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Зеленський і Шмигаль у вівторок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів"

Зеленський і Шмигаль у вівторок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 15 червня, візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", який відбудеться в Києві 14-16 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в програмі заходу, відкриття всеукраїнського Форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" заплановано на понеділок, 14 червня, за участі прем'єра Дениса Шмигаля о 10:30.

Також читайте: Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС

У вівторок, 15 червня, о 10:30 виступить президент Володимир Зеленський, о 10:40 - прем'єр-міністр Шмигаль.

У середу, 16 червня,  на третій день Форуму - глава Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко.

Зеленський (23653) олігарх (930) Форум (132) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+13
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 5936
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12.06.2021 14:12
+12
Видовище кремлівського лялькового балагана триває ,запасаємося попкорном !!!)))
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12.06.2021 14:11
+9
Порох не олигарх. Ну что взять с пупого зебильного ватника. Для него все кто имеют больше 1 киоска уже алигархи!
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12.06.2021 14:21
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Видовище кремлівського лялькового балагана триває ,запасаємося попкорном !!!)))
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12.06.2021 14:11 Відповісти
На ПРЯМОМ будет прямая трансляция.
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12.06.2021 14:15 Відповісти
Я не споживаю локшину і ТБ не дивлюсь,це шкідливо для психіки !!!)))
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12.06.2021 14:18 Відповісти
Зеленский устраивает форумы -цирки, для отвлечения внимания людей от начала разбазаривания земли, от нежелания провести референдум по земле, от зашкаливающих тарифов,от судебного и полицейского беспредела, от коррупции и преступниках начиная с той же Рады, а олигархи не садятся в тюрьмы, сидят во власти, бесчинствуют в стране, лезут в политику, подкупают власть и держат ее на коротком поводке, заставляют принимать законы под себя. Для этого посадили в президенты зеленого клоуна? Для того, чтобы он снял контроль за тарифами? Для того, чтобы разрешал олигархам продавать агрессру титан для его вооружения, которое убивает украинцев? Для того, чтобы олигархи платили мизерные налоги и имели налоговые амнистии? Для них пыхтит зеленый маленький клоун?
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12.06.2021 15:08 Відповісти
каких тебе ещё реформ не хватает плять ...? - ты же ВАЗеленского и выбрала...!
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12.06.2021 15:42 Відповісти
Не тыкай , брехливый бот, я с тобой коров не пасла, веди себя прилично, бедолага, брешешь тут за копейки который год, нищеброд голодный. Тьфу!
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12.06.2021 20:53 Відповісти
иди паси коров кухарка - я то точно не пас их...!
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12.06.2021 22:22 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 5936
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12.06.2021 14:12 Відповісти
и без журналистов что б вопросы щипетильные не задавали
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12.06.2021 14:13 Відповісти
Шо? Уже?
Быстро они с ними покончили.
Следующий шаг - Политика без олигархов.
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12.06.2021 14:14 Відповісти
заживем, прошлый президент вообще то олигарх
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12.06.2021 14:19 Відповісти
Порох не олигарх. Ну что взять с пупого зебильного ватника. Для него все кто имеют больше 1 киоска уже алигархи!
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12.06.2021 14:21 Відповісти
если и олигарх, дай Бог побольше нам таких олигархов.
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12.06.2021 14:23 Відповісти
Просто есть понятие олигарха и крупного бизнесмена. Олигарх это ток тко использует власть для получения преференций для своего бизнеса. Вот про Пороха я не слышал что-бы его конфеты государство субсидировали!
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12.06.2021 14:26 Відповісти
Екскурс в історію-Мазепа,яскравий приклад українського олігарха !!!)))
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12.06.2021 14:28 Відповісти
дай ему Бог здоровья и поскорее прибить зеленую падаль.
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12.06.2021 14:22 Відповісти
Шо, уже олигархат разромлен и напальйон крыварогскай одержал величайшую пАбеду????! *************** ПОЦ совсем свои скудные мозги растерял!!!!!
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12.06.2021 14:19 Відповісти
Во сейчас в ветку налетят толпы зебилья и ваты! Хай скавучить злобний ворог! ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕ ПОРОХ!
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12.06.2021 14:20 Відповісти
именно так!
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12.06.2021 14:22 Відповісти
Без трусов будет прыгать по эстраде?
Или коронный номер на рояле?
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12.06.2021 14:21 Відповісти
форум проплатять олігархи?
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12.06.2021 14:24 Відповісти
А хто за дівчинку платить ,той її і танцює !!!)))
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12.06.2021 14:29 Відповісти
Украина после зе-мародеров будет без олигархов, без заводов, без людей и без земли:
Зеленский и Шмыгаль во вторник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" - Цензор.НЕТ 8924
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12.06.2021 14:29 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ !!!
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12.06.2021 14:38 Відповісти
Экономика должна быть выстроена на открытии рынков мировых для Украины и экспорта туда Украинской продукции! Порты должны быть построенные гигантские контейнеровозы должны быть забиты и беспрерывный экспорт должен идти всего! И сырья и готовой продукции! Чем больше будет экспорт, тем богаче будет Украина!
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12.06.2021 14:40 Відповісти
я не верю Зеленскому по олигархам от слова совсем! А ложь став явной для народа, станет приговором для Зеленского!
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12.06.2021 14:42 Відповісти
Один - ручной през Бени, другой - ручной премьер Ахметки, решили поговорить о борьбе с олигархами. Пчелы про́тив меда
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12.06.2021 14:44 Відповісти
+100500
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12.06.2021 19:02 Відповісти
Цирк на дроті. Олігархи проти олігархів.
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12.06.2021 14:56 Відповісти
Самое смешное, что по канонам зебилья, зелупу тоже можно записать в олигархи. Хотя я забыл, в голове у картавого черта, олигарх в Украине только один - порошенко. А каломойше, который за прошлый год украл минимум миллиард баксов у украинцев - честный бизнесмен. Как и рыжая тварь - ахметов, прибарахлившаяся при зелупе на 5 лярдов.
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12.06.2021 14:58 Відповісти
прип.здент у якого в сраці рука коломойського разом з міністром у якого х.й ахмєтова в роті будуть щось там віщати про "країну без олігархів".
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12.06.2021 15:06 Відповісти
черти вы покупаете газ по 3 гривны. так продавайте народу по 3,60 с наценкой 20%.
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12.06.2021 15:23 Відповісти
Лопату візьми побільше. До вагнергейта ще є трохи часу, кидай, кидай(((
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12.06.2021 15:37 Відповісти
всеукраинская "зе клоунада" от преза- комика продолжается
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12.06.2021 15:48 Відповісти
На моє переконання Вальдемару потрібно вивчити Конституцію України і перестати курити коноплю і нюхати порошок.
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12.06.2021 15:54 Відповісти
як цей дурник вже набрид.
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12.06.2021 15:55 Відповісти
Він остоπ3#ів ще в квні
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12.06.2021 16:11 Відповісти
Ну козєля рищикує. нарід може його разів 5 обирати. Міняючи з ківою. По прикладу кацапів. Тому лайфхак для шмапклі - до 2100 року звести в могилу всіх олігарзів, яких знає нарід. Гонорар за лайфхак прошу перерахувати на Тау Кіта 4-ту планету. В гривнях.
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12.06.2021 16:09 Відповісти
Боже! Нащо той форум?! Нащо там шмигаль із зельцманом?! Поверніть мені Україну, а нє вот ето вот всьо!
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12.06.2021 16:22 Відповісти
Увурен, что за время прибывания у власти зеля и шмыга так нажились, что их можно смело отнести к олигархам. Т.е. форум "Украина без зели и шмыги"!!! Эта тема давно напрашивается.
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12.06.2021 16:31 Відповісти
Украина без клоуна наркомана дезертира
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12.06.2021 17:33 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-12-06-21.html Несмотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере $5млрд. , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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12.06.2021 17:39 Відповісти
корпоратив Клоунів олігархів

"Украина 30. Экономика без олигархов"

всі 30 років українська економіка саме й була олігархічною
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12.06.2021 17:45 Відповісти
2 дебила- это сила . Особенно с рукой в анусе от ахметки и коломы. Антиолигархисты 😁😁😁
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12.06.2021 17:55 Відповісти
Краще провів би форум - "ОП без наркотиків!"
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12.06.2021 18:19 Відповісти
Бывший топ-менеджер олигарха Ахметова Шмыгаль примет участие в форуме "Экономика без олигархов".
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12.06.2021 19:02 Відповісти
с шестёркой Коломойского ЗЕ.
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12.06.2021 19:03 Відповісти
я думаю, що цей весь цирк налаштований на американські вуха. Все розписано, розмальовано в кольорі, сформована президія, громи і блискавки погоджені, підібрані статисти, заготовлені пресрелізи, а поводирі внесли останні правки, підключені видатні блогери. Отже, все на мазі. Через тиждень запланована доповідь про хід виконання заходів (так звані заходи на заходи).
І ШО ? А...а... Сперважливі люди збирались до Вашингтону, але там показали їх реальне місце - за картярським столом , а вони вірять, що америкосам зараз можна впарити все,що тільки захочеш. А їм взад по Станіславському І ШО А..А..
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12.06.2021 20:30 Відповісти
‎12.‎06.‎2021

Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ , ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину. Объяснение этому очень просто, фирмы собственником которых был Зеленский принимали непосредственное участие в выведении этих денег. Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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13.06.2021 06:09 Відповісти
Это прикол кокс прилетел шмыгаль на посту фин директора львовского авбусного довел до бббанкротства
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13.06.2021 07:10 Відповісти
 
 