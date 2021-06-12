Зеленський і Шмигаль у вівторок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів"

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 15 червня, візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", який відбудеться в Києві 14-16 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в програмі заходу, відкриття всеукраїнського Форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" заплановано на понеділок, 14 червня, за участі прем'єра Дениса Шмигаля о 10:30.

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У вівторок, 15 червня, о 10:30 виступить президент Володимир Зеленський, о 10:40 - прем'єр-міністр Шмигаль.

У середу, 16 червня, на третій день Форуму - глава Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко.