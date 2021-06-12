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У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми

У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми

У російському Санкт-Петербурзі торгівлю сувенірною продукцією до Євро-2020 перевірять на предмет реалізації форми збірної України із футболу.

Про це повідомило "Інтерфаксу" поінформоване джерело в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"На основі експертизи, яка оцінювала форму збірної України щодо зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації й інші форми екстремізму, будуть перевірятися точки торгівлі продукцією чемпіонату Європи із футболу", - сказав співрозмовник.

За його словами, йдеться, зокрема, про сувенірну торгівлю на стадіоні, де збірна Росії у суботу зіграє зі збірною Бельгії.

Дивіться також: Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО

Водночас інше джерело "Інтерфаксу", знайоме з перебігом підготовки об'єктів до Євро, повідомило, що не варто очікувати торгівлю формою всіх учасників чемпіонату в Петербурзі, тим паче якщо ця збірна не грає в Петербурзі на груповій стадії.

"Не думаю, що ви зможете знайти в сувенірній торгівлі форму, наприклад, Уельсу або Швейцарії. Це питання стосується комерційних очікувань продавців, а вони не будуть продавати предмети, на які не очікується попиту", - сказав співрозмовник.

Водночас він не зміг однозначно сказати, чи є десь у продажу в Петербурзі форма збірної України до Євро-2020.

Дивіться також: ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії

У пресслужбі оргкомітету "Інтерфаксу" не змогли відповісти на запитання, чи продається де-небудь у Петербурзі зараз футболка збірної України до Євро-2020.

У пресслужбі Фестивалю уболівальників (фанзона на Конюшенній площі) "Інтерфаксу" повідомили, що форми збірної України в продажу у них немає.

"На території Футбольного селища на Конюшенній площі можна придбати фірмову атрибутику шести країн: Росії, Фінляндії, Словаччини, Польщі, Швеції та Бельгії", - сказав співрозмовник.

Читайте також: "Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild

Коментарів правоохоронних органів "Інтерфакс" не має.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.

Автор: 

росія (64895) Санкт-Петербург (277) збірна з футболу (224) символіка (188) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+67
Иш как плющит рогатых. Значит хорошая форма удалась
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12.06.2021 17:21
+59
Продавать там можно, но только в нейтральных цветах.
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2021 17:23
+51
Українська форма це "оголтєлая русофобія".
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12.06.2021 17:21
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Українська форма це "оголтєлая русофобія".
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12.06.2021 17:21 Відповісти
нєт, оголтєлая - ето чєрєз кошельок...

https://twitter.com/Alex_KR71

https://twitter.com/Alex_KR71 Х....й 95-й квартал @Alex_KR71
В музеї адмiнicтpaтopкa: У нac вci eкcкypciї пpoвoдятьcя укpaїнcькoю мoвoю.
Вiдвiдyвaчкa: А мьi xoтим пo-pyccки!
Адмiнicтpaтopкa: (звepтaючиcь дo кacиpa) Пoвepни звичaйнy зa 200 гpн. тa пpoбий їм зa 500 гpн. iнoзeмнoю мoвoю, якщo вoни тaк xoчyть.
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12.06.2021 17:42 Відповісти
манкуртів на теренах України , тільки через гаманець потрібно вчити любити країну в якій живуть
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12.06.2021 19:43 Відповісти
Иш как плющит рогатых. Значит хорошая форма удалась
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12.06.2021 17:21 Відповісти
То вони ще рєчьовок путін - ***** не чули . ))
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12.06.2021 17:29 Відповісти
Бздят украинской символики, и вообще бздят потому что бздуны по природе, во-главе со своим жалким царьком.
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12.06.2021 17:22 Відповісти
Продавать там можно, но только в нейтральных цветах.
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2021 17:23 Відповісти
Де можна таку купити?
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12.06.2021 19:35 Відповісти
Гугол в помощь. Я себе с С.А.Бандерой купил- теперь многие в Бундесе такие носят.
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13.06.2021 12:55 Відповісти
а у базарных бабок трусы на наличие укр. символики ... ? вдруг зто сотрудницы СБУ ?
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12.06.2021 17:23 Відповісти
то що, футболку української збірної можна вже носити як прапор ?

