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Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук

Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук

Завтра, 13 червня, у місті Володимир-Волинський Волинської області відбудеться церемонія прощання з Каріною Олегівною Шемчук, 1999 року народження, лейтенантом, заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка трагічно загинула 9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов'язків.

Про це йдеться на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук з Володимира-Волинського.

У зв’язку із трагічною загибеллю нашої землячки міський голова Ігор Пальонка підписав розпорядження оголосити 11-13 червня 2021 року днями жалоби на території громади. 22-річна Каріна Шемчук народилась у Володимир-Волинському районі, проживала у місті, де закінчила школу-інтернат (нині ліцей "Центр освіти), після якого вступила до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

10 червня відбулось прощання особового складу 128-ї бригади із трагічно загиблою військовослужбовицею. У Володимирі-Волинському з Каріною попрощаються 13 червня.

Також читайте: 11 червня у результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов, - "Волонтери Закарпаття". ФОТО

Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук 01

"У зв’язку із жалобою упродовж трьох днів з 11 по 13 червня на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають бути приспущені Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також обмежується проведення розважальних і концертних заходів, спортивних змагань на території громади. Окрім цього, заборонене звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства та у громадському транспорті", - зазначається у повідомленні.

Волинь (840) смерть (6738) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (153) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Ніде не пишуть яким саме чином загинула. Щось мутне там.
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12.06.2021 11:53
+19
Такие люди умирают красивые,молодые ,патриоты а гниды типа Бондаренко, Шуфрича, Медведчука живут и прекрасно себя чувствуют. какая несправедливость.
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12.06.2021 12:01
+10
Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук - Цензор.НЕТ 4122
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12.06.2021 12:26
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Ніде не пишуть яким саме чином загинула. Щось мутне там.
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12.06.2021 11:53 Відповісти
Якобы, но это не точно, застрелилась на почве отношений. Да и короткая биография не однозначная. Это к вопросу, кто у нас занимается морально-психологической подготовкой в силовых структурах. Проблем в армии много и ими надо заниматься серьёзно, а не на каждом углу о "стандартах" НАТО кукарекать
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12.06.2021 12:10 Відповісти
Так она сама этой морально-психологической подготовкой и занималась.
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12.06.2021 12:40 Відповісти
Жодні отношенія не варті того, щоб забирати власне життя, особливо в такому віці коли все щастя ще попереду.
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12.06.2021 12:48 Відповісти
Є ще гірша версія...
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12.06.2021 13:25 Відповісти
Такие люди умирают красивые,молодые ,патриоты а гниды типа Бондаренко, Шуфрича, Медведчука живут и прекрасно себя чувствуют. какая несправедливость.
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12.06.2021 12:01 Відповісти
Дається час гепі облаштувати розкішне прийняття для ведмедчуків, бондаренок та інших мурляєвих. Пекельні парфуми їм на поміч!
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12.06.2021 14:53 Відповісти
Шкода, ще навіть не жила, царство небесне, схиляю голову...
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12.06.2021 12:18 Відповісти
Завтра у Володимирі-Волинському попрощаються із трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовослужбовицею 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук - Цензор.НЕТ 4122
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12.06.2021 12:26 Відповісти
исренне соболезную. вечная память. уже несколько дней молчат о причинах, что то скрывают.
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12.06.2021 13:00 Відповісти
Земля пухом...
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12.06.2021 13:05 Відповісти
Це якийсь жах, такого не має бути. Смерть окупантам
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12.06.2021 13:09 Відповісти
Який чином вона загинула?
Що ви з нею зробили, пі₴араси?
(Вже тиждень ніяких деталей. Одна муйня, явно брехлива, як зараз можна зрозуміти)
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12.06.2021 13:24 Відповісти
І я не знаю що думати. Може в армії існує якийсь сексуальний аб'юз проти жінок, але говорити про це -табу і хтось це прикриває, от і мовчать?!
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12.06.2021 13:47 Відповісти
Тебе це дуже цікавить пі...се?
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12.06.2021 14:07 Відповісти
Все що відбувається на Донбасі з нашими захисниками , на совісті кремлівського вбивці і подонка !!
Як тільки цього ублюдка земля носить , а світові лідери йому тиснуть криваву руку ?

Світла пам'ять , світлій і прекрасній людині 😪😪😪
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12.06.2021 13:27 Відповісти
Вона моя землячка , царство небесне !
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12.06.2021 13:38 Відповісти
Боже... ще зовсім дитина...
Хай з Богом спочиває.
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12.06.2021 14:48 Відповісти
Жизнь одна ,,, нечто не дороже жизни ,,,, нечто
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12.06.2021 14:49 Відповісти
суицид
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12.06.2021 22:24 Відповісти
 
 