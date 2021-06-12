УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8973 відвідувача онлайн
Новини
1 938 27

Путін не обговорюватиме з Байденом ситуацію навколо Навального. Це не питання двосторонніх відносин, - Пєсков

Путін не обговорюватиме з Байденом ситуацію навколо Навального. Це не питання двосторонніх відносин, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін під час саміту з президентом США Джо Байденом не планує обговорювати з ним тему російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває за рішенням російського суду покарання у так званій справі "Ів Роше".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський  "Интерфакс".

"Тут немає чого обговорювати  цю людину. Він у в'язниці, і це не питання двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявив на брифінгу, що Байден приділяє увагу темі захисту прав людини і збирається обговорити її під час саміту з президентом РФ. Він пояснив, що йдеться про громадян США, а також - про опозиціонера Олексія Навального.

Також читайте: Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше повідомлялося, що адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК ) відвідали Навального і заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

Байден (2883) Пєсков (1605) путін (23733) Навальний (612)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Крим табу, Домбас табу, Навальний табу. Шо ще можна обговорювати з ******?
показати весь коментар
12.06.2021 12:16
+9
С праздничком вас дорогие лаптедауны, с незалежностью от всех республик союза. 12.06.90г. вы вышли вторыми из союза и тем самым дали старт Параду Суверенитетов. Желаю всем, кто носит лапти - в ближайшее время переобуться в белые тапки и пилить дубы себе на гробы. А Мы посмотрим на это со своей сторонки.
показати весь коментар
12.06.2021 12:40
+4
Перед тем как отыметь, Америка с путиным поговорит.
показати весь коментар
12.06.2021 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крим табу, Домбас табу, Навальний табу. Шо ще можна обговорювати з ******?
показати весь коментар
12.06.2021 12:16 Відповісти
Ось щодо ляльки наального цілком згоден. Таке саме імперське *****, просто не при владі.
показати весь коментар
12.06.2021 12:25 Відповісти
Вы абсолютно правы, потому как написали мою мысль....Я считаю , что Навального нельзя туда - сюда, как бутерброд.... Посадили - пусть сидит до конца , все 35 лет...Значит заслужил... Или плохо служил....
показати весь коментар
12.06.2021 13:10 Відповісти
Ты за навального сильно переживаешь?
показати весь коментар
12.06.2021 12:32 Відповісти
А я за навального не переживаю - он там , где и должен быть.... Считаю, что все лапти должны или гнить в земле, или сидеть в клетках безвылазно....
показати весь коментар
12.06.2021 13:12 Відповісти
Согласен.
показати весь коментар
12.06.2021 13:17 Відповісти
компромат?
показати весь коментар
12.06.2021 12:38 Відповісти
З ****** нічого не можна обговорювати. Це ж *****.
показати весь коментар
12.06.2021 12:42 Відповісти
саме так !
всі невдобні теми для путіна "табу",
а зустріч легатимізує "супер-пупер державу"

дарма Джо зустрічається з хлом
показати весь коментар
12.06.2021 12:54 Відповісти
Дарма ?
Він сам її запропонував і все робив, щоб х**ло погодилося.
І кораблі відкликав, і щодо Білорусі висловитися боявся, і бабки заплатив за хакерську атаку, і торочить, не вгаваючи, про стабілізацію стосунків.
показати весь коментар
12.06.2021 18:05 Відповісти
Сказать йому - привіт , фуйлО ! і ПНХ !
показати весь коментар
12.06.2021 12:58 Відповісти
Створення наваросії на території "квазідержави" Україна, про це путєн готовий говорити нескінченно у любому стані...))
показати весь коментар
12.06.2021 18:58 Відповісти
Перед тем как отыметь, Америка с путиным поговорит.
показати весь коментар
12.06.2021 12:23 Відповісти
Писькоооовввъ!!!.....каких ещё двусторонних отношений? Зеленое ГОВНО, которое пробралось на место царская пыталось убить человека. Ты каким концом к этому привязан??? Комментатор тоже мне...
показати весь коментар
12.06.2021 12:23 Відповісти
Ну все, тупину можно уже никуда можно и не ехать Письков уже пересказал текст несостоявшейся беседы.
показати весь коментар
12.06.2021 12:29 Відповісти
Провальный!
показати весь коментар
12.06.2021 12:34 Відповісти
С праздничком вас дорогие лаптедауны, с незалежностью от всех республик союза. 12.06.90г. вы вышли вторыми из союза и тем самым дали старт Параду Суверенитетов. Желаю всем, кто носит лапти - в ближайшее время переобуться в белые тапки и пилить дубы себе на гробы. А Мы посмотрим на это со своей сторонки.
показати весь коментар
12.06.2021 12:40 Відповісти
Не слишком ли много пуйла сегодня на Цензоре ?
показати весь коментар
12.06.2021 12:49 Відповісти
америкосам в'ю дав
показати весь коментар
12.06.2021 13:17 Відповісти
раз в тюрьме, то всьо.. концы в воду типа... что за логика детсада
показати весь коментар
12.06.2021 12:53 Відповісти
Конкретно Навального в принципе могут и не обсуждать.., а вот превращение страны в неонацистско- полицейское- гулаговско- мафиозное творение Путина и компани как не обсуждать. Ведь идет вопрос об отношениях между странами, а с таким чудищем и связи иметь " западло". Поэтому есть что обсудить. До минимума сокращать отношения, либо Раша будет что то менять и не только в международных делах но и в вопросах реальной демократии и свобод внутри страны.
показати весь коментар
12.06.2021 12:54 Відповісти
Можна подумати,у ***** хтось запитувати буде.
показати весь коментар
12.06.2021 13:13 Відповісти
Да насрать на навального. Варианты ликвидации засрашки можно обсудить.
показати весь коментар
12.06.2021 14:45 Відповісти
Люто плюсую. Добити того навального, а заодно і насрального с насцяльним чи як їх там. Чим менше кацапів, тим краще.
показати весь коментар
12.06.2021 16:16 Відповісти
ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОПРОС НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА !!!
показати весь коментар
12.06.2021 17:38 Відповісти
Навальный - отважный герой.
А все, кто тут против него вякает - либо лахта, либо полезные им идийоты.
показати весь коментар
13.06.2021 14:58 Відповісти
 
 