чи як бандерівське "капоте" для кацівських алєнєй

знатно підірвало !!!!!!!!!!!
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12.06.2021 17:23 Відповісти
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 3966
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12.06.2021 17:25 Відповісти
у кацапо-фашистких изгоев 404 знатно сраки рвет
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12.06.2021 17:26 Відповісти
да , уже 1:1
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12.06.2021 17:51 Відповісти
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 9905
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12.06.2021 17:26 Відповісти
65 мин (2 тайм) Уэльс - Швейцария 0 : 1 (забил Эмболо на 49 мин ) 2 желтые у Швейцарии и 1 у Уэльса
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12.06.2021 17:27 Відповісти
прикольно...
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12.06.2021 17:33 Відповісти
Уже 1:1
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12.06.2021 17:37 Відповісти
1:2
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12.06.2021 17:45 Відповісти
ні, відмінили.
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12.06.2021 17:46 Відповісти
Поза грою.
Я спрогнозувала нічию.
Ми тут конкурс влаштували
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12.06.2021 17:47 Відповісти
Після Ліги націй я тепер вболіваю проти Швейцарії.
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12.06.2021 17:50 Відповісти
Це зрозуміло.
Пішла подивилася в =мою= таблицю: я їх з групи =не вивела=, лишила на останньому місці з оцим одним очком від сьогодні.
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12.06.2021 17:53 Відповісти
швайцев надо наказать
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12.06.2021 18:05 Відповісти
вне игры 100%..
но я бы его защитал...
може как то правила изменить и отмeнить "вне игры" в штрафной площадке?
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12.06.2021 18:13 Відповісти
Правильно, пусть торгуют скрепными лаптями и кокошниками с косоворотками и сарафанами. Иначе это будет непатриотично.
И не надо мацать украинскую форму своими грязными лапами.
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12.06.2021 17:27 Відповісти
Як же русня боїться всього українського...
А ми кацапське толеруємо.
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12.06.2021 17:28 Відповісти
Ні, це нам його навально пхають, скрізть і вельми технологічно.

Сказ про то,
как некто https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин , https://archive.is/ppQuS Игорь Гужва , https://myrotvorets.center/criminal/xisamov-iskander-aminovich/ Искандер Хисамов &Со. создавали агентурную сеть из украинских журналистов и др. деятелей для осуществления информационных операций в интересах россии (страна-агрессор). Иными словами, как россия создавала в Украине пророссийскую пропагандистскую машину.

В 2013 году В. Лейбин пишет помощнику президента россии (страна-агрессор) В. Суркову записку по работе с общественным мнением в Украине, в которой прямо излагает, что для решения задач информационного воздействия на население Украины необходимо создавать сеть агентов влияния из числа украинских журналистов, политологов, политтехнологов, пиарщиков, рекламщиц и ученых.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2016/12/pysmo-po-Ukrayne.jpg В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 4407
21 мая 2015г. (уже во время войны) главный редактор журнала "Русский репортер" https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин отправляет https://myrotvorets.center/criminal/surkov-vladislav-yurevich/ В.Суркову (помощнику президента страны-агрессора) соответствующее письмо. Мы взяли его из дампа почты https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ [email protected] , (https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ опубликован на сайте InformNapalm 3.11.2016).
Документ озаглавлен "Украина: работа с общественным мнением. Некоторые точки входа", в нем названы, по мнению Лейбина, перспективные контакты в украинской среде, описан их род деятельности, указаны мотивы и интересы, на которых можно строить взаимодействие, а также прописаны предложения для дальнейшего расширения влияния россии (страна-агрессор).
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12.06.2021 17:36 Відповісти
а оце от "точкі входа"... і Потураєв на чолі

Особенно интересна первая группа лиц, о которых говорится, что с ними "возможны все виды взаимодействия (проведены предварительные разговоры о проблеме пророссийской позиции на Украине, есть интерес)":
- Никита Потураев, сейчас занимается в Киеве прикладной футурологией, создав https://www.facebook.com/futurelab.institute/ Quantum Future Lab и школу управления будущим;
- Искандер Хисамов - в настоящее время главный редактор антиукраинского медиапроекта Украина.ру, входящий в международное информационное агентство «Россия сегодня»;
- Валерий Вакарюк (бывший вице-президент фонда Виктора Пинчука, сейчас устроился в россии (страна-агрессор), секретарь политкомитета российской партии «https://www.facebook.com/CivilplatformPress Гражданская ПЛАТФОРМА », поддерживающей оккупацию Крыма);
- Игорь Гужва (главный редактор Вести, Strana.ua).
https://myrotvorets.news/kak-pod-patronatom-moskvy-rezydentom-vytalyem-lejbynym-formyrovalas-agenturnaya-set-v-sree-zhurnalystov/
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12.06.2021 17:38 Відповісти
отрабативаєт...

