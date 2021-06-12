Відносини РФ і США опустилися до найнижчої точки за останні роки, - Путін

Відносини між Росією і США досягли нижчого рівня за останні кілька років.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші двосторонні відносини опустилися до найнижчої точки за останні роки", - сказав він.

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