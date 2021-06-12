Через зростання захворюваності на COVID-19 у Москві на тиждень продовжили вихідні й обмежили роботу закладів

У Москві через зростання рівня захворюваності на COVID-19 влада оголосила вихідними дні з 15 до 19 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, вихідні триватимуть у столиці з 12 до 20 червня (12 червня відзначають День Росії, через що вихідний переноситься на понеділок).

Крім того, за його словами, ресторани, бари й інші заклади харчування у місті не зможуть обслуговувати клієнтів після 23:00 щонайменше до 20 червня. У місті також планують посилити контроль за носінням масок і рукавичок у громадському транспорті та в громадських місцях, порушникам загрожує штраф до 5000 рублів (70 доларів).

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У Москві за минулу добу виявили 6701 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Це найвищий показник від 26 грудня 2020 року. Тоді зафіксували 7480 випадків COVID-19. Померли за добу в російській столиці 67 пацієнтів.