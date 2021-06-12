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Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує

Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена на свою адресу.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує Цензор.НЕТ.

На питання журналіста під час 90-хвилинного інтерв'ю в Кремлі, чи був він "вбивцею", Путін дав ухильну відповідь.

"За час свого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, атаками різного калібру і жорсткості. І мене це не дивує" - сказав Путін.

Відповідаючи на питання журналіста про причетність Москви до смертей політичних опонентів, президент РФ заявив: "Послухайте, ви знаєте, я не хочу, щоб це було грубим, але це виглядає як якийсь розлад шлунку, за винятком того, що це усний  розлад. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу в різні причини від рук різних людей", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

агресія (1194) Байден (2883) путін (23733) росія (64846) вбивство (3078)


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Топ коментарі
+26
Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 9053
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12.06.2021 08:40
+18
Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 5279
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12.06.2021 08:50
+13
***** действительно карликовый имбицил! Какие это нападки? "***** - убийца" это неоспоримый факт! Дэбил б#ля...
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12.06.2021 08:49
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Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 9053
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12.06.2021 08:40 Відповісти
***** есть ***** --- его нечем не удивишь
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12.06.2021 08:51 Відповісти
Действительно :нападки это песочница детская. АЖ ПИЩИТ:НУЖЕН ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ!!! А дальше суммы на исполнение приговоров.Пусть приговоры обнародуют,а дальше начнется ЗАКОННАЯ охота на этих бешенных собак. От безнаказанности у них еще сильней едет крыша и И БУДЕТ НОВАЯ КРОВЬ И СМЕРТИ. Не вижу как это останавливать по-другому кроме как ввести ответственность
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12.06.2021 09:33 Відповісти
Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує - Цензор.НЕТ 6581
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12.06.2021 09:38 Відповісти
Всім відомо, що навмисна дезінформація (свідоме введення в оману, а попросту - брехня) була одним з самих потужних інструментів в пропагандистській "боротьбі" кгб срср проти внутрішніх і зовнішніх ворогів "партії і савєцього народу"...

А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...

Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....

А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...

Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:

"Байден заблукав на саміті G7

17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.

Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.

"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.

Джерело: ren.tv"

Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?

-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?

-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?

Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.

Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..

