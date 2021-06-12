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Новини
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"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild

Заборона на використання слогану "Героям слава" на новій формі збірної України з футболу може бути пов'язана зі спонсорським контрактом "Газпрому" і УЄФА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише німецьке авторитетне видання Bild.

"Відповіддю (на запитання, чому Росія так упевнено поводиться. - Ред.) може бути багатомільйонний контракт між УЄФА та російською державною газовою компанією "Газпром", який був підписаний лише три тижні тому", - йдеться у статті під заголовком "Мільйонна угода між Газпромом та УЄФА. Чи Путін купив чемпіонат Європи з футболу?".

Як зазначається, Газпром та УЄФА оголосили 19 травня, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних, тож концерн тепер має партнерські права на Євро-2020. В УЄФА відмовились назвати виданню суму, передбачену контрактом, пославшись на конфіденційність.

Інсайдери ж виходять з того, що йдеться про щонайменше 50 млн євро, сказано у публікації.

"Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками", - пише автор.

Він зауважує, що Російський футбольний союз очолює голова правління компанії "Газпром нефть" Олександр Дюков, який лише у квітні був обраний членом Виконавчого комітету УЄФА.

У коментарі Bild посол України в ФРН Андрій Мельник висловив думку, що скарга РФ до УЄФА на тлі спонсорської угоди з Газпромом не є збігом. "Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і державним концерном РФ "Газпром", є більш ніж підозрілим", - заявив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Газпром (3386) росія (64871) збірна з футболу (224) УЄФА (150) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+52
"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6493
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12.06.2021 15:39
+32
Сегодня болеем за сборную Бельгии в матче с рашистами.
Удачи, бельгийцам!
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12.06.2021 15:47
+25
Європа вже просмерділась вонючими газо-рублями !!!!
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12.06.2021 15:40
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так это ясно как божий день!
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12.06.2021 15:38 Відповісти
уптін ухйло
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12.06.2021 16:01 Відповісти
"Газпром" мог надавить на УЕФА из-за формы сборной Украины по футболу с лозунгом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6493
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12.06.2021 15:39 Відповісти
Тут у некоторых память, как у гуппи. Видать забыли, как этот хфорвард приехал из макаронии и вступил в партию - "украина вперде" натахи каралевской
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12.06.2021 16:03 Відповісти
Ну і що ??? Андрій все життя м'яч ганяв і був ВЕЛИЧЕЗНИМ профі, признаним у всьому світі (як свого часу брати Кличко), але зовсім не політик. А ригівська шмара це використала. В чому його вина ??? І висновок Андрій зробив по чоловічому вірний, просто пішов із політики, знову в футбол в український футбол .
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12.06.2021 16:16 Відповісти
Да і ні шо! Спочатку ганяв м'яча в нас, а потім за великі єврики поїхав його ганяти до макаронників. І як це виглядає?? Да, андрійко для ДК здобув багато перемог! Але ж воно поїхало до Макаронщиків, грати за Макаронщиків, та здобувати перемоги Макаронщикам. А нам то що??? То шо воно махало нашим ПРАПОРОМ-їм до сраки. Воно заробляло бабки, а макаронщики з його допомогою свій рейтинг в ФІФА, чи як там їх називають
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12.06.2021 16:48 Відповісти
А-а-а, Андрійові "бабки" спокою не дають, заздрість то смертний гріх !
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12.06.2021 17:17 Відповісти
Я хоча і не великий фанат,але Андрій Шевченко просто молодца!
Будемо підтримувати його і наших хлопців незалежно від результату.
Ім зараз це дуже потрібно.Так що бажаємо успіхів, ми Вас любимо!!!
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13.06.2021 13:05 Відповісти
хоча б не така ватна мерзота як бохсер Сусік
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12.06.2021 16:32 Відповісти
не загоняй...некоторие за Зеленского голосовали, а докуя тех кто и сейчас топит!
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12.06.2021 21:22 Відповісти
1.какому-то кретину в Украине пришла в голову мысль разместить на футболках воинское приветствие ВСУ, хотя тризуба и карты с Крымом было бы вполне достаточно
2. такие же кретины в Москве гневно отреагировали, и привлекли к вопросу внимание широкой публики, которая могла просто не заметить эту карту
3. и, наконец, кретины из УЕФА, ввязавшиеся в спор - они могли спокойно ответить, что у них и так сугубо футбольных проблем выше крыши накануне чемпионата
итог: недовольны все
потому, что кретины
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12.06.2021 15:40 Відповісти
а кричать "Слава - Украине, Героям Слава!" должны болельщики на трибунах
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12.06.2021 15:42 Відповісти
Україна вже перемогла на УЄФА своєю формою !

