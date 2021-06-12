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Новини Агресія Росії проти України
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З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться в тижневому звіті штабу ООС щодо роботи КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух, тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 305 осіб та 47 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 436 осіб та 70 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Пасажиропотік там у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 15%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшло 6 684 особи, а на контрольовану територію – 7 321 особа.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 осіб, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили 5 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" проїхало 6 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для населення тимчасово окупованої території України доправили будівельні матеріали, медичне обладнання та товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 71,1 тонни.

Також читайте: Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС. ФОТО

Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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як для гуманітарної місії то вистачае ...
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12.06.2021 16:16 Відповісти
Надо закрівать все КПВВ с ОРДЛО лет на 30. Откроем только тогда, когда население там созреет.
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12.06.2021 16:29 Відповісти
Закрити взагалі ті КПП, щоб "годувальник" заразу та зброю не розносили. В нас війна. Хто хотів виїхати - вже давно виїхали. Залишились 80 відсотків сепари, що хочуть рашку в Україні. З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7669
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12.06.2021 16:35 Відповісти
Виявляється там "ноги росли" не з 2014 року, ну що ж - в "добрий путь" долбодятли, не захотіли жити в Україні, живіть в Росії, вона вас "кине", та і вже "кинула".
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12.06.2021 16:45 Відповісти
Я очень "возмущен" такими действиями "лугандонских властей"!
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12.06.2021 16:37 Відповісти
Шото мнагавато! Аж занадто.
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12.06.2021 16:43 Відповісти
подарите сепарам пару ящиков контрафактной вотки шоб его тоже закрыли.... получать пен-
сии от двух воюющих сторон можно рассмотреть как преступление
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12.06.2021 17:40 Відповісти
И одного КПП много!!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2021 18:14 Відповісти
Закрыть их все и не пускать заразу в Украину! Только железный занавес!
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12.06.2021 18:56 Відповісти
 
 