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Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження

Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав королеву Великої Британії з офіційним Днем народження.

Слова привітання Зеленський розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині й британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії і процвітання. Нехай стратегічне партнерство України і Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Зеленський.

Зазначимо, що за традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, і в другу суботу червня.

Також читайте: Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп (оновлено)

Цього року їй виповнилося 95 років.

Велика Британія (5534) день народження (119) Єлизавета ІІ (38) Зеленський (23642) привітання (730)


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Топ коментарі
+14
королі ******* паяців
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12.06.2021 11:38
+5
Зеля, без видосика это не поздравление.
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12.06.2021 11:41
+4
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 2340
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12.06.2021 11:42
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12.06.2021 11:36 Відповісти
королі ******* паяців
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12.06.2021 11:38 Відповісти
******* чи не ******* блазнів - стосовно україно-британських відносин це має жодного значення. Уряд, а не Королева, приймає рішення про підтримку України в той чи інший спосіб.
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12.06.2021 12:09 Відповісти
Королева просто счастлива !
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12.06.2021 11:58 Відповісти
А когда у нее неофициальный день рождения?
Я бы поздравил!
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12.06.2021 11:37 Відповісти
Сразу видно, что читаем только заголовок. А не текст не в состоянии осилить.
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12.06.2021 12:23 Відповісти
Зеля, без видосика это не поздравление.
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12.06.2021 11:41 Відповісти
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 8665
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12.06.2021 11:42 Відповісти
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 2340
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12.06.2021 11:42 Відповісти
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 8139
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12.06.2021 11:43 Відповісти
ні, Потураєв - він просто добросовісний цинічний виконавець замовлень, за які йому платять; можливо платять кешем.
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12.06.2021 11:52 Відповісти
Ответ королевы Великобритании на поздравление Зеленского:
"У нас во всей Великобритании внезапно куда-то подевались все рояли. Представляете? Сами удивляемся."
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12.06.2021 11:47 Відповісти
и органы по аббатствам и кирхам надо опечатать... их на склад не спрячешь.....
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12.06.2021 14:22 Відповісти
Долой монархию!
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12.06.2021 11:49 Відповісти
даёшь вестминстерскую народную республику !!!
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12.06.2021 14:16 Відповісти
США и Великобритания - это главнейшие союзники Украины и с ними нужно больше сотрудничества во всех сферах! И нужно в Украине второй язык сделать английский!
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12.06.2021 11:53 Відповісти
А в Англії український!
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12.06.2021 12:07 Відповісти
В Лондоне, на Нотинхил Гейтс есть организация СУБ и там вы можете спокойно пообщаться на украинском. Да и вообще много организаций http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/01/perelikorh-u.htm
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12.06.2021 13:09 Відповісти
пока что Канада Польша и страны Балтии........ Канада понятно почему - диаспора а нашим со
седям по несчастью называемым эрэфией никак не улыбается наше поражение в этой войне.
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12.06.2021 14:19 Відповісти
Та Канада и Польша и страны Балтии - это вообще наша семья и Украинцы, как дома там. И США и Великобритания должны быть семьей и нужно отношения по всем направлениям наращивать!
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12.06.2021 14:32 Відповісти
я от культуры США и Англии тащусь! книги, музыка, кино, сериалы, одежда, футбол, и все остальное - это большая часть меня по опыту потребляемому! Потому и хочу слияния Украины с США и Англией!
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12.06.2021 14:36 Відповісти
God Save the Queen!
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12.06.2021 11:55 Відповісти
Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам, - Зеленский поздравил Елизавету II с официальным Днем рождения - Цензор.НЕТ 3067
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12.06.2021 11:55 Відповісти
І як ти міг таке навіть уявити...? Суцільна перемога!
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12.06.2021 12:03 Відповісти
ой зрадазрадазрада.
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13.06.2021 14:46 Відповісти
Невже переміга?
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12.06.2021 12:07 Відповісти
зріда.
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Как много общего у днепровского Хабада с британской короной.
Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 7536
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12.06.2021 12:11 Відповісти
В Британії ще та ж послиха, чи вже всьо?Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 6709
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12.06.2021 12:23 Відповісти
Не, эта при Пете была, сейчас Вадим Пристайко.
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12.06.2021 12:44 Відповісти
А не при Зеку єнакуєвському?
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12.06.2021 12:53 Відповісти
Яке цікаво партнерство , що спільного
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12.06.2021 12:25 Відповісти
Єлизавета II служила в армії. Під час війни...
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12.06.2021 12:43 Відповісти
По ходу бабушке не долго осталось!
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12.06.2021 13:14 Відповісти
почитаешь вашу злобность, падлючесть, ничтожность и невольно понимаешь лугандонию
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12.06.2021 14:12 Відповісти
к стати тем кто считает что Украина слишком архаична (в часности люся аристович сильно не
доволен) две страны из большой семёрки ГрейтБритен и Япония архаичней некуда.... и както
переделываться не спешат........
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12.06.2021 14:26 Відповісти
зы. в конце поздравления таки не удержался и намекнул на взаимную пользу.... ну то шо
у нас система нипель - туда дуй обратно Х.... пардон нипель, британская разведка её высо
честву уже доложила так шо можно было и без намёков просто поздравить.
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12.06.2021 14:31 Відповісти
а у тьотки и неофицыальный есть?
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12.06.2021 14:38 Відповісти
"Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження"

А Зеля ще знає про якійсь НЕ офіційний День народження?
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12.06.2021 19:14 Відповісти
Йоханый бабай!!!

Вот только порточных дел клоуны незнамо откуда еще официально не поздраляли Ее Величество.
Вот теперь Мир увидел всьо...
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12.06.2021 19:40 Відповісти
Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження - Цензор.НЕТ 1096
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13.06.2021 13:49 Відповісти
 
 