Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук

Завтра, 13 червня, у місті Володимир-Волинський Волинської області відбудеться церемонія прощання з Каріною Олегівною Шемчук, 1999 року народження, лейтенантом, заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка трагічно загинула 9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов'язків.

Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук з Володимира-Волинського.

У зв’язку із трагічною загибеллю нашої землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади. 22-річна Каріна Шемчук народилась у Володимир-Волинському районі, проживала у місті, де закінчила школу-інтернат (нині ліцей "Центр освіти), після якого вступила до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

10 червня відбулось прощання особового складу 128-ї бригади із трагічно загиблою військовослужбовицею. У Володимирі-Волинському з Каріною попрощаються 13 червня.

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"У зв’язку із жалобою упродовж трьох днів з 11 по 13 червня на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають бути приспущені Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також обмежується проведення розважальних і концертних заходів, спортивних змагань на території громади. Окрім цього, заборонене звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства та у громадському транспорті", - зазначається у повідомленні.