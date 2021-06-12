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Кулеба про переговори Путіна і Байдена: Ми не допустимо жодних домовленостей щодо України за нашою спиною

Кулеба про переговори Путіна і Байдена: Ми не допустимо жодних домовленостей щодо України за нашою спиною

Україна не переймається щодо майбутніх переговорів президента США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Принципова позиція - не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за спиною України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він назвав "закомплексованою маячнею" формулювання "Жодних розмов про Україну без України".

"Світ побудований на тому, що всі один з одним говорять. Але абсолютно залізне правило, яке ми впроваджуємо постійно, таке: "Жодних домовленостей про Україну без України", - зазначив Кулеба.

За його словами, це дві принципово різні концепції.

"Тому мене абсолютно не турбує, про що президент Байден говоритиме з Путіним. Але ми не допустимо і не будемо сприймати жодних домовленостей у такому форматі щодо України за нашою спиною без нас. І це абсолютно жорстка і принципова позиція", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не обговорюватиме з Байденом ситуацію навколо Навального. Це не питання двосторонніх відносин, - Пєсков

Байден (2883) путін (23740) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
оспади...столько пафоса...
да вы уже допустили и ПАСЕ восстановила рашку в правах и НАТО уже ныкается от вас и Байден уже жалеет что переговорил с напольёном, перебрехавшим потом всё шо можно и не следовало б )))
они не допустят)))) кто вас спросит таких пафосно беспомощных звездунов
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12.06.2021 14:34
+17
Та хто ж до вас "недолугих" буде прислухатися!
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12.06.2021 14:33
+15
А кто вас спрашивать теперь будет? Ваш "величайший геостратег" просрал все, что только можно было просрать.
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12.06.2021 14:33
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Та хто ж до вас "недолугих" буде прислухатися!
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12.06.2021 14:33 Відповісти
Публічні заяви МЗС України це вже крик відчаю слабких дипломатів Зеленського, направлений в першу чергу адміністрації Байдена, яка не хоче дослухатись до української влади і не хоче погоджувати з Україною свої пропозиції Путіну по припиненню війни! Байден діє всупереч інтересам України, дозволяє добудувати Північний потік-2 і може піти на ще більші поступки путіну, які поставлять Україну на межу знищення! Один тільки запуск газогону дозволяє путіну підривати всю ГТС України і заморозити взимку десятки мільйонів українців! Кулеба поганий і слабкий міністр МЗС, який не може вести війну на дипломатичному фронті, потрібен екс-міністр Тарасюк, щоб працювати з американцями не через публічні заяви МЗС а по дипломатичним каналам. Україні потрібно готуватись до повної зупинки транзитна газу і міняти застарілі газотурбінні двигуни газоперекачувальних агрегатів, які споживають мільярд кубів газу на рік, на електричні та дизельні двигуни а також на нові ГТД ГПА, виробництва Заря-Машпроект які споживають на 25% газу менше! Ми маємо модернізувати ГТС, щоб запускати ГТС після численних аварій, ще без газу в трубах, коли ГТД ГПА ще не можуть працювати без газу, щоб прокачувати мінімальні обсяги газу для підтримки міського опалення взимку! Ми маємо переводити міські котельні та ТЕС частково на біопаливо чого в нас мільярд тон щороку - деревину, агровідходи та лушпиння соняшнику, щоб мати можливість обійтись без газу, мазуту та вугілля! Потрібно переключити інвесторів зеленої енергетики з непотрібних сонячних та вітрових електростанцій на малі електростанції на біопаливі (деревині та лушпинні соняшнику), щоб в кожному більш менш великому населеному пункті була своя мала електростанція на біопаливі яка зможе запитати критичних споживачів - лікарні, військові частини, вузли зв'язку, магазини, аптеки, пекарні, місцеві виробництва!
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12.06.2021 15:15 Відповісти
так ты же Игорёк и привёл к власти эту всю ЗЕмразь...
что теперь стонешь...?
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12.06.2021 15:33 Відповісти
Я за Байдена не голосував!
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12.06.2021 15:50 Відповісти
да знаем тебя тролля - ты за ВАЗеленского голосовал...!
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12.06.2021 15:52 Відповісти
