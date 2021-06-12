Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження
Президент України Володимир Зеленський привітав королеву Великої Британії з офіційним Днем народження.
Слова привітання Зеленський розмістив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині й британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, миру, гармонії і процвітання. Нехай стратегічне партнерство України і Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Зеленський.
Зазначимо, що за традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, і в другу суботу червня.
Цього року їй виповнилося 95 років.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар12.06.2021 11:38
+5 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар12.06.2021 11:41
+4 Стрелок
показати весь коментар12.06.2021 11:42
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Я бы поздравил!
"У нас во всей Великобритании внезапно куда-то подевались все рояли. Представляете? Сами удивляемся."
седям по несчастью называемым эрэфией никак не улыбается наше поражение в этой войне.
доволен) две страны из большой семёрки ГрейтБритен и Япония архаичней некуда.... и както
переделываться не спешат........
у нас система нипель - туда дуй обратно Х.... пардон нипель, британская разведка её высо
честву уже доложила так шо можно было и без намёков просто поздравить.
А Зеля ще знає про якійсь НЕ офіційний День народження?
Вот только порточных дел клоуны незнамо откуда еще официально не поздраляли Ее Величество.
Вот теперь Мир увидел всьо...