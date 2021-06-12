УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10967 відвідувачів онлайн
Новини
34 069 195

МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році. ФОТО

МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році. ФОТО

У Міністерстві закордонних справ Росії згадали про випадок, коли англійська збірна із футболу використовувала нацистське вітання на матчі в Німеччині в 1938 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер МЗС РФ.

"14 травня 1938 року. Збірна Англії із футболу піднімає руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хайль Гітлер!" - йдеться у твіті.

На доданій фотографії 1938 року зафіксовано, за повідомленнями, реальний випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була змушена продемонструвати нацистське вітання простягнутою рукою. Відповідний наказ гравцям віддав англійський посол. Матч завершився перемогою для Англії.

Читайте також: У російському Петербурзі перевірять лавки із сувенірами до Євро-2020 на наявність української форми

МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році 01
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році 02
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році 03

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"

Читайте також: Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.

Дивіться також: Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.

Автор: 

Велика Британія (5539) МЗС рф (959) збірна з футболу (224) США (22455) вертоліт (875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+85
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году - Цензор.НЕТ 5630
показати весь коментар
12.06.2021 20:14
+72
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году - Цензор.НЕТ 6415
показати весь коментар
12.06.2021 20:15
+71
ще раз переконався, що кацапи *****ті на всю голову....
показати весь коментар
12.06.2021 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Запостите кацапам в ответку фашистко-советский парад в бресте 1939года, а потом первомайский парад 1941года в москве, где гитлеровцы были среди приглашенных.
показати весь коментар
12.06.2021 20:31 Відповісти
запретить русский флаг признать его фашистским и приказать снять его с посольства российского и заменить его нейтральным,белым флагом
показати весь коментар
12.06.2021 20:36 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 1237
показати весь коментар
12.06.2021 20:36 Відповісти
😓
показати весь коментар
13.06.2021 13:24 Відповісти
А флаг РОА, генерал-лейтенанта Власова, воевавшей на стороне Гитлера, сейчас гордо реет над Московским Кремлем и вышит на футболках сборной РФ по футболу.

Кстати, а почему вы поместили Герб СССР, а не такой же красный флаг, как у гитлеровцев, но только с серпом и молотом, а не свастикой?
показати весь коментар
13.06.2021 15:53 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 6976
показати весь коментар
13.06.2021 15:54 Відповісти
Итак, ХЛО решил отравить игрока сборной Дании. Только конченные существа из Европы могут подарить это ХЛУ, по игре сборной бельгии увидим удалось ли запугать бельгийцев. Было 2?0 стало 3?0 на победу Бельгии
показати весь коментар
12.06.2021 20:37 Відповісти
Ну и че они до копались до этой формы ??? форма как форма че им надо ??
показати весь коментар
12.06.2021 20:39 Відповісти
Краще б рвали пердаки як їх фуйболісти будуть сцяти мельдонієм в пробірки.
показати весь коментар
12.06.2021 20:41 Відповісти
Пусть кацапы в своём болоте сначала разберутся
😀😀😀

МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 9463
показати весь коментар
12.06.2021 20:42 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 214
показати весь коментар
12.06.2021 20:43 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 6266
показати весь коментар
12.06.2021 20:44 Відповісти
непонятно
показати весь коментар
13.06.2021 09:25 Відповісти
и без Ленд-Лиза, Американско-Английского, совдепия не смогла бы сопротивляться Германии дольше весны 42 года. и это оптимистическая аналитика.... в принципе, совок пал бы зимой вместе с падением мацквы и не помогли бы "28 "героев" панфиловцев"... без американо-британских танков, пушек и самолетов...
показати весь коментар
13.06.2021 10:57 Відповісти
Ну молодцы, чо ) Надо вообще Елизавету дочкой гитлера обозвать - от этого взаимоотношения с Британской империей(треть планеты) только крепче станут)
показати весь коментар
12.06.2021 20:56 Відповісти
маразм крепчал...
показати весь коментар
12.06.2021 20:57 Відповісти
цікаве згадування молотова-він же дедушка русскаго мира. син власника гамазеї з під Йошкор Оли, випадково опинився в 1916 році біля ЦК, став помічником леніна, яскравий борцун проти Троцького. В 1930 році будучи Головою раднаркому розділив Вотську область на теперішні Мокшанські республік, а при колективізації "виділився" утворив колгосп на Мокшанських землях площею 800тис. кв.км. Яскравий украинофоб, по генах це передалось теперішньому голові Русскаго мира його ж внуку. І що цікаво, в будинку де виріс молотов, зробили його музей. Так марійці його пограбували і все винесли, так і стоїть (скрепи, однако). А той візит мав конкретну мету -підписання СРСР Тройственного союзу, однак Молотов вимагав Болгарію, базу на Босфорі і таке інше. Ясна річ, що болгари та турки їх послали. А через 80 років вже другі персони засталяли купувати ці ж країни їх газ.Скрепи однако.
показати весь коментар
12.06.2021 21:00 Відповісти
Побіжний аналіз результатів замаху на гравця збірної Данії (одна з допущених можливостей) з боку спецслужб Росії, свідчить про передбачений аналітиками російських спецслужб тріумф сбірної України на Євро 2020 (або місце у фіналі).
показати весь коментар
12.06.2021 21:00 Відповісти
Врага нужно знать в лицо, точнее в козлиную морду.
показати весь коментар
12.06.2021 21:03 Відповісти
да пошли вы в опу, казлы
показати весь коментар
12.06.2021 21:09 Відповісти
странно, однако, как это кацапы дали победить совсем не сильной сборной Финляндии. Лукаку наверное, уже намылил свой черно багровый елдак на свобную Раиси
показати весь коментар
12.06.2021 22:32 Відповісти
Та НАС РАТЬ !
)))
показати весь коментар
12.06.2021 21:13 Відповісти
Дегенераты рашкинские
показати весь коментар
12.06.2021 21:14 Відповісти
Ого! Я дивлюся, свинособаки все ніяк не угомоняться) Знатно підгоріло)
показати весь коментар
12.06.2021 21:24 Відповісти
Аштрісьот, аштрісьот!
показати весь коментар
12.06.2021 23:12 Відповісти
в то время еще никто не знал что Гитлер сотворит и это приветствие считалось нормальным
показати весь коментар
12.06.2021 21:27 Відповісти
Обвинить Британию в фашизме верх цинизма рашистской пропаганды!
показати весь коментар
12.06.2021 21:28 Відповісти
Кто бы гавкал,весь мир знает каких ассов люфтваффе рашкованы воспитали под Липецком.А какие кадры они выростили для панцерваффе под Тулой!
показати весь коментар
12.06.2021 21:29 Відповісти
То треба щоб МЗС України опублікувало знімки солдатів нацистської Німеччини разом з солдатами ссср на параді в москві, опублікувало знімки злочинів рашистських фашистів на Донбасі, в Грузії, Сирії. Але для цього треба мати міністра закордонних справ, а не Кулебу.
показати весь коментар
12.06.2021 21:35 Відповісти
22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии.