В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 3223
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12.06.2021 17:39 Відповісти
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы - Цензор.НЕТ 2011
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12.06.2021 17:40 Відповісти
У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 6634
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12.06.2021 22:01 Відповісти
тупые бесноватые маньяки...
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12.06.2021 17:29 Відповісти
*****, даже на уровне все остальных кацапских деревень,
всегда оличался особой *************....
ни в каком другом городе нет такого кол-ва зеков и их охраняющих...
и да тока там мог произойти бунт пьяной матросни в17м прошлого века,
и тока оттуда могла выползти ета бледная ботоксная спирохета.....
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12.06.2021 17:30 Відповісти
поетому удивления ноль.
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12.06.2021 17:35 Відповісти
А если бы в Киеве продавались футболки, где Крым рассейский, Вы бы удивились?
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12.06.2021 17:38 Відповісти
нет, но не купил бы.
с Украиной в своих границах да! - заказ сделан, доча подсуетится.
почему то хочется шо бы ето было из Украины, а не по интернету...
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12.06.2021 17:46 Відповісти
А чей Крым ? росийский или Украинский . Я думаю , что Украинцам и в голову бы не пришло продавать где-нибудь росийскую символику или карту Украины без Крыма .
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12.06.2021 17:48 Відповісти
Пане хороший, там панночкм запереживали исчезновением с их поля зрения пана Пистолета. Я им сказал, шо тока вы можете их заспокоiти.
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12.06.2021 17:38 Відповісти
боюсь Вы ошибаетесь, шановный пан Саня....
дамочки со мною на ножах, бо я сболтнул шо не то - мой косяк...
Пан пистолет, ну очень надеюсь, появится и ето у него просто временная депрессия.
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12.06.2021 17:43 Відповісти
Ну, как же...?...Если я Вам лайки ставлю
А косяки таки у Вас были бывают...
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12.06.2021 19:33 Відповісти
я же вроде сдался .......
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12.06.2021 19:39 Відповісти
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12.06.2021 21:35 Відповісти
Заспокоiти может только сам пан Пистолет личным присутствием.

Приветствую, пан Шамов)
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12.06.2021 19:36 Відповісти
ето точно - Пан пистолет с нетерпением ждем Вашего коммента и уже не важно о чем.....
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12.06.2021 19:42 Відповісти
100%
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13.06.2021 00:04 Відповісти
Хорошая форма, надо брать. Если от нее так колбасит рашистов.
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12.06.2021 17:32 Відповісти
і в нас також заборонено агітувати касапські аквафреши.
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12.06.2021 17:33 Відповісти
И где это? Ссылка на статью? У нас полная толерантность и пацифизм, миру мир, отдадим последнюю рубаху своему врагу.
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12.06.2021 17:40 Відповісти
У вас плутанина у голові.
В Україні заборонено кацапів аквафрєш тому що ми воюємо з кацапами а кацапи вищать що 'іхтамнєт' й вони "нє ваюєм в Украінє" .... то з якого переляку заборона? Хоча шукати логику у діях диких, нерозвинених та агресивних кацапов-рашисстов марна справа.
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12.06.2021 18:21 Відповісти
Непонятно.
УЕФА выполнило все требования РФ, надпись "Героям Слава!" закрыта (как того РФ и требовала).

Чего им боятся?
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12.06.2021 17:35 Відповісти
криматорій залишився
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12.06.2021 17:38 Відповісти
ага, Крим на спецзавданні
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12.06.2021 17:44 Відповісти
вже тільки заради цього треба було робити таку форму
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12.06.2021 17:36 Відповісти
Найкрутійша форма чемпіонату!
99,9% не 'квартал95' розробка.
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12.06.2021 18:22 Відповісти
орки сподівалися, що газпром все заздалегідь парєшал,...уйлоспонсор)))
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12.06.2021 17:36 Відповісти
Цензор !!!
Які =лавки= ? Це все одно, що =куліч= і =деревня=.
Ну, блін !
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12.06.2021 17:37 Відповісти
Невзорову нужно парочку отправить, он оценит, запрещёночку........
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12.06.2021 17:38 Відповісти
А чого кацапи якось так м'яко підійшли до такого важливого питання? Адже і ООН, і ЄЕС, не кажучи вже про більшість світових держав теж "посягають на територіальну цілісність кацапії", бо визнають Україну саме у межах кордонів, зображених на уніформі збірної України. Тому нехай заборонять і ці русофобські організації і країн. 😊І зрештою, чому не грюкнуть кулаком по столу і не вийдуть з УЄФА і не знімуть свою збірну з ЧЄ? 🤔
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12.06.2021 17:54 Відповісти
Нідерланди і Хорватія не ставатимуть.
Теж хочу, щоб наші послали цей дебілізм.
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12.06.2021 18:15 Відповісти
Шотландия тоже объявила что не станет на колени
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12.06.2021 18:28 Відповісти
о чем речь??
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12.06.2021 22:58 Відповісти
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 пред матчем ближе к 22:00 и раньше должны быть посты про сегодняшний матч оккупанты-бельгия (про игроков про расклад кто победит)предлагаю поддержать бельгийцев от Украины типа good luck Belgium from Ukraine или Ukraine support Belgium чтото в таком роде У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 2722
показати весь коментар
12.06.2021 17:58 Відповісти
Да уж.Чуваки,чей президент,называет нас братским народом со всех утюгов,запрещают форму того самого братского народа.Шиза
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12.06.2021 17:59 Відповісти
Какие записи?!Мерседес нехай запретят.Бо этой машиной дедов давили
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12.06.2021 19:05 Відповісти
У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 2483
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12.06.2021 18:09 Відповісти
Как у них пригорело! Какое дно...
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12.06.2021 18:24 Відповісти
СБУ поздравило путинских консулов в Харькове с Днем России (фото)

