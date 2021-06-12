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Новини Коронавірус і карантин
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Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів

Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів

У Москві через зростання рівня захворюваності на COVID-19 влада оголосила вихідними дні з 15 до 19 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, вихідні триватимуть у столиці з 12 до 20 червня (12 червня відзначають День Росії, через що вихідний переноситься на понеділок).

Крім того, за його словами, ресторани, бари й інші заклади харчування у місті не зможуть обслуговувати клієнтів після 23:00 щонайменше до 20 червня. У місті також планують посилити контроль за носінням масок і рукавичок у громадському транспорті та в громадських місцях, порушникам загрожує штраф до 5000 рублів (70 доларів).

Читайте також: Канада відмовляється від використання партії вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson. 300 тис. доз викинуть, - Le Figaro

У Москві за минулу добу виявили 6701 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Це найвищий показник від 26 грудня 2020 року. Тоді зафіксували 7480 випадків COVID-19. Померли за добу в російській столиці 67 пацієнтів.

Автор: 

карантин (18172) москва (1244) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9664
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12.06.2021 16:51
+8
Спутник че?
Спутник че?
Спутник х... через плечо !!!!
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12.06.2021 16:50
+8
Сестра Шойгу померла від побічної дії "спутніка"
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12.06.2021 16:50
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Спутник че?
Спутник че?
Спутник х... через плечо !!!!
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12.06.2021 16:50 Відповісти
лучше заболеть чем уколоться ?

Создатель «Спутник V» предложил Путину подтолкнуть народ к вакцинации
https://lenta.ru/parts/news/

вакцина хорошая, но народ почуял неладное.....
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12.06.2021 18:08 Відповісти
...сПУТнИк Х... тебе в плечо ...
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12.06.2021 20:06 Відповісти
Та пусть
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12.06.2021 16:50 Відповісти
Сестра Шойгу померла від побічної дії "спутніка"
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12.06.2021 16:50 Відповісти
Чому смайлика нема? Москаль??
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12.06.2021 16:59 Відповісти
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12.06.2021 17:11 Відповісти
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9664
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12.06.2021 16:51 Відповісти
Я Вас оьожнюю,мої чудові,ласкаві,,коханії мої Україночки!!!
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12.06.2021 17:06 Відповісти
І як в рашці матчі Евро проводити???
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12.06.2021 16:51 Відповісти
отменить форму Украинской команды !
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12.06.2021 16:59 Відповісти
Данбасс-Арєна?...
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12.06.2021 17:01 Відповісти
Недавно выкладывали в инет свежие фото этого пастбища для домашней травоядной скотины . Удручающее зрелище . Какие " хозяева " , - такая и арена .
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12.06.2021 17:13 Відповісти
На підході вакцина Путін&Путін!
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12.06.2021 16:52 Відповісти
Спутник V наконец - то начал работать . ))
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12.06.2021 16:56 Відповісти
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве на неделю продлили выходные и ограничили работу заведений - Цензор.НЕТ 9005
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12.06.2021 16:57 Відповісти
Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины AstraZeneca
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12.06.2021 17:01 Відповісти
Отказ от препарата "Спутник V": в Словакии объяснили причины
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12.06.2021 17:02 Відповісти
Одна из причин этого - хотя "Спутник V" разрешен к использованию в Словакии, людей перед прививкой информируют, что эта вакцина не зарегистрирована в ЕС.
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12.06.2021 17:04 Відповісти
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJKiBzv8Rg2QEAOwh3Bwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623535603/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.pravda.com.ua%2frus%2fnews%2f2021%2f06%2f12%2f7297023%2f/RK=2/RS=7D7tJ33TG_mofnGgZepJdzm0wj8- Отказ от препарата ''Спутник V'': в Словакии объяснили ...
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12.06.2021 17:08 Відповісти
Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів - Цензор.НЕТ 6614
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12.06.2021 17:06 Відповісти
Де єнот??? Де Міккі Маус???
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12.06.2021 17:11 Відповісти
Так цеж покишо тільки в москві . А пітєр , а інші ? ... . Поляки взагалі не радять своїм громадянам їхати в крим . А я ще б зарадив зовсім не їхати в рашастан .
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12.06.2021 17:23 Відповісти
Петкинбург ставит рекорды по заболеваемости в Европе.
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12.06.2021 17:36 Відповісти
виникає питання.чому на Цензорі пишуть день росії з великих літер???
це є неповагою до користувачів сайту.
прошу це неподобство виправити!!!
дякую!!!
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12.06.2021 17:14 Відповісти
день соссии
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12.06.2021 17:16 Відповісти
Можно просто "лишнехромосомный лаптестан"
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12.06.2021 17:41 Відповісти
кацапия нужно писать.
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12.06.2021 20:34 Відповісти
выпускайте енота !
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12.06.2021 17:15 Відповісти
Московская погода всегда добиралась до Киева через пару дней.
Может нам надо "что то учесть"?
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12.06.2021 17:27 Відповісти
уже учли, при Порохе:

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые, [1]И ты, им преданный народ."
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12.06.2021 17:37 Відповісти
он дипломат. он знает что зажигательно сказат.
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12.06.2021 17:48 Відповісти
Лермонтов то при чём?
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12.06.2021 20:26 Відповісти
Лермонтов великий русский поэт.
Знал что писать ! 😁
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12.06.2021 21:16 Відповісти
А как же хвалённый спутник? Или это фуфломицин!?
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12.06.2021 17:40 Відповісти
С днём России

Так вот отметили в Екатеринбурге. Надпись появилась сегодня.Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів - Цензор.НЕТ 2706
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12.06.2021 18:16 Відповісти
 
 