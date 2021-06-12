Я просто "вичавлював" із європейців План дій із візової лібералізації, - Порошенко

У річницю здобуття безвізового режиму з ЄС п’ятий Президент Петро Порошенко розповів про події, які передували цій надзвичайній перемозі України. Під час телемарафону в ефірі Прямого, 5-го каналу та Еспресо Порошенко зізнався, що буквально "вичавлював" з лідерів Євросоюзу План дій щодо візової лібералізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"У 2015-2016 роках під час самітів Україна-ЄС я просто "вичавлював" з наших партнерів позицію – дайте План дій щодо візової лібералізації. Спочатку було 80 пунктів, потім 92. І я підійшов до великого друга України Жан-Клода Юнкера і великого друга України Дональда Туска і сказав: напишіть все, що ви вважаєте за потрібне, починаючи від безпеки паспортів і закінчуючи безпекою руху, починаючи від дотримання таємниці на передачу інформації і закінчуючи верховенством права і реформи громадянських прав і свобод. Запишіть, але більше не збільшуйте", – згадує Порошенко.

Він також нагадав, що було багато критики через терміни безвізу, однак п’ятий президент робив це свідомо.

"Ці терміни дозволяли мені вимагати в керівників ЄС, в лідерів держав-членів ЄС: "я, президент країни, вже пообіцяв на базі домовленості з вами, не з повітря, що ми це отримаємо"

Порошенко також розповів, що Росія ще з 2010 року перешкоджала намаганням України домовитися про безвізовий режим з ЄС.

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"Путін постійно ходив ще з 2010 року і просив, щоб в жодному разі Україна не отримала безвіз без Росії. І весь час, що я був міністром (закордонних справ), ми чітко говорили: ми безвіз будемо отримувати самі, ми не будемо ні від кого залежати", – зауважує Порошенко.

"Для мене це було питання життя і смерті. Знаєте, який відсоток українців підтримувало членство в НАТО в 2014 році? 16%. Ви знаєте, який відсоток українців готове було підтримувати членство в ЄС? 32%. І для того, щоб переконати українців, бо без підтримки людей ти нічого не зробиш, треба було, щоб вони поїхали і самі побачили", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

"І коли вони казали "безвіз на хліб не намажеш", безвіз – це тільки для 5 тисяч заможних громадян, щоб вони їздили, а ми будемо і далі сидіти – ні! Лоукости, квитки по 20, 30, 40 євро туди і назад. І Братислава чи Відень не стає захмарною мрією, це є абсолютно реально. А коли вони вже повернулися, їх не треба було агітувати за ЄС, вони ставали україноботами і європаботами. І ніхто їх уже не переконає", – вважає Порошенко.

"Тільки недолугі люди можуть вважати, що програма реалізації безвізу, чіткий план дій щодо візової лібералізації, це піар-акція Порошенка. Це – повернення України в родину європейських народів", – резюмує п’ятий президент