У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 7876

На День России, 12 июня, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области оригинально поздравило российское консульство, напомнив, что украинцы обороняли Донецкий аэропорт от фашистов 242 дня.
У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 2324

Это уже не первый случай, когда СБУ таким образом напоминает россиянам об их агрессии против Украины. Так, в конце февраля 2021 года перед консульством РФ в Харькове был размещен баннер с напоминанием об оккупации Россией Крыма.

У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 919

...
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12.06.2021 18:24 Відповісти
Так и представляю как немытые трясущимися руками заглядывают за отворот...дбл блт
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12.06.2021 18:56 Відповісти
- а вы хотите остаться на сверхсрочку у нас ленинграде?
- нет.
- вы завтра прапор с квартирой и девушки у нас интерсные..
- вы не видели киевлянок.
- тогда дембель у вас под елочку 31 декабря
- значит 31го.....
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12.06.2021 18:56 Відповісти
В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы ------ а в это время в Харькове все собаки будут лизать свои фаберже.
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12.06.2021 18:58 Відповісти
хорошо полыхает
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12.06.2021 19:04 Відповісти
У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 7257
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12.06.2021 19:20 Відповісти
Так их, свинособак, пусть боятся одной только формы Украины. Слава Украине!
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12.06.2021 19:43 Відповісти
"Дебіли,***...." Це була цитата пєчальной лошаді лаврова.
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12.06.2021 19:50 Відповісти
Ну,по-перше: фірми,що займаються виготовленням даної форми отримають гарні прибутки від її реалізації як на українському,так і на європейському ринках багато в чому завдяки рекламі,яку "організували" отій формі на козломордії; а по-друге: як же ж приємно,друзі, стає на душі коли паРашеська вата починає несамовито гавкати і скавучати у бік України.Слава Україні! Героям слава!
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12.06.2021 19:51 Відповісти
Дисквалифицировать Питер как вмешательство в политику
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12.06.2021 19:58 Відповісти
"На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу".
У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми - Цензор.НЕТ 8691

Во скрепоносцев штырит! ))
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12.06.2021 19:58 Відповісти
В Киеве предлагаю ликвидировать посольство как посольство страны агрессора
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12.06.2021 19:59 Відповісти
Та здрасьте) А что потом обкидывать дерьмом, тухлыми яйцами и прочими атрибутами рузкого мира?
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12.06.2021 20:03 Відповісти
Ох и позорище какое…)))
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12.06.2021 20:01 Відповісти
Со значками будет труднее...
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12.06.2021 21:15 Відповісти
Ссыкуны, форми испугались, напряглись, потому что Украина напомнила миру про ворованное кацапами. Мы из уничтожим на футбольном поле! За нами правда и они это знают
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12.06.2021 21:37 Відповісти
Черт ладана так не боится как кацы нашей футбольной формы. Прямо с ума посходили бы если бы он был.
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12.06.2021 21:53 Відповісти
А вас всех, кацапов, надо бы проверить в психоневрологическом диспасере...
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12.06.2021 22:42 Відповісти
Лучше рекламы форме не придумать!
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12.06.2021 23:48 Відповісти
не пойте мне за ***** - не по своей воле я его узнал,,,,,,

говно город....
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13.06.2021 00:13 Відповісти
и вот еще - говно люди.
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13.06.2021 00:16 Відповісти
Бельгія - раша - 3:0! Дзюба - наше всьо! Ох як же раділи та сміялись Іскандери! 12 червня День Незалежності Росії? Цікаво це від кого? Невже від Золотої Орди?
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13.06.2021 11:34 Відповісти
На злодієві шапка горить?
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13.06.2021 17:03 Відповісти
 
 