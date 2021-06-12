МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році. ФОТО

У Міністерстві закордонних справ Росії згадали про випадок, коли англійська збірна із футболу використовувала нацистське вітання на матчі в Німеччині в 1938 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер МЗС РФ.

"14 травня 1938 року. Збірна Англії із футболу піднімає руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хайль Гітлер!" - йдеться у твіті.

На доданій фотографії 1938 року зафіксовано, за повідомленнями, реальний випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була змушена продемонструвати нацистське вітання простягнутою рукою. Відповідний наказ гравцям віддав англійський посол. Матч завершився перемогою для Англії.

Читайте також: У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми







Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"

Читайте також: Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.

Дивіться також: Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.