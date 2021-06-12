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Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось"

Рудик про Притулу:

Голова партії "Голос" Кіра Рудик прокоментувала вихід Сергія Притули з політсили, зазначивши, що він, перебуваючи в лавах партії, не міг остаточно визначитися з тим, чим саме хоче займатися.

Крім того, дії Притули, за словами Рудик, останнім часом є дуже "неорганізованими".

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, інформуючи Цензор.НЕТ.

"Ще кілька тижнів тому ми чули, що Сергій хоче очолити партію, а декілька днів тому він зробив заяву, що покидає партію. А до цього в нього були заяви, що він хоче очолити київський осередок, а до цього говорив, що хоче очолити фракцію в Київраді. А ще до цього він хотів створити партію Сергія Притули, а ще до цього він хотів піти з політики. Тому я щиро бажаю, щоби він нарешті визначився з тим, що він хоче робити, і ми можемо побажати йому тільки успіху в прагненні очолити хоч щось", – сказала Кіра Рудик

Також читайте: "Рейдерство в партії "Голос". Партія записується на кумів-сватів", - депутатка "Голосу" Устінова

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". Водночас він зазначив, що не йде з політики і не виключає створення свого політичного проєкту.

Притула Сергій (88) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+24
Без Притулы и Вакарчука эта свиноматка никогда бы не стала депутатом. Но она отьелась и забыла об этом.
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12.06.2021 13:56
+23
хто згадае про ото "рудик" через 3 роки ....- ніхто ...
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12.06.2021 13:51
+17
Цікаво скільки б набрав голос на виборах без авторитету Притули )))))
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12.06.2021 13:52
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Бгг, жабогадюкинг
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12.06.2021 13:47 Відповісти
Побажаємо Голосу олігархів повторити судьбу Народного фронту мільярдера Яценюка і безславно зникнути назавжди!
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12.06.2021 14:18 Відповісти
Бодай чимось нагадати лохторату про своє існування !!!)))
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12.06.2021 13:48 Відповісти
хто згадае про ото "рудик" через 3 роки ....- ніхто ...
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12.06.2021 13:51 Відповісти
Я ее вообще не знал до этого заявления. А теперь еще и убедился что ничего не потерял выслушав ее бред.
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12.06.2021 13:55 Відповісти
Прочитав в свіжих рейтингах про зростаючий рейтинг Рудик і довго гуглив хто це
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12.06.2021 13:55 Відповісти
аналогічно - і тільки після того як продали перспективний стартап Амазону за лярд зЄлені....- одразу все стало на свої місця ...- бабло соросове рулить ...
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12.06.2021 15:48 Відповісти
А це хто шо за чучундра
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12.06.2021 20:22 Відповісти
Та ви задовбали..
Щойно опинитесь при владі - одразу срач починаєте
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12.06.2021 13:52 Відповісти
Они не при власти. Они делят уменьшающийся пирог от Пинчука. "Патриоты" твою дивизию ....
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12.06.2021 14:04 Відповісти
в парламенті - чим не при владі..
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12.06.2021 14:05 Відповісти
Так Притула и не стал депутатом. Он пролетел везде.
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12.06.2021 14:11 Відповісти
Я знаю. Але що там твориться..
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12.06.2021 14:16 Відповісти
Цікаво скільки б набрав голос на виборах без авторитету Притули )))))
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12.06.2021 13:52 Відповісти
А у этого шута с "Логики" еще остался авторитет?
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12.06.2021 14:05 Відповісти
Да
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12.06.2021 14:37 Відповісти
Это да того как он взял деньги за весь сезон рашенской франшизы или уже после того?
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12.06.2021 14:41 Відповісти
Без Притулы и Вакарчука эта свиноматка никогда бы не стала депутатом. Но она отьелась и забыла об этом.
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12.06.2021 13:56 Відповісти
Ага...раздробили проевропейские силы и оба пОциента слились в закат! А как быть с заявлением про "интеграцию" ЕС в Голос? Та и вообще, парень он не плохой (наверное), но уж очень любит он, то ли кеш, то ли себя любимого...но уж точно не страну!
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12.06.2021 14:19 Відповісти
Це точно, коли вона дає інтервью то нагадує мені Голохвастова з фільму " За давома зайцями"
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12.06.2021 15:24 Відповісти
Спрос на клоунов падает. Причём независимо от их цвета.
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12.06.2021 13:58 Відповісти
