироком. Єдине, що можете ви - це звинувати Зекоманду в такому наслідку? Тобто, не сама людина, її лінь і недалекоглядність, а якась третя сторона. Ваш підхід - це совєтщина, де всі від когось чогось чекали.
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12.06.2021 13:07 Відповісти
Антинаучная чушь не имеющая к реалиям ковида никакого отношения. Можно бегать, качаться и сдохнуть от ковида от цитокинового шторма, а можно курить тонами план и даже не заметить инфекции. Потому что иммунитет очень тонкий и сложный механизм, и так называемый ЗОЖ скорей губителен для имунитета, чем немного расхлябанный образ жизни. Почему именно так, расшифровывать не буду, очень много нужно писать. Захотите найдете у того же Комаровского.
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12.06.2021 15:21 Відповісти
При цьому Комаровський займається спортом, не має зайвої ваги, контролює своє здоров'я сам і регулярно. Більшість важкохворих, що лежать в лікарнях при ковіді - з надлишковою вагою. А від надлишкової ваги - маса недуг, які послаблюють імунітет. А надлишкова вага вже точно не через Степанова чи Голубовську. (яке б моє особисте ставлення до них не було)
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12.06.2021 15:28 Відповісти
Ще одна порція антинаукової маячні.
Навіть не дивно, що зеленського захищаються такі недалекі люди
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12.06.2021 15:50 Відповісти
Хто вам сказав, що підтримувала і підтримую Зеленського? Я абсолютний противник роботи Зеленського і ніколи не сприймала його як достойного президента. Я просто нетерплю, коли підмінюють поняття. А те, що пишете ви - маячня. Ніхто з розумних людей не погодиться з тим, що заняття спортом не впливає позитивно на організм. Хіба ті, яким потрібно виправдати свою лінь і недалекоглядність. Доречі, я вас не ображала.
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12.06.2021 17:16 Відповісти
В Индии нет практически полных людей, а они рекордсмены по ковиду. Все что вы и другие здесь пишут о Ковиде в основном устное народное творчество. А реальная проблема в том, что у нас неэффективно лечат и не только Ковид.часто даже калечат а не лечат, отсюда высокая смртность. Все это можно найти в интервью с реально грамотными медиками. Например в рубрике Резонанс на Цензоре.
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13.06.2021 08:10 Відповісти
Моя знайома працює в інфекційній лікарні. Останній жахливий випадок: привезли чоловіка, ще не встигли зробити всіх аналізів, а він нахилився з ліжка і обірвався тромб. Летально. Чому цей чоловік нічого не знав, нічого не робив до цього з його тромбами? Він мав на постійній основі приймати ліки, не під час ковіду, а за рік, два до цього. Його мав Зеленський чи Порошенко привести за руку до лікаря в свій час?
А якщо ви знаєте про випадки неадекватного лікування лікарями - будь ласка, оголошуйте це на більш серйозному рівні, а не на форумі щось бовкнули. Переходьте до конкретики, тільки так можна щось змінити на краще.
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13.06.2021 09:49 Відповісти
Какую чушь не напишешь, чтобы оправдать свое курение плана и прочие "прелести" расхлябанной жизни
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12.06.2021 21:25 Відповісти
Самокритично, Алекс)
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13.06.2021 08:01 Відповісти
Единственное, что делает зекоманда- плодит таких убогих ботов , как вы, грабит и убивает украинских граждан на тарифах, на фронте. На медицине, на антиковидном фонде. Видосиками. Нарушением всех мыслимых и немыслимых норм конституции. Вкидами очередного бреда про Порошенко через ботов . А стыдно почему-то мне. Ого-го вы ходячее.
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12.06.2021 17:50 Відповісти
Боже, яка каша в голові! Я вас не ображала! Я не прихильник зекоманди, я - не бот, я - не прихильник Порошенко. Я зараз про зовсім інше. Це Ви все звалюєте в одну кучу і не хочете адекватно мислити. Перейду до фактів: двоє близьких родичів опинилися в лікарні в тяжкому стані, які мали достатньо інших хвороб, що ускладнювали перебіг Ковіду. Практично всі ліки та аналізи їм надавала лікарня - все обішлося. Іншого родича, який запізно звернувся за допомогою, з надією, що все минеться, знаючи, що має багато інших проблем зі здоров'ям, ми поховали. Хто в цьому винен?
В усьому світі люди помирають. А помирають там менше, де страхова медицина заставляє людей щороку обстежуватися і підліковуватися. І де люди більше щодня піклуються про своє здоров'я. Ви, як я бачу, цим не переймаєтеся, але я все одно вам бажаю здоров'я!
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13.06.2021 09:37 Відповісти
Все правильно вы написали про гробящих свое здоровье, но и зебилокоманда показала себя во всей "красе".
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12.06.2021 21:14 Відповісти
Хто вам сказав, що підтримувала і підтримую Зеленського? Я абсолютний противник роботи Зеленського і ніколи не сприймала його як достойного президента. Я просто нетерплю, коли підмінюють поняття. А те, що пишете ви - маячня. Ніхто з розумних людей не погодиться з тим, що заняття спортом не впливає позитивно на організм. Хіба ті, яким потрібно виправдати свою лінь і недалекоглядність. Доречі, я вас не ображала.
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12.06.2021 17:15 Відповісти
 
 