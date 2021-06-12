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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби зафіксовано 5 порушень "тиші" на Донбасі, бойових втрат немає, засобами РЕБ пригнічений ворожий БПЛА, - пресцентр ОС

Від початку доби зафіксовано 5 порушень

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати досягнуті в межах ТКГ домовленості. Зокрема, від початку доби 12 червня на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

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Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС від початку доби розмінували понад 12 гектарів території і передали на знищення 122 вибухонебезпечні предмети.

Від початку доби зафіксовано 5 порушень тиші на Донбасі, бойових втрат немає, засобами РЕБ пригнічений ворожий БПЛА, - пресцентр ОС 01

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Нагадаємо, за минулу добу, 11 червня, зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Поблизу Водяного (на Приазов'ї) противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав несумісного з життям осколкового поранення.

Автор: 

безпілотник (4083) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Скоро Американські реби будуть в Україні . Буде легше мочить русню .
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12.06.2021 18:30 Відповісти
Але повітряну безпілотну кульку все ж подавили. Невідомо, чи насмерть, але десь поділась.
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12.06.2021 18:40 Відповісти
Так сбит или подавлен
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12.06.2021 18:46 Відповісти
"... она с подавленным настроением пошла домой..."
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12.06.2021 18:48 Відповісти
Т.н. "Режим тишины"существует только для пацифиста Зе,его окружения и зебилоидов,для остальных он превратился в "пшик"с первым выстрелом "той стороны"..
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12.06.2021 19:15 Відповісти
 
 