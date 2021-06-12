За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 062 людини, всього - 1 430 992, - МОЗ

62 062 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 червня 2021 року. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані - 26 382 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Протягом доби працювали:

- 549 мобільних бригад,

-701 пункт щеплення.

Станом на 12 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу – 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

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