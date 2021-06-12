Кулеба про переговори Путіна і Байдена: Ми не допустимо жодних домовленостей щодо України за нашою спиною
Україна не переймається щодо майбутніх переговорів президента США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Принципова позиція - не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за спиною України.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він назвав "закомплексованою маячнею" формулювання "Жодних розмов про Україну без України".
"Світ побудований на тому, що всі один з одним говорять. Але абсолютно залізне правило, яке ми впроваджуємо постійно, таке: "Жодних домовленостей про Україну без України", - зазначив Кулеба.
За його словами, це дві принципово різні концепції.
"Тому мене абсолютно не турбує, про що президент Байден говоритиме з Путіним. Але ми не допустимо і не будемо сприймати жодних домовленостей у такому форматі щодо України за нашою спиною без нас. І це абсолютно жорстка і принципова позиція", - сказав міністр.
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что теперь стонешь...?
да вы уже допустили и ПАСЕ восстановила рашку в правах и НАТО уже ныкается от вас и Байден уже жалеет что переговорил с напольёном, перебрехавшим потом всё шо можно и не следовало б )))
они не допустят)))) кто вас спросит таких пафосно беспомощных звездунов
Эта команда такого задания перед собой не ставила.
Все претензии - к предшественнникам. Это они о таком болтали.
Хотя, это они нас за таких дебилов держат, позволяя себе такие высказывания...
ЗЕ ***** наваляет? ЗЕ Байдену наваляет?
Нет. ЗЕ утрется и будет просить денег. И заглотнет у того, кто их ему даст.