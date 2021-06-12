Зеленський і Шмигаль у вівторок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів"
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 15 червня, візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", який відбудеться в Києві 14-16 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як наголошується в програмі заходу, відкриття всеукраїнського Форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" заплановано на понеділок, 14 червня, за участі прем'єра Дениса Шмигаля о 10:30.
У вівторок, 15 червня, о 10:30 виступить президент Володимир Зеленський, о 10:40 - прем'єр-міністр Шмигаль.
У середу, 16 червня, на третій день Форуму - глава Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
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+12 Дмитро Черних #470343
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+9 Владимир Пономаренко #471653
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Быстро они с ними покончили.
Следующий шаг - Политика без олигархов.
Или коронный номер на рояле?
"Украина 30. Экономика без олигархов"
всі 30 років українська економіка саме й була олігархічною
І ШО ? А...а... Сперважливі люди збирались до Вашингтону, але там показали їх реальне місце - за картярським столом , а вони вірять, що америкосам зараз можна впарити все,що тільки захочеш. А їм взад по Станіславському І ШО А..А..
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.