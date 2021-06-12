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Новини
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"Сиділа на підвіконні, звісивши ноги", - рятувальники на Дніпропетровщині зняли з вікна 2-го поверху 5-річну дівчинку. ФОТО

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області врятували 5-річну дівчинку, яка сиділа на підвіконні, звісивши вниз ноги.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Повідомляється, що  11-го червня о 13:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від представників поліції, що на вулиці Парковій міста Жовті Води Кам’янського району на підвіконні вікна квартири сидить маленька дівчинка.

За повідомленням негайно направлено чергове відділення 39-ої державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю встановили, що на підвіконні 2-го поверху 3-поверхового житлового будинку сидить дівчинка.

Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини піднялися на рівень 2-го поверху та зняли дитину. Як з’ясувалося, у зачиненій квартири 5-річна дівчинка перебувала сама.

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Сиділа на підвіконні, звісивши ноги, - рятувальники на Дніпропетровщині зняли з вікна 2-го поверху 5-річну дівчинку 01

діти (5037) ДСНС (5083) Дніпропетровська область (3602)


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Топ коментарі
+13
Жах. В такому віці дитина вже має розуміти, що таке небезпека.
Слава Богу, що все добре закінчилось.
Рятівники молодці.
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12.06.2021 13:29
+9
никогда нельзя оставлять малолетнего ребёнка одного дома... это правило
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12.06.2021 13:25
+5
я в детстве также сидел на 3-м этаже пока родители не узнали и не вломили изды
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12.06.2021 13:30
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"Сидела на подоконнике, свесив ноги", - спасатели на Депропетровщине сняли с окна 2-го этажа 5-летнюю девочку - Цензор.НЕТ 7952
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12.06.2021 13:24 Відповісти
никогда нельзя оставлять малолетнего ребёнка одного дома... это правило
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12.06.2021 13:25 Відповісти
Жах. В такому віці дитина вже має розуміти, що таке небезпека.
Слава Богу, що все добре закінчилось.
Рятівники молодці.
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12.06.2021 13:29 Відповісти
я в детстве также сидел на 3-м этаже пока родители не узнали и не вломили изды
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12.06.2021 13:30 Відповісти
Правильно зробили. По суті, вони врятували ваше майбутнє.
Мені достатньо було побачити лозинку в батьківських руках, щоб зрозуміти, що напорола, щось серйозне.
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12.06.2021 13:48 Відповісти
а я лет в 5 все 220 пробовал из розетки с помощью алюминиевых проводов. Внушение родителей не потребовалась.
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12.06.2021 14:27 Відповісти
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12.06.2021 15:21 Відповісти
А я так від 220 вольт і не повернувся до нормального життя: пішов у електрики.
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12.06.2021 21:00 Відповісти
зара лозинку неможна , розумники придумали ювенальну полицию , а Соломон говорил - Не жалей розги для сына твоего иначе потом пожалеешь.
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12.06.2021 15:00 Відповісти
детей воспитывают своим примером
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14.06.2021 15:17 Відповісти
Боже, який жах! Дякую всім, крім батьків.
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12.06.2021 13:59 Відповісти
Я з товаришами в дитинстві для розваги стрибав з другого повeрху. Ніхто травм нe отримав.
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12.06.2021 14:36 Відповісти
Респект рятувальникам! Але як могли батьки залишити таку маленьку дитинку саму у квартирі із відчиненим вікном? Потрібно відповідним службам "всавити їм добрячого пістона",щоби запм"ятали на все життя!
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12.06.2021 20:31 Відповісти
Я спочатку подумав, що зняли одним пострілом.
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12.06.2021 21:01 Відповісти
 
 