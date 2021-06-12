Ухвалення ДОЗ-2021 відбулося із порушенням перехідних положень Закону "Про оборонні закупівлі", - експерт Проєктного офісу реформ Міноборони Переверзєв

Рівень критики і негативу, з яким ДОЗ-2021 був прийнятий, є прикладом того, що система, сформована понад двадцять років тому, недієздатна, неефективна і не адаптована до реалій сучасності.

Про це пише в своєму блозі на Цензор.НЕТ експерт Проєктного офісу реформ Міністерства оборони України (2015 - 2020) Артур Переверзєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, надмірна секретність при зростаючих бюджетах і обсяги закупівель істотно загальмували процес планування і погодження.

"Збройні сили та інші сили оборони і безпеки перебували в заручниках цієї системи занадто довго. В інтересах національної безпеки вже є неможливим, коли поза громадським, демократичним контролем залишаються ключові питання забезпечення обороноздатності держави. Неможливо це й на шляху до НАТО, де оборонні видатки є одним з найбільш контрольованих напрямків державних видатків", - зазначає він.

"Впродовж першого півріччя ми спостерігали справжню Одісею із імплементацією Закону України "Про оборонні закупівлі", одночасно із погодженням та схваленням державного оборонного замовлення 2021 року. На додачу до складного перехідного процесу від старого законодавства до впровадження ЗУ "Про оборонні закупівлі", відбувається передача повноважень щодо координації Державного оборонного замовлення (та відповідно, і закритої частини оборонних закупівель) від Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості", - підкреслює експерт.

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Далі він підводить підсумки перехідного періоду.

1. Ухвалення ДОЗу відбулося з порушенням перехідних положень закону про оборонні закупівлі, що створило правову колізію щодо законності ухвалення ДОЗу після завершення перехідного періоду 31 березня 2021 року. Колізія, яка може проявити себе у будь-який момент, та стати кісткою в горлі всій системі закупівель та забезпечення в сфері національної безпеки.

2. Ухвалення нової нормативно-правової бази на виконання ЗУ "Про оборонні закупівлі" відбулося з порушенням усіх можливих термінів – постанови почали оприлюднювати лише наприкінці квітня.

3. Попри схвалення ДОЗу, та навіть попри ухвалення нормативно-правової бази, процедури оборонних закупівль досі не розпочато. Чому? Тому що застосування процедур таємних (закритих) закупівель передбачає використання такого інструменту як Реєстр, через який відбувається обмін таємною інформацією між замовниками та постачальниками. Постанова про Реєстр є, Реєстру немає. Ніякого тимчасового порядку дій на період відсутності Реєстру не передбачено.

4. Оборонні закупівлі так само максимально заповнені державною таємницею. Зміни до чинного законодавства досі набувають державної ваги у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки, а новий закон "Про безпеку класифікованої інформації" ще перебуває у безтілесній формі, в очікуванні Натівської зорі.

5. Напевно, найголовніше і найсумніше з точки зору перспективи – "нова" нормативно правова база, ухвалена Урядом, перенасичена старими положеннями, токсичними нормами, щодо ефективності, прозорості процесу чи його відповідності реаліями ринкової економіки чи сприянню конкуренцію та залученню інвестицій.

На думку експерта, для вирішення цих проблем, необхідне щонайшвидше прийняття змін до законів України, що дозволяють зменшити засекречення закупівель тут і зараз, та розпочати процес оцінки та розсекречення виконаних оборонних контрактів за ДОЗом; мають бути усунуті колізії у функціонуванні Реєстру та врегулюванні доступи виробників та постачальників ОВТ до закупівель у період розробки Реєстру та уведення його в експлуатацію.

Крім цього, як зазначає Переверзєв, необхідно провести громадське обговорення закону про безпеку класифікованої інформації та забезпечити в ньому наявність норм, що сприяють прозорості та розсекреченню закупівель

"Необхідно привести у відповідність до кращих практик країн-членів НАТО ціноутворення та формування прибутку при закупівлях у єдиного постачальника", - додав він.

Більш докладно про думку Переверзєва з цього приводу читайте за посиланням.