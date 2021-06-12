Путін про висловлювання Байдена на свою адресу: Я звик до нападок, мене це не дивує
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена на свою адресу.
Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує Цензор.НЕТ.
На питання журналіста під час 90-хвилинного інтерв'ю в Кремлі, чи був він "вбивцею", Путін дав ухильну відповідь.
"За час свого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з самих різних областей під різними приводами, причинами, атаками різного калібру і жорсткості. І мене це не дивує" - сказав Путін.
Відповідаючи на питання журналіста про причетність Москви до смертей політичних опонентів, президент РФ заявив: "Послухайте, ви знаєте, я не хочу, щоб це було грубим, але це виглядає як якийсь розлад шлунку, за винятком того, що це усний розлад. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу в різні причини від рук різних людей", - сказав він.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Будь ласка, зачекайте...
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А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...
Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....
А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...
Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:
"Байден заблукав на саміті G7
17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.
Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.
Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.
"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.
Джерело: ren.tv"
Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?
-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?
-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?
Бо, (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.
Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк..
https://newsland.com/user/4296647984/content/baiden-***********-na-sammite-g7/7414891?fbclid=IwAR1hRbtyM37GJZIV-Up--G0lwEXxi9wCebMXHJXczatD5-PXHk9fmxH9qX4
Тайное станет явным ,позиции США и россии ,определятся по всем ,стратегически
важным направлениям ,также и относительно Украины.
Очевидно ,что нас ждёт на сей час непредсказуемое ,иначе встреча будет для
Украины просто бессмысленным ожиданием чуда.
Байден : господин Путлер,зачем вы обосрали Навального,он классный Чувак,как убитый вами адвокат Магницкий,журналистка Политковская и подполковник Литвиненко..
Путлер : они оба иностранные агенты...,и я не убийца мистер Байден...
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