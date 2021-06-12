11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - "Волонтери Закарпаття". ФОТО
Учора, 11 червня, в районі селища Водяне Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, завданих під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ, загинув Володимир Бєлов, 1984 року народження, житель міста Мукачево Закарпатської області, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Волонтери Закарпаття".
"З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності 128-ї бригади, в наслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших
захисників, наш захисник Бєлов Володимир, 1984 р.н., мукачівець, зазнав поранення, несумісного з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", зазначається в повідомленні.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
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