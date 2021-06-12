Терміни прийому документів на підготовчі курси до вишів для абітурієнтів з окупованих територій продовжено, - МінТОТ

Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів. Рішення ухвалено, оскільки останнім часом окупанти не випускають молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Ми вже прийняли рішення про продовження подачі документів на підготовчі курси. Спочатку було встановлено 20 червня, зараз прийнято рішення продовжити термін до 29 червня. Відповідно, будемо максимально відтерміновувати початок навчання", - зазначила вона.

Однак, за її словами, відтерміновувати початок занять на курсах не зможуть безкінечно, оскільки деякі абітурієнти змогли виїхати і потрібно враховувати їх інтереси.