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Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця"

Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді

АТ "Укрзалізниця" спільно з правоохоронцями з'ясовують причини смерті пасажира поїзда "Рахів - Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почувається добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тіли не виявлено. Слід зазначити, що полиця, з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався.

Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні".

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Покійному було 28 років.

потяг (1963) смерть (6738) Укрзалізниця (6815)


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Топ коментарі
+33
С верхней полки можно ой как 3,14 здануться. Там еще стол по дороге встретиться!
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12.06.2021 12:47
+15
Прикро.
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12.06.2021 12:47
+13
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения. Источник: https://censor.net/ru/n3271014
А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
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12.06.2021 12:52
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12.06.2021 12:47 Відповісти
С верхней полки можно ой как 3,14 здануться. Там еще стол по дороге встретиться!
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12.06.2021 12:47 Відповісти
советский поезд....
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12.06.2021 12:50 Відповісти
вагоны ГДРовские чаще всего. молодежь даже такую страну не знает.
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12.06.2021 12:54 Відповісти
Тиль Линдеманн напомнит молодежи)
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12.06.2021 12:56 Відповісти
Він любитель москалів.
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12.06.2021 13:12 Відповісти
так. я у курсі, та вшановувач ДДР
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12.06.2021 13:13 Відповісти
Я колись навіть слухав Рамштайн.Але тоді не було цього помітно.Всі ліваки так чи інакше ******* москалів.
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12.06.2021 13:15 Відповісти
це обов'язково проявиться на якийсь стадії у лівака
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12.06.2021 13:18 Відповісти
І Шо? Нехай навіть мєрєканський. Не треба наніч всякого лайна жерти і пива з концентрата жлоктити, щоб у вісні меньше кошмари діставали, а якщо вже й нажрався то хочаб про свою безпеку потурбувався та скористався ремнями безпеки.
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12.06.2021 13:37 Відповісти
ну і де ті ремені на других полицях??? немає там ані східців, щоб туди залізти без опору на стіл, ані якогось бортику, який би запобігав падінню. взагалі їздити на верхніх полицях в наших потягах - це капець! дуже шкода хлопця.
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13.06.2021 09:46 Відповісти
А ти блін такий наївний і думаєш шо журналісти з цензору подсуєтілісь і з'їздили бистренько в Фастів шоб імєнно тобі сфотографувати імєнно той вагон і імєнно ту полку з якої впав небіжчик?
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13.06.2021 14:28 Відповісти
ударился наверное головой
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12.06.2021 12:48 Відповісти
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - следует из сообщения. Источник: https://censor.net/ru/n3271014
А также ремнями, подушками безопасности парашютом! Брехуны!!!
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12.06.2021 12:52 Відповісти
Есть даже на самых убитых. Сама веревка у проводника.
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12.06.2021 13:33 Відповісти
гроші, за які можна було зробити огорожку, пішли на зп Сірожці Лєщу
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12.06.2021 12:53 Відповісти
Как объяснить европейцу что такое верхняя полка в поезде?
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12.06.2021 12:58 Відповісти
Элементарно: *.jpg
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12.06.2021 13:00 Відповісти
так же как и общий кондиционер на весь вагон СВ, который отключается в самое пекло по желанию засевшей в вагоне "бабушке или "больной" девочки".
Хотя для нас, быдла, жиды вряд ли додумаются или захотят соорудить нечто новое
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12.06.2021 14:06 Відповісти
А "ограничительные перила " были.. и он ими не воспользовался, или это так.. для красного словца. Ремни фигня их нужно упразднить.. кто ими вообще пристегивается. А вот перила должны быть на каждой полке верхнего яруса. как я понимаю их здесь не было. ( запретить выход на линию вагонов где второй ярус не снабжен защитными перилами). Все спишут на то что он скотчем не приматался к полке по рукам и ногам.
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12.06.2021 13:01 Відповісти
R.I.P, со всяким может случиться
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12.06.2021 13:02 Відповісти
Это точно трезвый упал. Если бы под градусов, то мягкий и повреждений нет. Соболезнования.
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12.06.2021 13:10 Відповісти
алкогольный ослабитель-спасатель? Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 2067
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12.06.2021 14:23 Відповісти
А где там эти ремни?? Ни разу не видел..
Что то типа креплений для каких то ремней вроде есть...а где находятся сами ремни???