дибільна термінологія від кулиби починає дратувати, якщо ти дипломат то не розкидайся словами які сприймаються буквально. так, для нас неприйнятні будь-які домовленості поза нашими спинами між будь-ким і будь-де проте, заборонити ми не здатні і набагато простіші речі, навіть у власній країні.
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12.06.2021 16:32 Відповісти
Не те слово "дратує" - вже бісить від цих пустопорожніх і жалісливих заяв.
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12.06.2021 17:02 Відповісти
...Кулеба возомнил себя Богом !!!))
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12.06.2021 21:21 Відповісти
кулеба, вьілизьівающий, отмазьівающий Ермака, конечно большой авторитет.
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12.06.2021 14:39 Відповісти
"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Источник: https://censor.net/ru/n3271028
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12.06.2021 14:41 Відповісти
Говорят по-разному. Одни с чувством собственного достоинства, другие, стоя на коленях и заискивающе заглядьівая в глаза мерзавцам, преступникам, вьіискивая там то, чего нет.
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12.06.2021 14:43 Відповісти
А кто вас спрашивать теперь будет? Ваш "величайший геостратег" просрал все, что только можно было просрать.
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12.06.2021 14:33 Відповісти
Вони будуть пердіти. Думають, що сморід від зеленого лайна переб'є все. 😊
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12.06.2021 16:00 Відповісти
а кто вас спрашивать будет?
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12.06.2021 14:33 Відповісти
оспади...столько пафоса...
да вы уже допустили и ПАСЕ восстановила рашку в правах и НАТО уже ныкается от вас и Байден уже жалеет что переговорил с напольёном, перебрехавшим потом всё шо можно и не следовало б )))
они не допустят)))) кто вас спросит таких пафосно беспомощных звездунов
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12.06.2021 14:34 Відповісти
Ложь.
Эта команда такого задания перед собой не ставила.
Все претензии - к предшественнникам. Это они о таком болтали.
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12.06.2021 17:26 Відповісти
читать не пробовали?
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12.06.2021 18:11 Відповісти
Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной - Цензор.НЕТ 434
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12.06.2021 14:37 Відповісти
Билин, даже не смешно, а грустно - и шо ж ты убогий можешь сделать, кроме как снять штаны в знак протеста во время пресс-конференции...
Хотя, это они нас за таких дебилов держат, позволяя себе такие высказывания...
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12.06.2021 14:37 Відповісти
Ты кацап?
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12.06.2021 17:27 Відповісти
Марсеянин на заданії! А шо, ніззя? Ми - саюзники...
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12.06.2021 19:12 Відповісти
Конкретная и обоснованная позиция , респект !
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12.06.2021 14:39 Відповісти
Болєєтє, тов. Івашен?)
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12.06.2021 15:45 Відповісти
Працює таварісч Івашен. 😊 На роботі він.
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12.06.2021 16:02 Відповісти
Воші мої з гнидами.............. вони не допустять.....
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12.06.2021 14:39 Відповісти
Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной - Цензор.НЕТ 898
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12.06.2021 14:40 Відповісти
Причому вата з двох сторін. 😊
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12.06.2021 16:03 Відповісти
может желание загадать
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12.06.2021 16:33 Відповісти
А у нього всі жєланія уже збулися. 😊 На відміну від жєланій рядових зебілів.
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12.06.2021 17:10 Відповісти
Молодец Кулеба.
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12.06.2021 14:43 Відповісти
Та да, красіва гаваріт! Тока чо дєлать бкліт, єслі пошлют? 🤔
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12.06.2021 16:05 Відповісти
И покатилась скупая мужская слеза по лицу Штирлица: 10 лет он не был на Родине.
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12.06.2021 14:48 Відповісти
и КАК это можно сделать ???
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12.06.2021 14:58 Відповісти
