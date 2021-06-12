У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми
У російському Санкт-Петербурзі торгівлю сувенірною продукцією до Євро-2020 перевірять на предмет реалізації форми збірної України із футболу.
Про це повідомило "Інтерфаксу" поінформоване джерело в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"На основі експертизи, яка оцінювала форму збірної України щодо зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації й інші форми екстремізму, будуть перевірятися точки торгівлі продукцією чемпіонату Європи із футболу", - сказав співрозмовник.
За його словами, йдеться, зокрема, про сувенірну торгівлю на стадіоні, де збірна Росії у суботу зіграє зі збірною Бельгії.
Водночас інше джерело "Інтерфаксу", знайоме з перебігом підготовки об'єктів до Євро, повідомило, що не варто очікувати торгівлю формою всіх учасників чемпіонату в Петербурзі, тим паче якщо ця збірна не грає в Петербурзі на груповій стадії.
"Не думаю, що ви зможете знайти в сувенірній торгівлі форму, наприклад, Уельсу або Швейцарії. Це питання стосується комерційних очікувань продавців, а вони не будуть продавати предмети, на які не очікується попиту", - сказав співрозмовник.
Водночас він не зміг однозначно сказати, чи є десь у продажу в Петербурзі форма збірної України до Євро-2020.
У пресслужбі оргкомітету "Інтерфаксу" не змогли відповісти на запитання, чи продається де-небудь у Петербурзі зараз футболка збірної України до Євро-2020.
У пресслужбі Фестивалю уболівальників (фанзона на Конюшенній площі) "Інтерфаксу" повідомили, що форми збірної України в продажу у них немає.
"На території Футбольного селища на Конюшенній площі можна придбати фірмову атрибутику шести країн: Росії, Фінляндії, Словаччини, Польщі, Швеції та Бельгії", - сказав співрозмовник.
Коментарів правоохоронних органів "Інтерфакс" не має.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".
Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.
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В музеї адмiнicтpaтopкa: У нac вci eкcкypciї пpoвoдятьcя укpaїнcькoю мoвoю.
Вiдвiдyвaчкa: А мьi xoтим пo-pyccки!
Адмiнicтpaтopкa: (звepтaючиcь дo кacиpa) Пoвepни звичaйнy зa 200 гpн. тa пpoбий їм зa 500 гpн. iнoзeмнoю мoвoю, якщo вoни тaк xoчyть.
чи як бандерівське "капоте" для кацівських алєнєй
знатно підірвало !!!!!!!!!!!
Я спрогнозувала нічию.
Ми тут конкурс влаштували
Пішла подивилася в =мою= таблицю: я їх з групи =не вивела=, лишила на останньому місці з оцим одним очком від сьогодні.
но я бы его защитал...
може как то правила изменить и отмeнить "вне игры" в штрафной площадке?
И не надо мацать украинскую форму своими грязными лапами.
А ми кацапське толеруємо.
Сказ про то,
как некто https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин , https://archive.is/ppQuS Игорь Гужва , https://myrotvorets.center/criminal/xisamov-iskander-aminovich/ Искандер Хисамов &Со. создавали агентурную сеть из украинских журналистов и др. деятелей для осуществления информационных операций в интересах россии (страна-агрессор). Иными словами, как россия создавала в Украине пророссийскую пропагандистскую машину.
В 2013 году В. Лейбин пишет помощнику президента россии (страна-агрессор) В. Суркову записку по работе с общественным мнением в Украине, в которой прямо излагает, что для решения задач информационного воздействия на население Украины необходимо создавать сеть агентов влияния из числа украинских журналистов, политологов, политтехнологов, пиарщиков, рекламщиц и ученых.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2016/12/pysmo-po-Ukrayne.jpg
21 мая 2015г. (уже во время войны) главный редактор журнала "Русский репортер" https://myrotvorets.center/criminal/lejbin-vitalij-eduardovich/ Виталий Лейбин отправляет https://myrotvorets.center/criminal/surkov-vladislav-yurevich/ В.Суркову (помощнику президента страны-агрессора) соответствующее письмо. Мы взяли его из дампа почты https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ [email protected] , (https://informnapalm.org/29239-surkovleaks-part2/ опубликован на сайте InformNapalm 3.11.2016).
Документ озаглавлен "Украина: работа с общественным мнением. Некоторые точки входа", в нем названы, по мнению Лейбина, перспективные контакты в украинской среде, описан их род деятельности, указаны мотивы и интересы, на которых можно строить взаимодействие, а также прописаны предложения для дальнейшего расширения влияния россии (страна-агрессор).
Особенно интересна первая группа лиц, о которых говорится, что с ними "возможны все виды взаимодействия (проведены предварительные разговоры о проблеме пророссийской позиции на Украине, есть интерес)":
- Никита Потураев, сейчас занимается в Киеве прикладной футурологией, создав https://www.facebook.com/futurelab.institute/ Quantum Future Lab и школу управления будущим;
- Искандер Хисамов - в настоящее время главный редактор антиукраинского медиапроекта Украина.ру, входящий в международное информационное агентство «Россия сегодня»;
- Валерий Вакарюк (бывший вице-президент фонда Виктора Пинчука, сейчас устроился в россии (страна-агрессор), секретарь политкомитета российской партии «https://www.facebook.com/CivilplatformPress Гражданская ПЛАТФОРМА », поддерживающей оккупацию Крыма);
- Игорь Гужва (главный редактор Вести, Strana.ua).
https://myrotvorets.news/kak-pod-patronatom-moskvy-rezydentom-vytalyem-lejbynym-formyrovalas-agenturnaya-set-v-sree-zhurnalystov/
всегда оличался особой *************....
ни в каком другом городе нет такого кол-ва зеков и их охраняющих...
и да тока там мог произойти бунт пьяной матросни в17м прошлого века,
и тока оттуда могла выползти ета бледная ботоксная спирохета.....
с Украиной в своих границах да! - заказ сделан, доча подсуетится.
почему то хочется шо бы ето было из Украины, а не по интернету...
дамочки со мною на ножах, бо я сболтнул шо не то - мой косяк...
Пан пистолет, ну очень надеюсь, появится и ето у него просто временная депрессия.
А косяки таки у Вас
былибывают...
Приветствую, пан Шамов)
В Україні заборонено кацапів аквафрєш тому що ми воюємо з кацапами а кацапи вищать що 'іхтамнєт' й вони "нє ваюєм в Украінє" .... то з якого переляку заборона? Хоча шукати логику у діях диких, нерозвинених та агресивних кацапов-рашисстов марна справа.
УЕФА выполнило все требования РФ, надпись "Героям Слава!" закрыта (как того РФ и требовала).
Чего им боятся?
99,9% не 'квартал95' розробка.
Які =лавки= ? Це все одно, що =куліч= і =деревня=.
Ну, блін !
Теж хочу, щоб наші послали цей дебілізм.
На День России, 12 июня, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области оригинально поздравило российское консульство, напомнив, что украинцы обороняли Донецкий аэропорт от фашистов 242 дня.
Это уже не первый случай, когда СБУ таким образом напоминает россиянам об их агрессии против Украины. Так, в конце февраля 2021 года перед консульством РФ в Харькове был размещен баннер с напоминанием об оккупации Россией Крыма.
...
- нет.
- вы завтра прапор с квартирой и девушки у нас интерсные..
- вы не видели киевлянок.
- тогда дембель у вас под елочку 31 декабря
- значит 31го.....
Во скрепоносцев штырит! ))
говно город....