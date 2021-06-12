Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось"

Голова партії "Голос" Кіра Рудик прокоментувала вихід Сергія Притули з політсили, зазначивши, що він, перебуваючи в лавах партії, не міг остаточно визначитися з тим, чим саме хоче займатися.

Крім того, дії Притули, за словами Рудик, останнім часом є дуже "неорганізованими".

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, інформуючи Цензор.НЕТ.

"Ще кілька тижнів тому ми чули, що Сергій хоче очолити партію, а декілька днів тому він зробив заяву, що покидає партію. А до цього в нього були заяви, що він хоче очолити київський осередок, а до цього говорив, що хоче очолити фракцію в Київраді. А ще до цього він хотів створити партію Сергія Притули, а ще до цього він хотів піти з політики. Тому я щиро бажаю, щоби він нарешті визначився з тим, що він хоче робити, і ми можемо побажати йому тільки успіху в прагненні очолити хоч щось", – сказала Кіра Рудик

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Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". Водночас він зазначив, що не йде з політики і не виключає створення свого політичного проєкту.