Вылезем из под стола и скажем твёрдо, насупив брови: "Мы не согласны!"
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12.06.2021 15:00 Відповісти
Тоді їх вздрючать під столом. Без согласія. 😊
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12.06.2021 17:11 Відповісти
Каким образом "мы не допустим"?
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12.06.2021 14:59 Відповісти
Не ставте Кульбаба в тупик таким запитанням.
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12.06.2021 17:11 Відповісти
когда будем, как Израиль - тогда может и не допустим, а пока будем прятать Азов в Мариуполе, будут за нами договариваться....
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12.06.2021 15:00 Відповісти
Мы не допустим!
Кулеба про переговори Путіна і Байдена: Ми не допустимо жодних домовленостей щодо України за нашою спиною - Цензор.НЕТ 9722
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12.06.2021 15:03 Відповісти
каким образом не допустите? чем стращать будете?
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12.06.2021 15:07 Відповісти
Піаніной!
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12.06.2021 15:41 Відповісти
У Заходу на їхню міні піаніну є великий оргАн. 😊
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12.06.2021 17:13 Відповісти
Може тим, чим на піаніно "бацають"?
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12.06.2021 17:07 Відповісти
Та ви того зелю бачили?) Я взагалі не розумію, чим воно, й по чому десь бацає! Хоча... я не знайома з вживанням деяких магічних вєщєств, які призводять до огидної хриплявості в деяких ідіотів, які видають себе за дієздатних осіб. Іноді, навіть за президентів.)))
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12.06.2021 17:33 Відповісти
мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. Источник: https://censor.net/ru/n3271028Кулеба - ти є розумний чоловік, але як дитина віриш в казки про "найвеличнішого" чи просто прикидуєшся! Гідранта за межами України сприймають як хлопчика для биття(Кулеба про переговори Путіна і Байдена: Ми не допустимо жодних домовленостей щодо України за нашою спиною - Цензор.НЕТ 1886
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12.06.2021 15:08 Відповісти
щоб чогось не дозволити треба бути суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики.
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12.06.2021 15:12 Відповісти
Свечку будет держать?
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12.06.2021 15:25 Відповісти
І що ви зробите? Вдінете клоунські носи і влаштуєте демарш?
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12.06.2021 15:39 Відповісти
"Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным- если не беспокоит "зе" власть ,что будут говорить об Украине,тогда на кой хрен и кому (даром не нужна)"зе" жесткая и принципиальная позиция???
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12.06.2021 15:44 Відповісти
Вы ничего не можете.все делают за вас как хотят.такая репутация.
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12.06.2021 15:48 Відповісти
Одноразові "іздєлія" не допустять .... Та вас ніхто і питати не буде...
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12.06.2021 15:49 Відповісти
Я за Байдена спокійний. Пильнуйте за Вальдемаром щоб не витворив те, що думає. Він зранку і до вечора думає, як злити Україну і подивитися в "глаз" ху@лу. Крім малороса ще якийсь збочинець.
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12.06.2021 15:56 Відповісти
Биографию этого министра прочёл-будто бы нормально,а бывает такую херню несёт
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12.06.2021 17:39 Відповісти
АХАХАахахаххаха
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12.06.2021 18:40 Відповісти
Пусть сначала сдохнет ХЛО, а следом за ним ваша зеленая никчёмная власть
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12.06.2021 18:53 Відповісти
И, как же вы это сделаете, клоуны немытые?

ЗЕ ***** наваляет? ЗЕ Байдену наваляет?

Нет. ЗЕ утрется и будет просить денег. И заглотнет у того, кто их ему даст.
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12.06.2021 19:35 Відповісти
І як це клоуну удасться?
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12.06.2021 20:25 Відповісти
Шо ви можете взагалі, мух ганяти і то під питанням.
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12.06.2021 20:49 Відповісти
Чиє би мичало...
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12.06.2021 22:12 Відповісти
Наверное чувствует что сольют
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13.06.2021 10:40 Відповісти
 
 