У червні Україна матиме 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко
У червні поточного року в Україні буде 3,9 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що на сьогодні поставки вакцин тривають. "На цей конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Вона почала приїжджати, щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії", - заявив Ляшко.
Як повідомлялося, на цих вихідних, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 будуть працювати в 15 областях України і в Києві.
У них прищеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
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"На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру,
Просто почему я не говорю сейчас?
"Просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", - сказал Ляшко.
так в які аборигенські країни попадуть ті....- на кому будуть вести дослідження....
"Частину з них, приблизно 10 мільйонів доз, збираються надіслати 10-м країнам, попередивши, що американські регуляторні органи не гарантують, що компанія Emergent BioSolutions (яка керує виробництвом) виготовила вакцини без порушень технології."
Johnson & Johnson має утилізувати майже 60 млн доз вакцин
В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на "проблемному виробництві".
Просто профани типу зеленського чи ляшка не орієнтуються в числових вимірах - їм що мільйон доз вакцин, що мільярд дерев...