На жаль,досвід минулих років ,свідчить про зворотнє,плебс бажає видовищ!!!)))
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12.06.2021 14:05 Відповісти
Плебс не міняється протягом тисячоліть.
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12.06.2021 14:39 Відповісти
Страшная женщина, обделенная мужским вниманием. Не дай бог, такая добьется успехов политике, это потенциальный диктатор уровня путлера или лукашенко
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12.06.2021 14:03 Відповісти
Гірше! Бо в ***** чи Таргана ПМС не стається - з усіма наслідками (але це неточно ).
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12.06.2021 14:38 Відповісти
решил посмотреть кто же такая эта Кира Рудык
Оказалось, какая-то колхозница
Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то" - Цензор.НЕТ 445
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12.06.2021 14:33 Відповісти
Рудык не рядовая колхозница, она бригадир доярок в колхозе "40 років без урожаю", отмечена переходящим вымпелом.
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12.06.2021 14:53 Відповісти
Не треба ображати колгоспників у них інтелект на багато вищий
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12.06.2021 15:25 Відповісти
От дивлюся на кирурурурудик, і згадуються давні, ще совкові часи. Коли розливне пиво, добряче розведене водою з обов'язковим додаванням прального порошку (щоб пінилось) продавали отакі цьоцьохи.
...Вивезли дівку з села, а село з дівки - забули.
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12.06.2021 14:35 Відповісти
Нє, краще Серьога, ніж то кіро довстожопе! Він, хочаб, на відміну від гнусявого зельцмана, є Українець. Армії допомагає. Може без папірця та кварталівських сцынарієв щось від себе назвіздіти. Ну і зовні - нє лох і потерпілий якийсь. Карочє, кіра, прямуй до сортіра!))) Хоча, я все одно за Пороха, бо в хаті має бути чоловік, а не дебіл з кривого рогу!
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12.06.2021 14:38 Відповісти
ще раз за вакарчука проголосуйте,батько його міністр а посаду ректора львівсько тримав під себе,вакарчук виріс на корупційному молоці який він може бути? це він ту мерзоту привів яку і так ніхто незнає і знати не буде...
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12.06.2021 14:40 Відповісти
Эта Фрося тоже супер-лидер, судя ее внешнему виду
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12.06.2021 14:45 Відповісти
Не знаю, что возглавит Притула, я поклонник не попсы а хард рока, а вот Кира Рудык после своей каденции вернется в родное село на должность бригадира оводчеводческой бригады.
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12.06.2021 14:56 Відповісти
Вип*эмо куме за Киру Рудик!
-Щось забагато Ру.Краще за Рики тики тави який знищiв кубло змей!
-О о о куме,що вам вже теща зробила?
-Та поки нiчого.Але ж вона,як не робе,то плануэ куме.
-Ну тодi, За зiрвани планы наших недоброжелателей!
Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось" - Цензор.НЕТ 8977
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12.06.2021 15:02 Відповісти
в голосі все просто. Пройшли в парламент, партія отримала гроші, рудик була казначеєм. НАПК перевірило фінанси, Співак пішов, рудик кинулась до павліна-спасай. вовк поміг, НАПК відстало, члени потребували ревізії фінансів, рудик їх послала, притулу послала, бо місіс Попінс не дав розгулятись. а це кадр павліна
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12.06.2021 15:17 Відповісти
Притула помогает армии и работает на Независимость Украины много лет, а кто такая Рудык? Плюнуть и растереть!
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12.06.2021 15:22 Відповісти
Повідбивалися доярки від Славка. Он, навіть, власна..
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12.06.2021 15:27 Відповісти
Всем известно кто стоит за Голосом. Меньший гниляк чем другие партии, но с потенциалом стать таким же гниляком,что и происходит
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12.06.2021 15:39 Відповісти
Ця Фрося Рудик чудово вписалася б до слуг уродів.
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12.06.2021 15:43 Відповісти
Так она и была координатором между "Голосом" и "СН" на выборах

Рудик про Притулу: "Можемо побажати йому успіху в прагненні очолити хоч щось" - Цензор.НЕТ 9453
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12.06.2021 16:48 Відповісти
Ну да. Что-то Притула начал тупить слегка. Шибануло в политику чувачка. Нафига оно тебе, Сирожа! Ты отличный шоумен. Офигенный волонтер! Тебе есть чем гордиться. Тебя знают, ценят и уважают. А залезешь в эту грязь - с говном смешают твои же фаны и забудутся все твои былые заслуги, почет и уважение. Не лезь ты туда! Не нужно оно тебе!
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12.06.2021 16:37 Відповісти
Кира Рудык - яркий пример, почему инвалидов нельзя допускать к принятию решений
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12.06.2021 18:55 Відповісти
После этого высказывания, зеркало в спальне рудик три часа мироточило.
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12.06.2021 19:11 Відповісти
шо за шмара ?
а где ублюдочный сцявик ?
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12.06.2021 23:03 Відповісти
 
 