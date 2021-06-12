Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який упав із полиці в поїзді "Рахів-Київ"
Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини в поїзді "Рахів-Київ" 12 червня 2021 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Київської області
"На станцію "Фастів", де перебував поїзд, негайно виїхала слідчо-оперативна група і з'ясувала, що 27-річний житель міста Тернопіль прямував зі своєю дружиною на відпочинок. Вночі він упав із верхньої полиці в поїзді і, за попередніми даними, вдарився потилицею. Після падіння чоловік повідомив дружині, що порчувається добре, повернувся на верхню полицю і ліг спати. Вранці дружина виявила тіло чоловіка без ознак життя і викликала швидку. Медики констатували смерть чоловіка", - наголошується в повідомленні.
Зараз поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті направлено в морг.
"Поліція висловлює співчуття рідним і близьким загиблого і нагадує пасажирам про неухильне дотримання правил безпеки в поїздах! Подорожуючи на верхніх полицях, використовуйте ремені безпеки і обмежувальні перила. Бережіть себе і своїх близьких", - резюмується в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 червня "Укрзалізниця" заявила про те, що чоловік помер після падіння з верхньої полиці в поїзді "Рахів - Київ".
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Кілька років тому верхня полиця обірвалась і травмувала пасажирів.
Не пам'ятаю точно, можливо навіть хтось загинув.
Прикро за хлопця. Якби був старшого віку, а так явно отримав травму при падінні.
А тут лише внаслідок травмування.
вот для этого и регистрация в ЕРДР и уголовное дело проверка экспертизы в случае криминальных моментов будут копать глубже... если судебные медики скажут что не мог он с такими травмами мозга ... отек мозга... сдавление мозга.... провал мозга... сам встать и подняться и влезь на 2 полку то причины становятся интересными скинули уронили ударив иным с целью смазать картинку потом поклали на полку кстати вопрос смерти.. время точное.. установят вроде как упал в3 часа ночи... а что скажут судебные медики....