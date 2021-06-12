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Новини Агресія Росії проти України
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11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - "Волонтери Закарпаття". ФОТО

11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, -

Учора, 11 червня, в районі селища Водяне Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, завданих під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ, загинув Володимир Бєлов, 1984 року народження, житель міста Мукачево Закарпатської області, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Волонтери Закарпаття".

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності 128-ї бригади, в наслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших

захисників, наш захисник Бєлов Володимир, 1984 р.н., мукачівець, зазнав поранення, несумісного з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", зазначається в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте: За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 9 обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, - штаб ООС

11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - Волонтери Закарпаття 01

обстріл (28156) смерть (6738) втрати (4380) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (153) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+43
Вічна пам'ять Герою! Не забудемо і не пробачимо! Слава Україні! Слава ЗСУ!🇺🇦
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12.06.2021 09:19
+37
Найщиріші співчуття родині пана Володимира, всім його близьким та друзям. Світла пам'ять та вічна Слава..... не пробачимо вбивць.
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12.06.2021 09:30
+36
У 128 бригади багато втрат.
Найчастіше звідти..
Царство Небесне нашому Захиснику..
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12.06.2021 09:19
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Вічна пам'ять Герою! Не забудемо і не пробачимо! Слава Україні! Слава ЗСУ!🇺🇦
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12.06.2021 09:19 Відповісти
У 128 бригади багато втрат.
Найчастіше звідти..
Царство Небесне нашому Захиснику..
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12.06.2021 09:19 Відповісти
Потому что другие бригадьІ отвечают жестоким ответньІм огнем, а закарпатцьІ хотят бьІть толерантньІми. Да на один вьІстрел должен бьІть залп всей артилерии бригадьІ.
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12.06.2021 13:53 Відповісти
Верховний головнокомандувач не дозволяє: "Нада проста пєрєстать стрєлять!"
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13.06.2021 06:51 Відповісти
Найщиріші співчуття родині пана Володимира, всім його близьким та друзям. Світла пам'ять та вічна Слава..... не пробачимо вбивць.
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12.06.2021 09:30 Відповісти
11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - "Волонтери Закарпаття" - Цензор.НЕТ 3800
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12.06.2021 09:54 Відповісти
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ... будь проклята ця війна, нехай ворог тремтить в страху від відплати Божої російському агресору ...
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12.06.2021 18:37 Відповісти
Це житель м. Київ. Не обманюйте людей. Вічна пам'ять.
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12.06.2021 23:15 Відповісти
скілки Українців має загинути щоб порохи чи зеленські назвали ось це все війною? коли світ буде щось робити реально а не висловлювати свою стурбованість?
Вічна пам,ять нашому захиснику.
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13.06.2021 11:23 Відповісти
 
 