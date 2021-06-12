Путін не обговорюватиме з Байденом ситуацію навколо Навального. Це не питання двосторонніх відносин, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін під час саміту з президентом США Джо Байденом не планує обговорювати з ним тему російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває за рішенням російського суду покарання у так званій справі "Ів Роше".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Тут немає чого обговорювати цю людину. Він у в'язниці, і це не питання двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.
Раніше представник держдепу Нед Прайс заявив на брифінгу, що Байден приділяє увагу темі захисту прав людини і збирається обговорити її під час саміту з президентом РФ. Він пояснив, що йдеться про громадян США, а також - про опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.
Раніше повідомлялося, що адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.
В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний".
Члени Громадської спостережної комісії (ГСК ) відвідали Навального і заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але ходити може.
Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".
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всі невдобні теми для путіна "табу",
а зустріч легатимізує "супер-пупер державу"
дарма Джо зустрічається з хлом
Він сам її запропонував і все робив, щоб х**ло погодилося.
І кораблі відкликав, і щодо Білорусі висловитися боявся, і бабки заплатив за хакерську атаку, і торочить, не вгаваючи, про стабілізацію стосунків.
А все, кто тут против него вякает - либо лахта, либо полезные им идийоты.