Это как, ничего? 😂😂😂
показати весь коментар
12.06.2021 21:38 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 4305
показати весь коментар
12.06.2021 21:38 Відповісти
Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
показати весь коментар
13.06.2021 18:18 Відповісти
Фотки с парада 1 мая 1941 года в Москве уже были?) А речь Молотова в ОПРАВДАНИЕ нацизма и обвинении Британии и Франции в развязывании войны, от 30 октября 1939 года?
показати весь коментар
12.06.2021 21:44 Відповісти
Просмотрел коменты, вижу что уже было) Правда лайков под ними мало(... Ведь действительно эта тема слабо раскручена... А нужно трубить на каждом углу)
показати весь коментар
12.06.2021 22:05 Відповісти
И это они типа понукают англичан? С высоты времён? Да у вас ***** неогитлер готовый есть, уж не вам кого-то потурать
показати весь коментар
12.06.2021 21:46 Відповісти
Они первые два года второй мировой были СОЮЗНИКАМИ адика и мир делили... Обвиняли Британию и Францию в развязывании этой войны и оправдывали гитлеризм... И именно этим нужно быть по их наглой свинособачьей морде)
показати весь коментар
12.06.2021 22:09 Відповісти
И чего их так "колбасит" от нашей футбольной формы? Мы ж их не упрекаем за власовский флаг, , под которым им запретили выступать на соревнованиях.
показати весь коментар
12.06.2021 21:46 Відповісти
Кто то еще хочет ,,узкого мира,,?
показати весь коментар
12.06.2021 21:47 Відповісти
Сер В. Черчіль: -"У майбутньому фашисти будуть називати себе антифашистами."
показати весь коментар
12.06.2021 21:51 Відповісти
украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!"
...
Ой ***** ліл 😂😂😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.06.2021 21:55 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 283МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 5189
показати весь коментар
12.06.2021 22:23 Відповісти
Признайтесь что каждый из вас, бывших пионеров, хоть раз хотел разогнуть локоть на одном из этих бессмысленных сборов
показати весь коментар
13.06.2021 09:36 Відповісти
Доти доки уряд московії фінансує міжнародний тероризм , на думку московитів - Н А С Р А Т И .
показати весь коментар
12.06.2021 22:25 Відповісти
Олимпийский салют является разновидностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 римского салюта , но с более высоким подниманием рук.
Это приветствие использовали на олимпийских играх 1924 года в Париже и 1936 года в Берлине. После окончания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 второй мировой войны в виду большой схожести с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC нацистским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 салютом более не используют, хотя и не был запрещён официально. ( Википедия)
показати весь коментар
12.06.2021 22:26 Відповісти
Эй, кацапы! Вспомните ваши совместные фотки в обнимку с вывсшими чинами Вермахта. Что скажете?...
показати весь коментар
12.06.2021 22:39 Відповісти
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
показати весь коментар
13.06.2021 18:13 Відповісти
А я между прочим,смотрю клоунов из сборной рфии по футболу... Давно так не смеялся и от "футболистов" смехдержавы,и от комментатора ихнего. Уже дуют 0-2 бельгийцам,у себя в ленинграде.
показати весь коментар
12.06.2021 22:48 Відповісти
Жалкие лузеры, уже летят 2:0 Бельгии. Деньги газпрома не все могут купить
показати весь коментар
12.06.2021 22:49 Відповісти
0:2 вернее
показати весь коментар
12.06.2021 22:50 Відповісти
A финны выиграли у датчан. Вау! Здоровья Кристиану Эриксену.
показати весь коментар
12.06.2021 23:33 Відповісти
нет..сегодня игры у скрепных не будет....поставки с Колумбии задерживаются...а боярка вся в мочу ушла.
показати весь коментар
12.06.2021 22:54 Відповісти
А во Львове уже 200 кружек бесплатного пива должны раздать.
показати весь коментар
12.06.2021 23:39 Відповісти
Холєра! А мені дохторі пиво заборонили! Якраз у такий момент!
Воістину, нема в житті щастя.
показати весь коментар
12.06.2021 23:49 Відповісти
А какая из этих двух команд англечане?
показати весь коментар
12.06.2021 22:50 Відповісти
То есть мидраши хотел сказать, что символы украинских борцов с оккупантами, являются символом немецких фашистов.
показати весь коментар
12.06.2021 22:53 Відповісти
Кстати сегодня ещё и день рассии оказывается. УЕФА походу идёт на любые уступки кацапам. Но криволапым лузерам и это не поможет )))
показати весь коментар
12.06.2021 22:54 Відповісти
а кінське МЗС недоРФ може тоді порівняти себе і свій аквафреш з власовцями, і відповідно з нациками, і гітлером? чи в тих даунів стрілочка в інший бік вже не повертається?
показати весь коментар
12.06.2021 22:56 Відповісти
посмотрел рекламу на канале казломордых - это жесть - какие то микроволновки выпадающие из окон на проезжающие автомобили, какая-то карточка мир -просто заповедник гоблинов какой то
показати весь коментар
12.06.2021 23:04 Відповісти
надеюсь Лукаку доведет дело до конца ато немного противно
показати весь коментар
12.06.2021 23:07 Відповісти
Лукаку услышал вас и довёл дело до конца. 0 : 3.
показати весь коментар
12.06.2021 23:53 Відповісти
Файний хлопець Лукаку, третій кухоль пива п'ю за його здоров'я.
показати весь коментар
13.06.2021 16:49 Відповісти
потрібно нагадати московитам як вони привітали німецькіх нацистів та підтримували їх від нападків англічан, французів, поляків та інших громадян Європи!
показати весь коментар
12.06.2021 23:12 Відповісти
Клас! Але ж плющить лаптів! І як довго!
показати весь коментар
12.06.2021 23:19 Відповісти
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1403545181073424384 17 ч

