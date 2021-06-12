Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" спільно з правоохоронцями з'ясовують причини смерті пасажира поїзда "Рахів - Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почувається добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тіли не виявлено. Слід зазначити, що полиця, з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався.

Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні".

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Покійному було 28 років.