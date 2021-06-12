"Сиділа на підвіконні, звісивши ноги", - рятувальники на Дніпропетровщині зняли з вікна 2-го поверху 5-річну дівчинку. ФОТО

Рятувальники Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області врятували 5-річну дівчинку, яка сиділа на підвіконні, звісивши вниз ноги.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Повідомляється, що 11-го червня о 13:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від представників поліції, що на вулиці Парковій міста Жовті Води Кам’янського району на підвіконні вікна квартири сидить маленька дівчинка.



За повідомленням негайно направлено чергове відділення 39-ої державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю встановили, що на підвіконні 2-го поверху 3-поверхового житлового будинку сидить дівчинка.



Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини піднялися на рівень 2-го поверху та зняли дитину. Як з’ясувалося, у зачиненій квартири 5-річна дівчинка перебувала сама.

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