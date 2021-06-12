У червні Україна матиме 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

У червні поточного року в Україні буде 3,9 мільйони доз вакцин проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що на сьогодні поставки вакцин тривають. "На цей конкретний момент часу я зараз не скажу цифру, але в червні з усіма поставками, які в нас доїжджають, то це буде 3,9 мільйона доз вакцини. Просто чому я не кажу зараз? Бо у нас розпочалось привезення Pfizer, з 473 тисяч доз уже було дві поставки по 117 тисяч доз, і за кошти державного бюджету також закуплена вакцина Pfizer, 500 тисяч доз. Вона почала приїжджати, щосереди вони поставляють близько 60 тисяч доз, тому просто зараз не скажу точно, скільки вже приїхало з цієї партії", - заявив Ляшко.

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Як повідомлялося, на цих вихідних, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 будуть працювати в 15 областях України і в Києві.

У них прищеплюватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.