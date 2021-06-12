У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми

У російському Санкт-Петербурзі торгівлю сувенірною продукцією до Євро-2020 перевірять на предмет реалізації форми збірної України із футболу.

Про це повідомило "Інтерфаксу" поінформоване джерело в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"На основі експертизи, яка оцінювала форму збірної України щодо зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації й інші форми екстремізму, будуть перевірятися точки торгівлі продукцією чемпіонату Європи із футболу", - сказав співрозмовник.

За його словами, йдеться, зокрема, про сувенірну торгівлю на стадіоні, де збірна Росії у суботу зіграє зі збірною Бельгії.

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Водночас інше джерело "Інтерфаксу", знайоме з перебігом підготовки об'єктів до Євро, повідомило, що не варто очікувати торгівлю формою всіх учасників чемпіонату в Петербурзі, тим паче якщо ця збірна не грає в Петербурзі на груповій стадії.

"Не думаю, що ви зможете знайти в сувенірній торгівлі форму, наприклад, Уельсу або Швейцарії. Це питання стосується комерційних очікувань продавців, а вони не будуть продавати предмети, на які не очікується попиту", - сказав співрозмовник.

Водночас він не зміг однозначно сказати, чи є десь у продажу в Петербурзі форма збірної України до Євро-2020.

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У пресслужбі оргкомітету "Інтерфаксу" не змогли відповісти на запитання, чи продається де-небудь у Петербурзі зараз футболка збірної України до Євро-2020.

У пресслужбі Фестивалю уболівальників (фанзона на Конюшенній площі) "Інтерфаксу" повідомили, що форми збірної України в продажу у них немає.

"На території Футбольного селища на Конюшенній площі можна придбати фірмову атрибутику шести країн: Росії, Фінляндії, Словаччини, Польщі, Швеції та Бельгії", - сказав співрозмовник.

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Коментарів правоохоронних органів "Інтерфакс" не має.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.