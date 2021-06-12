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Новини
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Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який упав із полиці в поїзді "Рахів-Київ"

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який упав із полиці в поїзді

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини в поїзді "Рахів-Київ" 12 червня 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області

"На станцію "Фастів", де перебував поїзд, негайно виїхала слідчо-оперативна група і з'ясувала, що 27-річний житель міста Тернопіль прямував зі своєю дружиною на відпочинок. Вночі він упав із верхньої полиці в поїзді і, за попередніми даними, вдарився потилицею. Після падіння чоловік повідомив дружині, що порчувається добре, повернувся на верхню полицю і ліг спати. Вранці дружина виявила тіло чоловіка без ознак життя і викликала швидку. Медики констатували смерть чоловіка", - наголошується в повідомленні.

Зараз поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направлено в морг.

"Поліція висловлює співчуття рідним і близьким загиблого і нагадує пасажирам про неухильне дотримання правил безпеки в поїздах! Подорожуючи на верхніх полицях, використовуйте ремені безпеки і обмежувальні перила. Бережіть себе і своїх близьких", - резюмується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 червня "Укрзалізниця" заявила про те, що чоловік помер після падіння з верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ".

Автор: 

потяг (1964) смерть (6739) Укрзалізниця (6819)


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Топ коментарі
+5
якби старшого віку- то можна було запідозрити інші причини.
А тут лише внаслідок травмування.
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12.06.2021 18:10
+4
Ті полиці реально небезпечні. Прогнило все.
Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
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12.06.2021 18:09
+4
"Ремни безопасности, это што? Милиционеры сами то ездили в советских поездах? Может надо смашины снять, пока поездом катаешся?
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12.06.2021 18:17
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а что тут возбуждать ? просто несчастный случай .. по статистике, в мире каждый год погибает около 50 тыс. человек из за падения со своей кровати .. так и здесь свои дела по открывайте ...
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12.06.2021 18:05 Відповісти
это реальный повод закрыть гниду Сергея Лещенка за решётку. Зеленая Фемида не упускайте шанс, ибо завтра гнида Серлещ уже зеленую фемиду будет закрывать за решётку
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12.06.2021 19:03 Відповісти
серьлещ и остальные ублюдки гребут деньги за такой ужасный «сервис « , иностранцы сами окна моют , люди с полок падают , воняет в туалетах 🤮🤮🤮
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12.06.2021 20:01 Відповісти
Ті полиці реально небезпечні. Прогнило все.
Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
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12.06.2021 18:09 Відповісти
якби старшого віку- то можна було запідозрити інші причини.
А тут лише внаслідок травмування.
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12.06.2021 18:10 Відповісти
ПОЯСНЯЮ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ УПАЛ САМ И "УРОНИЛИ"...
вот для этого и регистрация в ЕРДР и уголовное дело проверка экспертизы в случае криминальных моментов будут копать глубже... если судебные медики скажут что не мог он с такими травмами мозга ... отек мозга... сдавление мозга.... провал мозга... сам встать и подняться и влезь на 2 полку то причины становятся интересными скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку кстати вопрос смерти.. время точное.. установят вроде как упал в3 часа ночи... а что скажут судебные медики....
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12.06.2021 18:38 Відповісти
Давно пора закупить абсолютно новые , современные , а не тырить в три глотки
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12.06.2021 20:03 Відповісти
Як ти собі уявляєш "скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку" при повному вагоні людей? (а він до того ж ще був і не сам а із жоною)
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13.06.2021 08:39 Відповісти
"Ремни безопасности, это што? Милиционеры сами то ездили в советских поездах? Может надо смашины снять, пока поездом катаешся?
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12.06.2021 18:17 Відповісти
Я всегда беру ремни у проводника, если еду на верхней полке. Ни разу не было, чтоб проводник не дал ремни.
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12.06.2021 20:39 Відповісти
вперше чую про таке. Якійсь доп сервіс
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13.06.2021 08:41 Відповісти
Я тоже. Манал я падать вниз со второго яруса ночью. Пару раз ездил на верхней полке, говорил проводнику, что бы дал страховочный ремнь. Некоторым дурачкам может быть стыдно попросить ремень, но зато им будет не стыдно навернуться ночью затылком внизу
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13.06.2021 15:16 Відповісти
Ремені безпеки? У потягах? Серйозно?
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12.06.2021 18:38 Відповісти
В деяких поїздах є. Сам здивувався. Можливо від провідника залежить
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12.06.2021 18:41 Відповісти
А в цій ситуації щось мені підказує, що у поїзді після інциденту дуже оперативно пришпандьорили усі ремені. Мовляв, дивіться - усе феньшуйово, ремені є, хто ж винен, що сарака не пристібнувся, ото й крепір його микнув...
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12.06.2021 18:54 Відповісти
Навіщо нам ремені безпеки поки на залізниці існують стрілочники.
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12.06.2021 18:56 Відповісти
тем временемлещенко женушку в ******** провожал..... борцун ..... уев
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12.06.2021 22:27 Відповісти
Ограничительные перила имеются не во всех вагонах, ремней безопасности никто не предлагает. Следовало бы выдавать их для вторых полок вместе с постелью.
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12.06.2021 22:43 Відповісти
а на третіх полках ващє не прістьогнутиє хроплять
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12.06.2021 23:11 Відповісти
вони там хроплять, бо із задоволенням дихають випражненнями всіх, хто є на нижніх 2-х полках
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13.06.2021 09:48 Відповісти
Только что приехал этим поездом. Ремни везде висят, проводница суетится - "все застегните, не снимайте, один уже доездился".
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13.06.2021 09:48 Відповісти
памятаю, в давні часи мужик іпанувся з полки вниз мордую на стоячу на столику пляшку з пивом. Ох і морда була синя і обидва ока спухли, замість двох очей - щілини, як 2 пісюхи.
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13.06.2021 09:53 Відповісти
він на море їхав
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13.06.2021 09:54 Відповісти
Та ніколи не бачив, щоб були спецкріплення на других полицях у вагоні, щоб пасажир міг себе зафіксувати. Може потрібно було просити такі кріплення у кондуктора вагона?
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13.06.2021 16:38 Відповісти
 
 