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12.06.2021 13:16 Відповісти
видимо где-то спрятаны заподлицо и их нужно оттуда выудить)
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12.06.2021 13:19 Відповісти
В купе их точно нет...возможно их нужно получать у проводника вместе с постельным...
Тогда вопрос...лично мне их никто и никогда не предлагал...
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12.06.2021 13:21 Відповісти
так это вообще анекдот тогда))... получать у проводника ремни вместе с бельем, а возможно и доплачивать за них))
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12.06.2021 13:25 Відповісти
Так и я о том же..
В купе ни каких ремней нет...
Значит их должен выдать проводник...или во всяком случае предложить...
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12.06.2021 13:27 Відповісти
вони зазвичай видають тільки по вимозі. Інколи пропонують самі, коли є малі діти
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12.06.2021 14:47 Відповісти
Ты поезд с трамваем не путай.
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12.06.2021 13:21 Відповісти
ездишь на трамваях с двухярусными полками??. Малодца...продолжай в том же духе..
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12.06.2021 13:22 Відповісти
У меня автомобиль.
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12.06.2021 13:27 Відповісти
Поздравляю...😁
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12.06.2021 13:29 Відповісти
Желаю и вам.
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12.06.2021 13:34 Відповісти
В торце полки три крепления. Ремни обычно у проводника. По крайне мере, когда их просили люди из вагона все время были.
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12.06.2021 13:34 Відповісти
"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к
проводнику или начальнику поезда".
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12.06.2021 13:27 Відповісти
😁 К начальнику поезда?? Это не серьезно...вот если бы у министра транспорта их получать...вот это было бы доступно...
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12.06.2021 13:29 Відповісти
Пиши жалобу в УЗ.
Или сразу в ООН.
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12.06.2021 13:30 Відповісти
Надо будет напишу..
А пока ради прикола в следулующей поездке обязательно куплю билет на верхнюю полку..и потребую у проводника ремни..ради прикола..
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12.06.2021 13:32 Відповісти
Желаем приятной поездки!
Чоловік помер після падіння із верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ", - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 3945
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12.06.2021 13:34 Відповісти
та взагалі то давно пора робити вагони за європейськими стандартами, а не за сов'єцькими.
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12.06.2021 13:28 Відповісти
Конечно пора.
Но у зелёной плесени приоритет - нормальные дороги.
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12.06.2021 13:31 Відповісти
... и шашлыки в кучке известных кацев
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12.06.2021 14:07 Відповісти
горбаті дороги
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12.06.2021 18:44 Відповісти
Руководитель УЗ уже ушел в отставку, или по таким мелочам не парится?
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12.06.2021 13:39 Відповісти
А ежели тело из тамбура на стоянке выпадет, ему тоже увольняться?
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12.06.2021 13:51 Відповісти
В этом случае Лещенко виноват.
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12.06.2021 15:54 Відповісти
О! Лайфхак. Зевовку на верхню полку! Разом із сєрьожей лєщєнкой! Одразу скількох проблем позбавимось!)))
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12.06.2021 13:51 Відповісти
Кацы выжимают из страны все, что доступно. На жертвы им плевать.
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12.06.2021 14:08 Відповісти
Полка дутая и скругленная. Кто ездил поймет.
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12.06.2021 14:14 Відповісти
Что это за ремни интересно? В жизни такого не видел в старых вагонах. В новых есть ограничители. Там конечно нужно постараться чтоб упасть. А в старых нихрена подобного не припомню. Зная как иногда трясет в этих вагонах слететь с полки нефиг делать. Когда ездил сам себе делал из матраца возвышение чтоб не скатиться.
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12.06.2021 14:35 Відповісти
Лещенко виноват?
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12.06.2021 15:53 Відповісти
Помню такой случай, по среди ночь мужик шлепнулся, полка была боковой (проходной) а бедолага, умудрился башкой стукнутся в ножной упор что бы залезть. Уй кровищи то было... ну хоть жив остался, орал правда минут 20.
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12.06.2021 16:15 Відповісти
Не знаю, как сейчас, а раньше никаких ремней и близко не было, всё это самая настоящая ложь.
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12.06.2021 16:35 Відповісти
Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", СМЕШНО. вы когда-то просили ремни эти у наших "вежливых" проводников?? если пару комплектов найдётся на вес состав и то хорошо. а ещё они в таком состоянии, что страшно в руки брать, не то что спать возле них!!
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13.06.2021 10:07 Відповісти
Причина простая - он был ТРЕЗВЫЙ.
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13.06.2021 10:27 Відповісти
 
 