Розголос і патріотизм дорогого коштують
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12.06.2021 15:44 Відповісти
Зато теперь эти лозунги знает уже вся Европа и без крика болельщиков.
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12.06.2021 15:59 Відповісти
Нужно было очередное шоу.
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12.06.2021 15:54 Відповісти
Вы абсолютно правы - недовольны украинским слоганом только кремлёвская крыса путен и прокремлёвская нечисть в паРаше и Украине....И Вы, почему-то к ним примкнули....
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12.06.2021 15:55 Відповісти
+++
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12.06.2021 16:18 Відповісти
а с чего это ты решил что это "воинское" приветствие?!
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12.06.2021 16:05 Відповісти
Європа вже просмерділась вонючими газо-рублями !!!!
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12.06.2021 15:40 Відповісти
ліберало- дерьмократія...
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12.06.2021 15:45 Відповісти
Не ліберало-лемократія, а звичайна продажність.
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12.06.2021 15:56 Відповісти
Дьеньгі газам нье пахнут.
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12.06.2021 16:20 Відповісти
кто девушку кормит - тот ее и "танцует" - старо как анекдот ...
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12.06.2021 15:41 Відповісти
....а по факту "топчет"
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12.06.2021 15:43 Відповісти
откровение века.
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12.06.2021 15:46 Відповісти
А спонсор "Футбол без политики" - государственная компания Рашии "Газпрёмвсем"!...
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12.06.2021 15:46 Відповісти
Сегодня болеем за сборную Бельгии в матче с рашистами.
Удачи, бельгийцам!
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12.06.2021 15:47 Відповісти
ваша Параша чем велика...?
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12.06.2021 15:54 Відповісти
Дырявыми сортирами.
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12.06.2021 15:57 Відповісти
Вот Петуха помню вылепили из экологоческого материала! Нигде в мире нету аналогов! Сосия вперде!
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12.06.2021 17:45 Відповісти
Так там не будет никакой Раши. Будет страна 404 с гимном из музыки гомика.
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12.06.2021 15:58 Відповісти
За парашу ти хотіло сказати. Та хворій хоч здохни, падаль.
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12.06.2021 15:58 Відповісти
А Чита это великий руцкий город?😂🌷×××
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12.06.2021 16:01 Відповісти
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 пред матчем ближе к 22:00 и раньше должны быть посты про сегодняшний матч оккупанты-бельгия (про игроков про расклад кто победит)предлагаю поддержать бельгийцев от Украины типа good luck Belgium from Ukraine или Ukraine support Belgium чтото в таком роде "Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 713
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12.06.2021 18:04 Відповісти
+100500
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12.06.2021 19:04 Відповісти
Кацапи просто всіх купують.
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12.06.2021 15:49 Відповісти
Незалежна від мокшів Україна.
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12.06.2021 16:17 Відповісти
Сегодня? Иди проспись)
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12.06.2021 15:54 Відповісти
Я согласен с УЕФА, что Раша не существует. Есть сброд по марш гомика Чайкрвского.
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12.06.2021 16:00 Відповісти
О, Бельгіє! Твої рівнини і млини! Твої сади квітучі й мови калинові : фламандська і валонська.. Твої дівчаточка дебелі,немов би із картин РУбенса і ван Дейка.. Ти виєби сьогодні ворога сумного із двоголовою потворою на гЕрбі)))
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12.06.2021 15:54 Відповісти
******* ...
скрепу перевоткни - она тебе лишнюю хромосому чешет...
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12.06.2021 16:02 Відповісти
як митець митцю - це вельми ожуєнно
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12.06.2021 16:08 Відповісти
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12.06.2021 16:27 Відповісти
Поетично😊
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12.06.2021 17:25 Відповісти
Бельгия маленькая, но очень упоротая страна.
Ей так же не повезло с соседями как и Украине, при любом замесе Франция -Германия - первой жертвой всегда была Бельгия... - злые они бельгийцы ...
а злые, обычно, совсем неплохо шарят в футбол.... )))
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12.06.2021 15:58 Відповісти
с лопаты гавна нихто не жрет.

