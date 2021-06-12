"Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild

Заборона на використання слогану "Героям слава" на новій формі збірної України з футболу може бути пов'язана зі спонсорським контрактом "Газпрому" і УЄФА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише німецьке авторитетне видання Bild.

"Відповіддю (на запитання, чому Росія так упевнено поводиться. - Ред.) може бути багатомільйонний контракт між УЄФА та російською державною газовою компанією "Газпром", який був підписаний лише три тижні тому", - йдеться у статті під заголовком "Мільйонна угода між Газпромом та УЄФА. Чи Путін купив чемпіонат Європи з футболу?".

Як зазначається, Газпром та УЄФА оголосили 19 травня, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних, тож концерн тепер має партнерські права на Євро-2020. В УЄФА відмовились назвати виданню суму, передбачену контрактом, пославшись на конфіденційність.

Інсайдери ж виходять з того, що йдеться про щонайменше 50 млн євро, сказано у публікації.

"Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками", - пише автор.

Він зауважує, що Російський футбольний союз очолює голова правління компанії "Газпром нефть" Олександр Дюков, який лише у квітні був обраний членом Виконавчого комітету УЄФА.

У коментарі Bild посол України в ФРН Андрій Мельник висловив думку, що скарга РФ до УЄФА на тлі спонсорської угоди з Газпромом не є збігом. "Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і державним концерном РФ "Газпром", є більш ніж підозрілим", - заявив дипломат.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.