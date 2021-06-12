УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4399 відвідувачів онлайн
Новини
2 909 20

Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков

Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден не проводитимуть спільну пресконференцію за підсумками саміту, але це "абсолютно не говорить" про невисокі очікування від їхньої зустрічі.

Про це заявив прессекретар російського президента Володира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

За словами Пєскова, окрема пресконференція - "це практика американської сторони". Він уточнив, що після саміту Путін самостійно поспілкується з кремлівським пулом і іншими ЗМІ.

Російський і американський президенти зустрінуться в Женеві 16 червня.

Також читайте: Байден проведе індивідуальну пресконференцію після зустрічі з Путіним, - Білий дім

Байден (2883) Пєсков (1606) путін (23740) Женева (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Кто ещё прочитал: https://censor.net/ru/news/3271031/posle_sammita_s_bayidenom_putin_samostoyatelno_poobschaetsya_s_kremlevskim_pulom_i_drugimi_smi_peskov... ?
показати весь коментар
12.06.2021 15:22
+9
C кремлевским пуйлом? Это сам с собой?
показати весь коментар
12.06.2021 15:14
+7
***** расскажет мудазвону и сливным бачкам ,как он опять всех переиграл :********* это полнейший дурдом при чём управляют им не врачи а самые отъявленные психи ..
показати весь коментар
12.06.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** расскажет мудазвону и сливным бачкам ,как он опять всех переиграл ******** это полнейший дурдом при чём управляют им не врачи а самые отъявленные психи ..
показати весь коментар
12.06.2021 15:06 Відповісти
отдельно врать удобнее
показати весь коментар
12.06.2021 15:13 Відповісти
будет грузить о великой рашке и пу

у нас свое малюсенькое ЗЕльоное "пу" такое-же - знаем, проходили !
показати весь коментар
12.06.2021 16:32 Відповісти
C кремлевским пуйлом? Это сам с собой?
показати весь коментар
12.06.2021 15:14 Відповісти
Кто ещё прочитал: https://censor.net/ru/news/3271031/posle_sammita_s_bayidenom_putin_samostoyatelno_poobschaetsya_s_kremlevskim_pulom_i_drugimi_smi_peskov... ?
показати весь коментар
12.06.2021 15:22 Відповісти
с чувством глубокого самоудовлетворения
показати весь коментар
12.06.2021 17:39 Відповісти
После общения с ****** пообщаются с пуйлом.
показати весь коментар
12.06.2021 18:47 Відповісти
С другими СМИ? Кому он нужен кроме своих журнашлюх?
показати весь коментар
12.06.2021 15:24 Відповісти
а это значит , что уже сегодня ясно Байден с гопником с питерской подворотни не желает лишний раз даже рядом стоять.и ни о чем они не договорятся.как бы холодная фаза войны не переросла в горячую. А центр огня будет скорее всего Украина.
показати весь коментар
12.06.2021 15:26 Відповісти
ша за пул???... подтанцовкой пуйла..так и пиши!, писькин!))
показати весь коментар
12.06.2021 15:32 Відповісти
Alex
@Alex99347486Встреча выпускников Ленинградской школы КГБ.
После саммита с Байденом Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ, - Песков - Цензор.НЕТ 466
показати весь коментар
12.06.2021 15:34 Відповісти
Наврет с три короба
показати весь коментар
12.06.2021 15:48 Відповісти
"Пулом" написано неправильно-пропущена "й" после "у".После исправления фраза звучала бы так:"После встречи Пуйло поговорит с единственным человеком,которого любит и уважает-с собой"
показати весь коментар
12.06.2021 16:04 Відповісти
значить, слід очікувати від дядька Джо на пресусі щось на зразок "*****=кілер"; ну, може, в більш дипломатичному варіанті...
показати весь коментар
12.06.2021 16:05 Відповісти
А понимаю, почему кремлёвская крыса боится давать интервью , сидя рядом с мировым лидером, с президентом можнейшего государства планеты .... Потому что, на фоне политика мирового уровня ботоксное мокшанское ничтожество будет выглядеть ещё более мелким, гнусным, неадекватным, шизанутым и несчастным.... Вот рядом с жополизом лукашенкой кремлёвская крыса - херой, величина, пуп Земли.... Жертва деменции он, а не политик....
показати весь коментар
12.06.2021 16:08 Відповісти
"Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом".

Сразу как -то прочиталось: "Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пуйлом".

И подумалось, что разговоры о раздвоении личности, расстройстве сознания, и далее по списку, не так уж и беспочвенны. ))
показати весь коментар
12.06.2021 16:42 Відповісти
В конце весь пул споёт стоя "Мы жертвою стали в борьбе роковой", у дирижопского пульта товарищ Швондер.
показати весь коментар
12.06.2021 19:05 Відповісти
Интересно почему если кремлёвский то пул, а если офисный то планктон? менагеры должны обидеться
показати весь коментар
12.06.2021 20:36 Відповісти
Очам не вірю: ************* виродок пісюков став обзиваться?!
показати весь коментар
12.06.2021 22:09 Відповісти
Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5175.
показати весь коментар
12.06.2021 22:14 Відповісти
 
 