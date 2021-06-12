Путін не обговорюватиме з Байденом ситуацію навколо Навального. Це не питання двосторонніх відносин, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін під час саміту з президентом США Джо Байденом не планує обговорювати з ним тему російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває за рішенням російського суду покарання у так званій справі "Ів Роше".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Тут немає чого обговорювати цю людину. Він у в'язниці, і це не питання двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявив на брифінгу, що Байден приділяє увагу темі захисту прав людини і збирається обговорити її під час саміту з президентом РФ. Він пояснив, що йдеться про громадян США, а також - про опозиціонера Олексія Навального.

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Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

Раніше повідомлялося, що адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".

Члени Громадської спостережної комісії (ГСК ) відвідали Навального і заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але ходити може.

Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".