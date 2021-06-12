Відносини РФ і США опустилися до найнижчої точки за останні роки, - Путін
Відносини між Росією і США досягли нижчого рівня за останні кілька років.
Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші двосторонні відносини опустилися до найнижчої точки за останні роки", - сказав він.
Топ коментарі
+23 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар12.06.2021 10:19
+20 Яр Холодний
показати весь коментар12.06.2021 10:27
+17 Garry Grant
показати весь коментар12.06.2021 10:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
время разбрасывать камни, и время их собирать(С)
сегодня пришло время опускать , опустившегося до дна бункерного неадекВАТА в его любимый для мочилова сортир.
вопрос стоит только каким образом это будет сделано.
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше