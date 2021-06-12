Китай - партнер номер один у торгівлі для України, попри його складні стосунки із США, - Кулеба

США - партнер №1 України в питаннях політики та безпеки, а Китай - у торгівлі.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ. На запитання, чи вважати Китай ворогом чи партнером для України, Кулеба відповів: "Ми розуміємо те протистояння, яке розгорнулося вже між США і Китаєм. Це закономірність історичного розвитку. Про це можна дуже довго говорити. Воно є. Але модель дуже проста наразі: США є політичним і безпековим партнером №1 України, Китай є торговельним партнером №1 України. От і вся логіка… В окремих питаннях одне іншому заважає, доводиться працювати дипломатії, прибирати розбіжності, усувати якісь проблеми. Але концептуально логіки, яку я озвучив, ми дотримуємось".

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