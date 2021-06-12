Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця"
АТ "Укрзалізниця" спільно з правоохоронцями з'ясовують причини смерті пасажира поїзда "Рахів - Київ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почувається добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тіли не виявлено. Слід зазначити, що полиця, з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався.
Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні".
Покійному було 28 років.
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А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
Хотя для нас, быдла, жиды вряд ли додумаются или захотят соорудить нечто новое
Что то типа креплений для каких то ремней вроде есть...а где находятся сами ремни???
Тогда вопрос...лично мне их никто и никогда не предлагал...
В купе ни каких ремней нет...
Значит их должен выдать проводник...или во всяком случае предложить...
проводнику или начальнику поезда".
Или сразу в ООН.
А пока ради прикола в следулующей поездке обязательно куплю билет на верхнюю полку..и потребую у проводника ремни..ради прикола..
Но у зелёной плесени приоритет - нормальные дороги.