https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
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12.06.2021 09:47 Відповісти
Пуйло уже с днём кацапами поздравили сев Корея и Блинкен -при Порохе никаких блинкеных не было.
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12.06.2021 08:44 Відповісти
Правда и не должна удивлять. Это только на засрашке всё с ног на голову.
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12.06.2021 08:44 Відповісти
Дебилов номерами обозначают?
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12.06.2021 09:00 Відповісти
Набутылочное, сдёрни отсюда
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12.06.2021 09:22 Відповісти
Рашкотварь,пшло вон отсюда,животное ,ответите за свои преступления ,никто вам этого лядства не простит
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12.06.2021 09:41 Відповісти
Несварение у *****!!!
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12.06.2021 08:49 Відповісти
***** действительно карликовый имбицил! Какие это нападки? "***** - убийца" это неоспоримый факт! Дэбил б#ля...
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12.06.2021 08:49 Відповісти
Это чмо никогда не привыкать и не привыкнет к нападкам. Его злобность прослеживается в принятом законодательстве и в уголовных делах "о неуважении к власти". И приятно, что сейчас объективно распространится лозунг "Путин - Пуйло" на футбольных полях.
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12.06.2021 08:50 Відповісти
Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 5279
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12.06.2021 08:50 Відповісти
Оно ещё живвое)))
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12.06.2021 08:58 Відповісти
нарцьісс з чємоданамі - пьітка на всью жизднь! (c.D&G)
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12.06.2021 08:58 Відповісти
)(уйло звездой стал?'это называется изоляция санкции что интервью дает американским СМИ за аннексии Крыма войну на Донбассе война Сирии кибератаки на США )(уйло приглашен на самит по климату как важная персона учавствовал уже за это Блинкен поздравил кацапов с днем роисси это было делать обязательно?особенно учитывая что Крым аннексировал и кацапы считают его своим кацапы учавствуют и принмают евро 2020 в 2022 будет в росии чемпионат мира по волейболу дали после аннексии в сочи провести олимпиаду (Беларусь исключат и перенесли из всех мировых спортивных событий-двойные стандарты к тому же грозят отключить свифт не россии а Беларуси она хоть ничего не аннексировала и не нападала)журнал Тime выпускает на главную обложку потрет Байдена в отражении )(уйла в очках мол американский лидер думает только путине кстати кацапы это оценили и считают себя наравне с сша что они не изгоои и все делают правильно мол уважают за силу это вы так потакаете агрессору из за безнаказаности будет и дальше анексировать чтоб сша уламывали Мордор в случаи эскалации остановится и его руководство посбособствовало потоку 2 заработать до этого кацапы были в отчаянии Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 2958
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12.06.2021 08:58 Відповісти
Встреча Байдена с путиным расставит точки над і .
Тайное станет явным ,позиции США и россии ,определятся по всем ,стратегически
важным направлениям ,также и относительно Украины.
Очевидно ,что нас ждёт на сей час непредсказуемое ,иначе встреча будет для
Украины просто бессмысленным ожиданием чуда.
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12.06.2021 09:16 Відповісти
за исключением того, что это устное несварение: ШО ЗА ОТВЕТ КАКУЮТА ХЕРНЮ НЕСЕТ
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12.06.2021 09:00 Відповісти
Подонку ,как с гуся вода.Кувалдой не получал.
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12.06.2021 09:01 Відповісти
Замочат свои и объяснят гнилой вате правильность поступка!
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12.06.2021 09:17 Відповісти
Путин о высказываниях Байдена в свой адрес: Я привык к нападкам, меня это не удивляет - Цензор.НЕТ 4176
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12.06.2021 09:04 Відповісти
РАБссия, ГУЛАГ и миллионы зэков,это фишка сегодняшнего Мавзолейного быдла...
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12.06.2021 09:16 Відповісти
Анекдот дня.
Байден : господин Путлер,зачем вы обосрали Навального,он классный Чувак,как убитый вами адвокат Магницкий,журналистка Политковская и подполковник Литвиненко..
Путлер : они оба иностранные агенты...,и я не убийца мистер Байден...
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12.06.2021 09:19 Відповісти
Когда его кокнут???
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12.06.2021 09:22 Відповісти
Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує - Цензор.НЕТ 4997 Фантомас разбушевался
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12.06.2021 09:22 Відповісти
12 июня 1990 года на карте Мира появился новый ГУЛАГ...Незалежная от USA,и других стран НАТО,,,, РАБссия с днем раждения РАБссиянский КОНЦЛАГЕРь
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12.06.2021 09:26 Відповісти
Подумаєш... Всі знають шо я ***** і я знаю шо я велике *****. Правда пісюн у мене маленький, але ж то знаю тільки я...
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12.06.2021 09:26 Відповісти
шо то много ***** стало на цензоре в последнее время
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12.06.2021 09:27 Відповісти
именно вот єтого, если шо
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12.06.2021 09:28 Відповісти
Кожний пацюк звикає до каналізації. Але не кожний всю країну завів у ... каналізацію. " А мне летать, а мне летать .... охота."
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12.06.2021 09:31 Відповісти
*****,плятский ********-ПНХ!
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12.06.2021 09:32 Відповісти
Не ано уринофаг.
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12.06.2021 09:42 Відповісти
путін - ******! - ла-ла-ла-ла-лала-ла--ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
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12.06.2021 09:43 Відповісти
Сегодня сборная Бельгии разнесет Мавзолейный ГУЛАГ Путлера на ЕВРО 2020 3 : 0 в сталице РАБссии Санкт-Путлербурге
Букмекеры оценили победу Бельгии 1,75,ничья 3,75,паБЕДА РАБссии 5,30
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12.06.2021 09:50 Відповісти
Щось забагато зранку цього смердючого *****...
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12.06.2021 10:20 Відповісти
Выкручивается, подлец. Но не умно, как застуканый хулиган...
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12.06.2021 10:21 Відповісти
ПУТИН ПРИПАДОЧНЫЙ !!!
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12.06.2021 11:28 Відповісти
Чего удивляться, убийца он и есть убийца.
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12.06.2021 12:09 Відповісти
Его жертв невозможно сосчитать
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12.06.2021 14:12 Відповісти
Кремлівський мудазвон це не нападки,це констатація факту.
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12.06.2021 16:22 Відповісти
Еще бы это его удивляло...
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12.06.2021 16:37 Відповісти
Смердюче лайно, слив засчитан. Конечно же ты привыкло...шо тебе говорят - ПНХ.
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12.06.2021 17:46 Відповісти
 
 