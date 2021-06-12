В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 1 274 нові випадки зараження, майже 5 тис. осіб одужали

Станом на ранок 12 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 274 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей і 53 медпрацівники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними міністерства охорони здоров'я, також за минулу добу:

госпіталізовано – 709 осіб;

летальних випадків – 69;

одужало – 4 905 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 999 осіб,

методом ІФА – 10 910 осіб,

експрес-тестами – 16 912 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 222 701 особа;

одужало – 2 125 685 осіб;

летальних випадків – 51 646;

проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.