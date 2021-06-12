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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Терміни прийому документів на підготовчі курси до вишів для абітурієнтів з окупованих територій продовжено, - МінТОТ

Терміни прийому документів на підготовчі курси до вишів для абітурієнтів з окупованих територій продовжено, - МінТОТ

Україна продовжила терміни прийому документів від абітурієнтів з окупованих районів Донбасу на підготовчі курси для вступу до вишів. Рішення ухвалено, оскільки останнім часом окупанти не випускають молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

"Ми вже прийняли рішення про продовження подачі документів на підготовчі курси. Спочатку було встановлено 20 червня, зараз прийнято рішення продовжити термін до 29 червня. Відповідно, будемо максимально відтерміновувати початок навчання", - зазначила вона.

Однак, за її словами, відтерміновувати  початок занять на курсах не зможуть безкінечно, оскільки деякі абітурієнти змогли виїхати і потрібно враховувати їх інтереси.

Автор: 

вступна кампанія (228) абітурієнт (117) Міністерство з питань окупованих територій (450)


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Топ коментарі
+7
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6211
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12.06.2021 19:16
+5
У луГандонах в крови любовь к ***** и ненависть к Украине. Нахер нам это стадо скотов ?
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9137
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12.06.2021 19:13
+5
Мені цікаво, а за які такі заслуги??? ((( Якщо вони нашилюди, то що Закон один для всіх вже не діє?
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12.06.2021 19:49
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приравняем их к иностранцам и озвучим цены за обучение! (у них руплёвые бальшие зарплаты)
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12.06.2021 19:08 Відповісти
У луГандонах в крови любовь к ***** и ненависть к Украине. Нахер нам это стадо скотов ?
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9137
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12.06.2021 19:13 Відповісти
Сроки приема документов на подготовительные курсы в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий продлены, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6211
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12.06.2021 19:16 Відповісти
56 років тому я з повністю україномовної полтавщини за місяць підготовчих курсів перейшла на здачу екзаменів російською у Дніпропетровськиий вуз , УСІ на 5 балів доречі, а як ці зрусифіковані дітки будуть здавати?
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12.06.2021 19:33 Відповісти
Носит вас по свету. И все в Америку.
Себе что-ли поехать?
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12.06.2021 19:37 Відповісти
а потому что некоторые абитуриенты еще не сдали экзамены в диверсионных школах. продлите еще на 2 месяца чтоб получить в Украину настоящих спецов разведки и подривной деятельности а не делитантов.
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12.06.2021 19:45 Відповісти
Мені цікаво, а за які такі заслуги??? ((( Якщо вони нашилюди, то що Закон один для всіх вже не діє?
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12.06.2021 19:49 Відповісти
сепары пришли к власти совместно с опзжо все это и делают
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12.06.2021 20:31 Відповісти
Не только пришли, но и не планируют уходить, и мечтают о втором сроке. Я бы пожелала им в качестве второго срока- ТЮРЕМНЫЙ! Уж слишком много враждебного они натворили!
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12.06.2021 22:11 Відповісти
 
 