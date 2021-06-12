На пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Доманове" представники білоруської діаспори провели акції проти режиму Лукашенка

На кордоні України з Білоруссю відбуваються акції протесту проти режиму Лукашенка. Акції нечисленні, їх влаштували на пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Доманове".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Біля двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю перебувають незначні групи людей - на пункті пропуску "Нові Яриловичі" близько 40 осіб, а біля пункту пропуску "Доманове" близько 10 осіб. Вони висловлюють протест проти білоруського режиму, поводяться вони мирно, жодних провокацій не здійснюють і рух транспорту не блокують", - зазначив Демченко.

За його словами, різними каналами поширювалися заклики до громадян Білорусі в Україні виходити на підтримку своєї країни, зокрема з можливим перекриттям доріг.

"Нами було організовано співпрацю зі співробітниками поліції. Наразі учасники акції не створюють перешкод для руху, поводяться вони мирно", - додав Демченко.

Він також висловив сподівання, що вони не намагатимуться перекрити рух, оскільки в такому випадку співробітники поліції можуть притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, акції організував білоруський рух "Народне антикризове управління", який координує опозиціонер Павло Латушко.

Учасники акції вимагають від Євросоюзу прискорити запровадження потужних і масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. А від нелегітимного президента - повернути білорусам можливість наземного виїзду з країни, звільнити політв'язнів і провести нові чесні вибори.