Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який упав із полиці в поїзді "Рахів-Київ"

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини в поїзді "Рахів-Київ" 12 червня 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області

"На станцію "Фастів", де перебував поїзд, негайно виїхала слідчо-оперативна група і з'ясувала, що 27-річний житель міста Тернопіль прямував зі своєю дружиною на відпочинок. Вночі він упав із верхньої полиці в поїзді і, за попередніми даними, вдарився потилицею. Після падіння чоловік повідомив дружині, що порчувається добре, повернувся на верхню полицю і ліг спати. Вранці дружина виявила тіло чоловіка без ознак життя і викликала швидку. Медики констатували смерть чоловіка", - наголошується в повідомленні.

Зараз поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направлено в морг.

"Поліція висловлює співчуття рідним і близьким загиблого і нагадує пасажирам про неухильне дотримання правил безпеки в поїздах! Подорожуючи на верхніх полицях, використовуйте ремені безпеки і обмежувальні перила. Бережіть себе і своїх близьких", - резюмується в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 червня "Укрзалізниця" заявила про те, що чоловік помер після падіння з верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ".