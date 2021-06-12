За добу від коронавірусу в Києві померли три людини, одужали - 1 955, виявлено 215 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 215 хворих на коронавірус. Померли троє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"215 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 3 людини. Всього за період пандемії в місті 5147 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 210 735", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 131 жінка, віком від 18 до 85 років, 73 чоловіки, віком від 24 до 82 років. А також 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус, а також 22 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1955 людей. Загалом коронавірус подолали 194 931 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 42, в Дарницькому – 35 та в Оболонському районі – 34 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Також читайте: Банкова атакує Кличка за ідентичним до 2019 року сценарієм , - Романенко