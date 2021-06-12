"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild
Заборона на використання слогану "Героям слава" на новій формі збірної України з футболу може бути пов'язана зі спонсорським контрактом "Газпрому" і УЄФА.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише німецьке авторитетне видання Bild.
"Відповіддю (на запитання, чому Росія так упевнено поводиться. - Ред.) може бути багатомільйонний контракт між УЄФА та російською державною газовою компанією "Газпром", який був підписаний лише три тижні тому", - йдеться у статті під заголовком "Мільйонна угода між Газпромом та УЄФА. Чи Путін купив чемпіонат Європи з футболу?".
Як зазначається, Газпром та УЄФА оголосили 19 травня, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних, тож концерн тепер має партнерські права на Євро-2020. В УЄФА відмовились назвати виданню суму, передбачену контрактом, пославшись на конфіденційність.
Інсайдери ж виходять з того, що йдеться про щонайменше 50 млн євро, сказано у публікації.
"Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками", - пише автор.
Він зауважує, що Російський футбольний союз очолює голова правління компанії "Газпром нефть" Олександр Дюков, який лише у квітні був обраний членом Виконавчого комітету УЄФА.
У коментарі Bild посол України в ФРН Андрій Мельник висловив думку, що скарга РФ до УЄФА на тлі спонсорської угоди з Газпромом не є збігом. "Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і державним концерном РФ "Газпром", є більш ніж підозрілим", - заявив дипломат.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
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2. такие же кретины в Москве гневно отреагировали, и привлекли к вопросу внимание широкой публики, которая могла просто не заметить эту карту
3. и, наконец, кретины из УЕФА, ввязавшиеся в спор - они могли спокойно ответить, что у них и так сугубо футбольных проблем выше крыши накануне чемпионата
итог: недовольны все
потому, что кретины
Розголос і патріотизм дорогого коштують
Удачи, бельгийцам!
скрепу перевоткни - она тебе лишнюю хромосому чешет...
Ей так же не повезло с соседями как и Украине, при любом замесе Франция -Германия - первой жертвой всегда была Бельгия... - злые они бельгийцы ...
а злые, обычно, совсем неплохо шарят в футбол.... )))
ни в Украине ни в Бельгии...
Украина? - обязана просто!
И после этого чиновники из УЕФА еще что-то требуют? Наверное очманели от вонючего кацапского газа.
А так рашка тої УЕХА сраку підставило й воно миттево почало ії
вилизувати. І так робить половина Європи! Бо ж газом пахне!
Организаторы фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 во Львове запустят акцию, которую приурочат к потенциальным неудачам сборной России на турнире.
В частности, за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией организаторы фан-зоны бесплатно раздадут по 100 бокалов пива.
"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России. Приходи к нам на LVIV FAN FESTIVAL, выпьем за здоровье Де Брейне и Лукаку", - говорится в сообщении организаторов фан-зоны на их странице в "Инстаграме".
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами 12 июня в матче первого тура группового этапа Евро. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: страница LVIV FAN FESTIVAL в "Инстаграме"
Источник:https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-besplatno-nalyut-po-100-bokalov-piva-za-kazhdyy-gol-belgii-v-vorota-rossii.html?utm_source=yxsport&utm_medium=mobile https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-b...
переробляв! Я би ще на внутрішньої стороні трусів
нагаптував слоган : " путін х...ло!".