УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4331 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 529 27

Канада відмовляється від використання партії вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson. 300 тис. доз викинуть, - Le Figaro

Канада відмовляється від використання партії вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson. 300 тис. доз викинуть, - Le Figaro

У Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson. В результаті 300 тис. доз, закуплених у квітні, просто викинуть.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Причиною відмови від вакцини назвали побоювання з приводу виробництва вакцини в американській лабораторії.

"Через стурбованість з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтіморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців і канадських жінок", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Там стверджують, що вакцина була "забруднена компонентами іншої вакцини" під час виробництва, і після дослідження флаконів Міністерство охорони здоров'я Канади не змогло зробити висновок, що вони відповідають канадським стандартам. Також там заявили, що делегація проінспектує завод в Меріленді про інцидент цього літа, і Канада не прийме до цього моменту ніяких нових поставок вакцин з цього заводу.

Також відомо, що органи охорони здоров'я США оголосили про необхідність викинути кілька партій вакцин Johnson & Johnson, вироблених на цьому заводі в Балтіморі.

Також читайте: У червні Україна матиме 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

Додамо, що крім вакцини Johnson & Johnson в Канаді використовують вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. При цьому в країні вже 64% населення вакциновані однією дозою, що є одним з кращих показників у світі.

вакцина (4418) Канада (2186) карантин (18172) США (22417) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
догадайтесь із 3 разів де скоро опиниться отой весь непотріб із забракованих 100 000 000 вакцин ...
показати весь коментар
12.06.2021 16:13
+2
Знайдуться такі аферисти, які це перепродають українській владі.
показати весь коментар
12.06.2021 16:40
+2
а чого її ще не сертифікували ?
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
показати весь коментар
12.06.2021 16:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
догадайтесь із 3 разів де скоро опиниться отой весь непотріб із забракованих 100 000 000 вакцин ...
показати весь коментар
12.06.2021 16:13 Відповісти
Не надо писать херню: для ввоза вакцины в страну, она должна быть сертифицирована. Сертификата на джонсон - нет.
показати весь коментар
12.06.2021 17:27 Відповісти
факт - писати хєрню не потрібно ...але е і інше : для дЄбілів це не припис...

https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/svit/yes-rozpovily-yaki-vakcyny-pidxodyat-covid-sertyfikativ
показати весь коментар
13.06.2021 17:30 Відповісти
Пора уже всем ума набраться.
показати весь коментар
12.06.2021 21:57 Відповісти
"Усушка, утруска, бой...." - три источника и три составные части развитого социализма
густо намазанные сверху елементарным раздолбайством !

капитализм не избавился от "родимых пятен" первобытно-общинного коммунизма
показати весь коментар
12.06.2021 16:15 Відповісти
Ця вакцина буде в Україні.
показати весь коментар
12.06.2021 16:17 Відповісти
Если ты не баран то откажешься. В чем проблема? Или тебе будут ее насильно впихивать?
показати весь коментар
12.06.2021 16:35 Відповісти
Я точно таке собі колоти не буду.
показати весь коментар
12.06.2021 16:37 Відповісти
Я тебе желаю, как адепту плоской земли, подцепить корону хотя-бы в средней степени тяжести. Переобуешься в прыжке.
показати весь коментар
12.06.2021 22:37 Відповісти
Якщо канадці вирішили щось утилізувати, то дідька лисого ти те придбаєш і ше менша ймовірність, що вивезеш.
показати весь коментар
12.06.2021 20:50 Відповісти
Особисто я нічого купляти не збираюся.
показати весь коментар
12.06.2021 22:41 Відповісти
Ти просто безкорисно вангуєш?
показати весь коментар
12.06.2021 22:52 Відповісти
а в нас колять китайську і індійську туфту.
показати весь коментар
12.06.2021 16:20 Відповісти
китайская - самая нормальная вакцина, сваренная по рецепту дедушки Пастера
показати весь коментар
12.06.2021 16:23 Відповісти
а чого її ще не сертифікували ?
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
показати весь коментар
12.06.2021 16:41 Відповісти
Уже в процесс сертификации в ЕС. Так же ВОЗ уже разрешила использовать SINOVAC в экстренных случаях.
показати весь коментар
12.06.2021 18:21 Відповісти
ВООЗ визнали, то і вони визнають
показати весь коментар
12.06.2021 19:13 Відповісти
Знайдуться такі аферисти, які це перепродають українській владі.
показати весь коментар
12.06.2021 16:40 Відповісти
Ви належите да таких аферистів, "які це перепродають українській влад"? Во ви причктні до цього? Для чого дурню писати...
показати весь коментар
12.06.2021 19:15 Відповісти
Читаєш отаке і зайвий раз переконуєшся, що люди чинять вірно ігноруючи "вакцинацію" шмурдяком який везуть на Україну.
показати весь коментар
12.06.2021 17:11 Відповісти
Как говорят у нас в Одессе: пфайзер и степашкин шмурдяк ковидшел - это две большие разницы.
показати весь коментар
12.06.2021 17:23 Відповісти
Із за таких "вумних", як ви, інші можуть померти... Подумайте при своїх близьких
показати весь коментар
12.06.2021 19:17 Відповісти
ляхи на границе вакцинируют наших вьезжающих заробитчан, как раз джонсоном потому что она не требует повторной дозы. Это гиниальный ход - не надо ничего выбрасывать)
показати весь коментар
12.06.2021 17:22 Відповісти
Мы не Канада. У нас разные прожиточные минимумы с отличием в сотню раз.
И при таком положении дел (прожиточный минимум - пайка Освенцима после оплаты коммуналки и пары носков)
для "них" не столь важно каким говном вакцинировать своё население.
показати весь коментар
12.06.2021 17:39 Відповісти
Н-да, =безопасности канадцев и канадских женщин= ...

Редагування - супер.

Цю викидають, чекають наступну.
показати весь коментар
12.06.2021 17:41 Відповісти
уверен что зеленский уже готовит самолет и мусоровозы в Канаду))) ждем победных видосиков про завоз 300 тыс доз джонсона в Украину!))
показати весь коментар
13.06.2021 10:30 Відповісти
 
 