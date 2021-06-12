Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена на свою адресу.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує Цензор.НЕТ.

На питання журналіста під час 90-хвилинного інтерв'ю в Кремлі, чи був він "вбивцею", Путін дав ухильну відповідь.

"За час свого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, атаками різного калібру і жорсткості. І мене це не дивує" - сказав Путін.

Відповідаючи на питання журналіста про причетність Москви до смертей політичних опонентів, президент РФ заявив: "Послухайте, ви знаєте, я не хочу, щоб це було грубим, але це виглядає як якийсь розлад шлунку, за винятком того, що це усний розлад. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу в різні причини від рук різних людей", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".