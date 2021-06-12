З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться в тижневому звіті штабу ООС щодо роботи КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 305 осіб та 47 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 436 осіб та 70 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Пасажиропотік там у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 15%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 684 особи, а на контрольовану територію – 7 321 особа.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 осіб, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили 5 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" проїхало 6 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для населення тимчасово окупованої території України доправили будівельні матеріали, медичне обладнання та товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 71,1 тонни.

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