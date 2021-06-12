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Новини Революція в Білорусі
2 061 14

На пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Доманове" представники білоруської діаспори провели акції проти режиму Лукашенка

На пунктах пропуску

На кордоні України з Білоруссю відбуваються акції протесту проти режиму Лукашенка. Акції нечисленні, їх влаштували на пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Доманове".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Біля двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю перебувають незначні групи людей - на пункті пропуску "Нові Яриловичі" близько 40 осіб,  а біля пункту пропуску  "Доманове" близько 10 осіб. Вони висловлюють протест проти білоруського режиму, поводяться вони мирно, жодних провокацій не здійснюють і рух транспорту не блокують", - зазначив Демченко.

За його словами, різними каналами поширювалися заклики до громадян Білорусі в Україні виходити на підтримку своєї країни, зокрема  з можливим перекриттям доріг.

"Нами було організовано співпрацю зі співробітниками поліції. Наразі учасники акції не створюють перешкод для руху, поводяться вони мирно", - додав Демченко.

Він також висловив сподівання, що вони не намагатимуться перекрити рух, оскільки в такому випадку співробітники поліції можуть притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, акції організував білоруський рух "Народне антикризове управління", який координує опозиціонер Павло Латушко.

Учасники акції вимагають від Євросоюзу прискорити запровадження потужних і масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. А від нелегітимного президента - повернути білорусам можливість наземного виїзду з країни, звільнити політв'язнів і провести нові чесні вибори.

 
 
 
 
 
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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) протест (2394)


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Топ коментарі
+5
Нафиг акции? Скиньтесь на киллера
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12.06.2021 18:43
+4
Колись дуже сподобалась фраза : - Не понравилось , как в Украине , - будет как в Гулаге . (( .
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12.06.2021 18:47
+3
Стара безперспективна тема.....
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12.06.2021 18:43
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мало платють...
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12.06.2021 18:55 Відповісти
Стара безперспективна тема.....
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12.06.2021 18:43 Відповісти
Нафиг акции? Скиньтесь на киллера
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12.06.2021 18:43 Відповісти
Нда.
Ну, пусть пикетируют. В свободной стране это разрешено.
Главное, чтобы вели себя согласно закону.
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12.06.2021 18:44 Відповісти
геям можно , а им нет?
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12.06.2021 18:54 Відповісти
Вони і є геї, тільки політичні...
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12.06.2021 19:10 Відповісти
Подобається залізний занавес?
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12.06.2021 21:18 Відповісти
В своей-то стране ведь уже все просрали...
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12.06.2021 18:44 Відповісти
Колись дуже сподобалась фраза : - Не понравилось , как в Украине , - будет как в Гулаге . (( .
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12.06.2021 18:47 Відповісти
я бы их пропустил после очень много вопросов.
и да - шарики от сюда в ету ямку, цветы в ту же ямку - и да вот вам флажки красно-черные - ето ваш пропуск до формальной легализации...
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12.06.2021 18:47 Відповісти
Ён і так майже у растовє живёть))) саюзнає гасударства ж, як нє крути...)))
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12.06.2021 19:13 Відповісти
чому не роблять закликів до Українців в росії?
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12.06.2021 19:33 Відповісти
 
 