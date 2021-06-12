Я просто "вичавлював" із європейців План дій із візової лібералізації, - Порошенко
У річницю здобуття безвізового режиму з ЄС п’ятий Президент Петро Порошенко розповів про події, які передували цій надзвичайній перемозі України. Під час телемарафону в ефірі Прямого, 5-го каналу та Еспресо Порошенко зізнався, що буквально "вичавлював" з лідерів Євросоюзу План дій щодо візової лібералізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"У 2015-2016 роках під час самітів Україна-ЄС я просто "вичавлював" з наших партнерів позицію – дайте План дій щодо візової лібералізації. Спочатку було 80 пунктів, потім 92. І я підійшов до великого друга України Жан-Клода Юнкера і великого друга України Дональда Туска і сказав: напишіть все, що ви вважаєте за потрібне, починаючи від безпеки паспортів і закінчуючи безпекою руху, починаючи від дотримання таємниці на передачу інформації і закінчуючи верховенством права і реформи громадянських прав і свобод. Запишіть, але більше не збільшуйте", – згадує Порошенко.
Він також нагадав, що було багато критики через терміни безвізу, однак п’ятий президент робив це свідомо.
"Ці терміни дозволяли мені вимагати в керівників ЄС, в лідерів держав-членів ЄС: "я, президент країни, вже пообіцяв на базі домовленості з вами, не з повітря, що ми це отримаємо"
Порошенко також розповів, що Росія ще з 2010 року перешкоджала намаганням України домовитися про безвізовий режим з ЄС.
"Путін постійно ходив ще з 2010 року і просив, щоб в жодному разі Україна не отримала безвіз без Росії. І весь час, що я був міністром (закордонних справ), ми чітко говорили: ми безвіз будемо отримувати самі, ми не будемо ні від кого залежати", – зауважує Порошенко.
"Для мене це було питання життя і смерті. Знаєте, який відсоток українців підтримувало членство в НАТО в 2014 році? 16%. Ви знаєте, який відсоток українців готове було підтримувати членство в ЄС? 32%. І для того, щоб переконати українців, бо без підтримки людей ти нічого не зробиш, треба було, щоб вони поїхали і самі побачили", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".
"І коли вони казали "безвіз на хліб не намажеш", безвіз – це тільки для 5 тисяч заможних громадян, щоб вони їздили, а ми будемо і далі сидіти – ні! Лоукости, квитки по 20, 30, 40 євро туди і назад. І Братислава чи Відень не стає захмарною мрією, це є абсолютно реально. А коли вони вже повернулися, їх не треба було агітувати за ЄС, вони ставали україноботами і європаботами. І ніхто їх уже не переконає", – вважає Порошенко.
"Тільки недолугі люди можуть вважати, що програма реалізації безвізу, чіткий план дій щодо візової лібералізації, це піар-акція Порошенка. Це – повернення України в родину європейських народів", – резюмує п’ятий президент
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....И мы пахали ....(Порошенко)
Петрушкины сектанты уверены что это именно их любимый барин получил безвиз , ассоциацию с ЕС , возглавлял протесты на Майдане , лично метал камни в омон ,лично вел в атаку войска в Славянске , изгонял петуховича , останавливал орду х.йла на дальних подступах , превращал сою в чистый шоколад , а самую бедную страну Европы одним своим жадным взглядом в країну ЙОГО мрій
А ,,нарид,, потом взял и выбрал себе 95 квартал , потому что видите ли 73% не нравятся патужные чоколядные рехформы их святого олигарха а нравятся комедийные сериалы по телеку .
И ведь он не один там какой-то вопросик порешал, он же комплексом со всем справлялся.
Армия в тапках на войну идёт, через какое-то время - самые лучшие образцы формы на бойцах.
Не позвали на саммит? Так он сам прилетел, без приглашения, ещё и санкций добился. Никаких соплей зелёных.
А это чмо ЗЕлёное сидит пузыри из носа пускает и жалуется.
Томос там что, на блюдечке с голубой каёмочкой лежал? Просто поехал и привёз?
Там кацапы из шкур лезли - настолько сильным было противодействие. А дядька Порох как сквозь стену прошёл, с Томосом вернулся, у кацапни пердаки в хламину разорвало.
Зелене чмо кроме "термоса", даже подсосать своим братушкам не смог.
И таких примеров ведь ещё много. Никто не верил, а он просто шёл к цели, как танк.
Я знаете, о чем подумал? Вся вот эта птшня, которая сейчас пытается ему противодействовать, они же просто веники сортирные, по сравнению с проблемами которые он решал в 2014-19, да и сейчас решает.
Они борятся, пыжатся, потеют, а у него рейтинги в росте. Да, медленнее чем хотелось бы. Если учесть что он почти не напрягается, по сравнению с президенским сроком, когда он на глазах стал седым, то сейчас он отдыхает. А ведь ему жизненно необходим был такой период.
Посмотрите, как помолодел. А рейтинг в гору прёт так что у птшни маски расплавляются и стекают как макияж.
Ему реально второй президентский тогда сложно было бы вытянуть. Ему нужно было силы восстановить, батареи подзарядить. Человек с диабетом, я вообще не понимаю как он выдержал 5 лет.
Я, если честно, не понимаю как он умудряется сейчас жить в таком темпе и выглядеть в разы лучше, чем 43 летняя ЗЕсрань, которая только и делает, что отдыхает за державные деньги.
У них там машина пропаганды уже закипела от перегрева, вот-вот заклинит, а рейтинги Пороха не падают.
Не, этого человека никто не остановит. Тем более - эти зелёные блохи.
Его свнпсы кремлёвские не смогли остановить. А клоунов он даже не заметит. Вот увидите.
Просто не паникуйте.
Главное - успевать ему патроны подавать.
Арсен Зекиров
Это правда. Так "выжимал", что Панама по швам трещала