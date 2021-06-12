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Відносини РФ і США опустилися до найнижчої точки за останні роки, - Путін

Відносини РФ і США опустилися до найнижчої точки за останні роки, - Путін

Відносини між Росією і США досягли нижчого рівня за останні кілька років.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, який сьогодні публікує фрагменти з нього, інформує  Цензор.НЕТ.

"Наші двосторонні відносини опустилися до найнижчої точки за останні роки", - сказав він.

Також читайте: США шукатимуть "шляхи просування" відносин із Росією на зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, - Псакі

путін (23733) росія (64846) США (22395)


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Топ коментарі
+23
патамушта пєндоси вмєшиваются во внутрєнніє дєла расісюшкі па всєму міру!
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12.06.2021 10:19
+20
О!!! "Ышшо "кормильца с Донбаса" не слышали!!"
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12.06.2021 10:27
+17
Да сдохни,тварь плешивая.
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12.06.2021 10:22
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даже менее 5 месяцев.
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13.06.2021 00:08 Відповісти
Отношеия опустились дальше некуда... - муйло Америку открыл.
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12.06.2021 14:36 Відповісти
Низшая точка для ******* будет в аду.
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12.06.2021 15:12 Відповісти
Отношения РФ и США опустились до низшей точки за последние годы, - Путин(С)
время разбрасывать камни, и время их собирать(С)
сегодня пришло время опускать , опустившегося до дна бункерного неадекВАТА в его любимый для мочилова сортир.
вопрос стоит только каким образом это будет сделано.

Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше
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12.06.2021 15:15 Відповісти
Насрало по усьому світу облізле пуценя,та й дивуєтьсяі:- А чого ото так?
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12.06.2021 21:10 Відповісти
И кто же этого добился?)
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13.06.2021 14:44 Відповісти
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