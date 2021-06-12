Канада відмовляється від використання партії вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson. 300 тис. доз викинуть, - Le Figaro
У Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson. В результаті 300 тис. доз, закуплених у квітні, просто викинуть.
Про це повідомляє Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Причиною відмови від вакцини назвали побоювання з приводу виробництва вакцини в американській лабораторії.
"Через стурбованість з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтіморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоров'я Канади не поширюватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоров'я і безпеки канадців і канадських жінок", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я.
Там стверджують, що вакцина була "забруднена компонентами іншої вакцини" під час виробництва, і після дослідження флаконів Міністерство охорони здоров'я Канади не змогло зробити висновок, що вони відповідають канадським стандартам. Також там заявили, що делегація проінспектує завод в Меріленді про інцидент цього літа, і Канада не прийме до цього моменту ніяких нових поставок вакцин з цього заводу.
Також відомо, що органи охорони здоров'я США оголосили про необхідність викинути кілька партій вакцин Johnson & Johnson, вироблених на цьому заводі в Балтіморі.
Додамо, що крім вакцини Johnson & Johnson в Канаді використовують вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca. При цьому в країні вже 64% населення вакциновані однією дозою, що є одним з кращих показників у світі.
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https://www.slovoidilo.ua/2021/03/17/novyna/svit/yes-rozpovily-yaki-vakcyny-pidxodyat-covid-sertyfikativ
густо намазанные сверху елементарным раздолбайством !
капитализм не избавился от "родимых пятен" первобытно-общинного коммунизма
до того ж, європейці не визнають паспорт щеплення дійним, якщо людина вакцинувалась китайською вакциною.
И при таком положении дел (прожиточный минимум - пайка Освенцима после оплаты коммуналки и пары носков)
для "них" не столь важно каким говном вакцинировать своё население.
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Цю викидають, чекають наступну.