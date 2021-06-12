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Новини Коронавірус і карантин
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У червні Україна матиме 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

У червні Україна матиме 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

У червні поточного року в Україні буде 3,9 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що на сьогодні поставки вакцин тривають. "На цей конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Вона почала приїжджати, щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії", - заявив Ляшко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 062 людини, всього - 1 430 992, - МОЗ

Як повідомлялося, на цих вихідних, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 будуть працювати в 15 областях України і в Києві.

У них прищеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

вакцина (4418) карантин (18172) МОЗ (5388) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Головне про зебільну владу.
"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,

Просто почему я не говорю сейчас?

"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
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12.06.2021 12:24
+4
У него вакцина сама по себе ездит. Поэтому и цифры точной не знает.
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12.06.2021 12:26
+4
Кайзер квартальщикам, їхнім родичам та знайомим, а інший шмурдяк лохторату.
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12.06.2021 12:27
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12.06.2021 12:22 Відповісти
Головне про зебільну владу.
"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,

Просто почему я не говорю сейчас?

"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
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12.06.2021 12:24 Відповісти
У него вакцина сама по себе ездит. Поэтому и цифры точной не знает.
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12.06.2021 12:26 Відповісти
Точность - вежливость королей. Наверно летчики самолета (или водители фур/поездов), перевозившего вакцину, по дороге вакцинировались по нескольку раз на халяву
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12.06.2021 12:44 Відповісти
В июне какого года?
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12.06.2021 12:24 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера"!!!))
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12.06.2021 12:34 Відповісти
Ну те вчера по пять рублей)))
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12.06.2021 12:36 Відповісти
Кайзер квартальщикам, їхнім родичам та знайомим, а інший шмурдяк лохторату.
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12.06.2021 12:27 Відповісти
Поміняли Степашку на Ляшку,а реально що змінилось???)))
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12.06.2021 12:33 Відповісти
Куртки від інших кутюр'є!
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12.06.2021 12:34 Відповісти
Розміром відрізняються чи ціною???)))
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12.06.2021 12:35 Відповісти
для нищебродов вода из китайской реки Хуанхе - Короновак, для белых людей (крытычна 1нфраструктура меры депутаты их родственники) мериканскький Пфайзер.
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12.06.2021 12:49 Відповісти
Якесь у нього прізвище гомосяцьке.
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12.06.2021 13:18 Відповісти
Так а зарплату лікарям будуть платити?
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12.06.2021 13:26 Відповісти
В наших ****** в харьковской области в самой заразной нету и шмурдяка
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12.06.2021 13:36 Відповісти
вакцинуймося.... - і на кордоні теж...
так в які аборигенські країни попадуть ті....- на кому будуть вести дослідження....

"Частину з них, приблизно 10 мільйонів доз, збираються надіслати 10-м країнам, попередивши, що американські регуляторні органи не гарантують, що компанія Emergent BioSolutions (яка керує виробництвом) виготовила вакцини без порушень технології."

Johnson & Johnson має утилізувати майже 60 млн доз вакцин

В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на "проблемному виробництві".
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12.06.2021 13:42 Відповісти
Американцы бесплатно передают Pfhizer бедным странам. Но клоун когда общался с Байденом естественно не попросил. Судьба быдла его не особо интересует
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12.06.2021 14:01 Відповісти
почему тогда всех простых украинцев вакцинируют строго китайской вакциной без выбора, а чиновников по блату можно Pfizer ? я тоже хочу ею, у меня аутоимунное заболевание, но мне не дают ее.
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12.06.2021 14:34 Відповісти
Китайская Коронавак уже одобрена ВОЗ и принята к исследованию в ЕС. В Испанию уже пускают с вакцинацией Коронаваком. Так что, не капризничайте и прививайтесь.
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12.06.2021 14:44 Відповісти
Пани Татьяна,а вы хоть записались на вакцинацию у своего семейного врача?Или и с семейным враче у вас нет декларации?Но Пфайзер вам положено...
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12.06.2021 15:13 Відповісти
Тиждень назад воно казало, що в травні в Україні 4,5 млн. вакцин. Тижнем пізніше стало 3,9 млн.
Просто профани типу зеленського чи ляшка не орієнтуються в числових вимірах - їм що мільйон доз вакцин, що мільярд дерев...
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12.06.2021 14:42 Відповісти
Только в Украине министры, судьи .меры, депутаты и другие чиновники и барыги привывку от кронвируса получают самой лучшей по эфективности и безопасности вакцину и не по возрасту, как это делали во всех странах мира, а впереди пенсионеров. В других странах в первую очередь вакционировали врачей , а потом остальных граждан по возрастных категориях и только совсем недавно дождавшись своей возрастной категории вакцинировалась 66 летняя канцлер германии Ангела Меркель вакциной Астра Зенека. А в наших чиновников нет ни стыда, ни морали. Они готовят пенсионеров к сентябрю месяца встретить очередную волну пандемии в лучшем случаи на больничной койке или без кислородной поддержки и медецинской помощи умирать дома. Пенсионеров 60 + еще не начали вакционировать. Более старшим пенсионерам колют только китайскую вакцину. ПОЗОР.
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12.06.2021 15:56 Відповісти
 
 