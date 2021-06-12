Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден не проводитимуть спільну пресконференцію за підсумками саміту, але це "абсолютно не говорить" про невисокі очікування від їхньої зустрічі.

Про це заявив прессекретар російського президента Володира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

За словами Пєскова, окрема пресконференція - "це практика американської сторони". Він уточнив, що після саміту Путін самостійно поспілкується з кремлівським пулом і іншими ЗМІ.

Російський і американський президенти зустрінуться в Женеві 16 червня.

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