ни в Украине ни в Бельгии...
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12.06.2021 16:08 Відповісти
не пеперевоткнул значит...
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12.06.2021 16:21 Відповісти
Щось кацапом завоняло !
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12.06.2021 16:27 Відповісти
поцик - ты schedule смотрела?
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12.06.2021 15:59 Відповісти
Ви б ще «Героям слава» на гумці трусів з внутрішньої сторони розмістили, засмучені дебіли!!!
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12.06.2021 15:53 Відповісти
Там не розмістили. А розмістили на комірі. Тому що не дебіли як ти.
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12.06.2021 15:56 Відповісти
Яке твоє кацапське діло?
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12.06.2021 16:00 Відповісти
В сенсі ? Наша збірна завжди переважала вашу.
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12.06.2021 16:19 Відповісти
кривоногие кацапы не должны выйти из группы.
Украина? - обязана просто!
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12.06.2021 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VmvxIrW4fWg ))))
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12.06.2021 16:23 Відповісти
так они уже 'надовили' и взятки дали всем.кацапы деньги всем платят)с бюджета кацапии)а кацапня в говне живет)
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12.06.2021 16:05 Відповісти
Смердит кацапсиной на ветке.
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12.06.2021 16:05 Відповісти
тоже окно открыл сквозняк сделал...
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12.06.2021 16:32 Відповісти
ну, не мог, а надавил. потому что при своих проблемах с мертворожденными потоками башляет уефа сотни миллионов баксов на спонсорство, а убытки потом покрывает из карманчиков россиянчиков
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12.06.2021 16:07 Відповісти
сегодня Лукаку хорошо защиту кацапни на своем елдаке покрутит,херово что Де брюне вылетел и Азар не форме.Сегодня по футбольно иерархии всю харю кацапне обкончают ,класс игроков просто несопоставим.
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12.06.2021 16:16 Відповісти
ничего... в Бельгии есть кому играть, раскатают кацапов... жду Бельгию в финале
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12.06.2021 16:54 Відповісти
Як, як звати фюрера-оберкарліка russische schweine **********?
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12.06.2021 16:24 Відповісти
и эти придурки еще лицемерно нам рассказывают, что в футболе нет место политике! ох и твари!
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12.06.2021 16:24 Відповісти
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 6156
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12.06.2021 16:44 Відповісти
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 7077
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12.06.2021 16:47 Відповісти
Путин коррумпирует все и всех!
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12.06.2021 16:46 Відповісти
к Ванге не ходи...
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12.06.2021 16:52 Відповісти
Настав час "офігенних" здогадок.
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12.06.2021 17:13 Відповісти
ПУТИН - Х.УЙЛО!
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12.06.2021 17:24 Відповісти
Надеюсь Бельгию мордорфюрер не купил Сегодня с самого утра переживаю за Лукаку и компанию
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12.06.2021 17:30 Відповісти
УЕФА только своим вмешательством после влияния от Газпрома уже занимается политикой.
И после этого чиновники из УЕФА еще что-то требуют? Наверное очманели от вонючего кацапского газа.
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12.06.2021 18:06 Відповісти
Нашим хлопцям треба було відразу послати то УЄХА нафік!
А так рашка тої УЕХА сраку підставило й воно миттево почало ії
вилизувати. І так робить половина Європи! Бо ж газом пахне!
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13.06.2021 13:18 Відповісти
Чертова коррумпированная Европа.
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12.06.2021 18:08 Відповісти
Україну справедливо звинувачують у високім рівні корупції, але скільки європейських структур та політиків куплено на газпромівські гроші!
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12.06.2021 18:10 Відповісти
Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Организаторы фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 во Львове запустят акцию, которую приурочат к потенциальным неудачам сборной России на турнире.
В частности, за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией организаторы фан-зоны бесплатно раздадут по 100 бокалов пива.
"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России. Приходи к нам на LVIV FAN FESTIVAL, выпьем за здоровье Де Брейне и Лукаку", - говорится в сообщении организаторов фан-зоны на их странице в "Инстаграме".
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами 12 июня в матче первого тура группового этапа Евро. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: страница LVIV FAN FESTIVAL в "Инстаграме"
Источник:https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-besplatno-nalyut-po-100-bokalov-piva-za-kazhdyy-gol-belgii-v-vorota-rossii.html?utm_source=yxsport&utm_medium=mobile https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146645515-vo-lvove-b...
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12.06.2021 18:18 Відповісти
"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild - Цензор.НЕТ 1850.
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12.06.2021 22:13 Відповісти
Мало кто ожидал, что российские политики создадут такой бренд украинской футболке, следующий шаг, это мода на на эту форму.
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12.06.2021 23:06 Відповісти
Там мы прогнулись в очередной.. кто скажет внятно форму перекроили.. там возможно было хлопнуть дверью но павелки правят и жируют а мангальщик всё никак не нажрётся
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13.06.2021 07:15 Відповісти
Шановний ви слідкуете за подіями? Ніхто нічого не
переробляв! Я би ще на внутрішньої стороні трусів
нагаптував слоган : " путін х...ло!".
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13.06.2021 13:25 Відповісти
 
 