При в'їзді росіян в Україну прикордонникам треба в їх паспортах ставити штамп "Слава Україні", а при виїзді "Геррям Слава"
показати весь коментар
12.06.2021 23:20 Відповісти
А во Львове уже 200 кружек бесплатного пива должны раздать.
показати весь коментар
12.06.2021 23:38 Відповісти
Да пох, там варочный порядок на Правде 2 тонны, прикинь шо на каждый попавший по кацапам Томагавк и Трайдент во Львове наливать будут?
показати весь коментар
12.06.2021 23:53 Відповісти
Уже 300 кружек по итогу.
показати весь коментар
12.06.2021 23:55 Відповісти
Да кацапы, ничто так не дополняет картину Репина как очередь из мг42 и Томагавк блок 3 по российским бурлакам на Волге , москве и питере.
показати весь коментар
12.06.2021 23:51 Відповісти
Я утром говорил что Бельгия разобъет быдло Мавзолейное 3: 0
показати весь коментар
12.06.2021 23:59 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 500
показати весь коментар
13.06.2021 00:08 Відповісти
Первый братских Тайный договор нацистская Германия подписала с СССР 11 ноября 1938 года...НКВД-ГЕСТАПО,с немецкой стороны в Москву ночью прилетел шеф Гестапо Мюллер,с советской стороны подпись поставил Первый Замминистра НКВД дохлого ССср Лаврентий Берия...
показати весь коментар
13.06.2021 00:14 Відповісти
Истерикой и воем с мокшанских болот удовлетворен ...
показати весь коментар
13.06.2021 00:30 Відповісти
Машарусоалкашка - таємна правнука Гебельса
показати весь коментар
13.06.2021 00:38 Відповісти
А слабо МИДу РФ победить американских фошиздовв реале, а не тявкать в интернете?
показати весь коментар
13.06.2021 01:42 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 8997
Парад в Москве 1 мая 1941 года.
показати весь коментар
13.06.2021 07:55 Відповісти
а парад 23.09.1939 року у Бресті напевно треба віднести до тісної дружби антигітлеровської коаліції ... Дуже коротка пам'ять в тих засранців з РФ !
показати весь коментар
13.06.2021 09:23 Відповісти
забули про спільні паради з нацистами в Гродно, Білостоці... таких красно-коричнєвих парадів було більше десятка... потрібно зазначити, ні британці, ні американці спільних парадів з Гітлером не проводили...
показати весь коментар
13.06.2021 11:03 Відповісти
Так а что им лучше было носить футболки с известным кадром из жизни Дзюбы?
показати весь коментар
13.06.2021 09:23 Відповісти
Фашисти з рашистами(росіянами) почали 2-у світову війну,атакувавши Польщу,а потім Германія - держави Европи,а СССР(Раша) - Фінляндію,Румунію й держави Балтії!Касап завжди є агресор!
показати весь коментар
13.06.2021 09:34 Відповісти
Фашизм и Россия-Братья на века!!!…
показати весь коментар
13.06.2021 10:01 Відповісти
всю піонерію в совку заставляли вітатись нацистським жестом... готовили краснопузо-совкових нацистів...
показати весь коментар
13.06.2021 11:06 Відповісти
Интересно, кто, как и Третий Рейх, хапает территорию соседей, Украина разве? Футболки это ерунда.
показати весь коментар
13.06.2021 11:16 Відповісти
Думаю, що після 0:3 від Бельгії рашка повинна написати на футболках : "Можем повторіть!"
показати весь коментар
13.06.2021 11:22 Відповісти
А КРАСНАЯ АРМИЯ ПО ДЕСНАМ ЛУПИЛАСЬ С НЕМЕЦКОЙ !)
показати весь коментар
13.06.2021 11:47 Відповісти
фашисты будущего будут называть себя антифашистами(с)
Нацисткая по всем признакам и поведению рашка ищет соринки в чужих глазах, классика жанра.
показати весь коментар
13.06.2021 15:53 Відповісти
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 3239
показати весь коментар
13.06.2021 16:30 Відповісти
Пуйло пытается запретить упоминания о союзе СССР с Гтлером 1939г... о позоре Сталина.. а лучшая защита это нападение, вот и гавкает кремль на Украину,штаты и ЕС. Рашисты это побратимы фашистов.
показати весь коментар
13.06.2021 16:34 Відповісти
Советское посольство с восторгом приетствовало вступление Гитлера в Париж.Об этом свивидетельствуют и статьи ггазеты Правда тех времëн.
показати весь коментар
13.06.2021 17:12 Відповісти
А во что оно эту форму одевает?
показати весь коментар
13.06.2021 19:12 Відповісти
Рашисты гребаные. Везде им Гитлер мерещится!!!
показати весь коментар
13.06.2021 21:14 Відповісти
Що може порівнювати, країна в якій перемогла свій народ чечено-кремлівська мафія......фашизм там зашкалює не тільки проти всього світу але й проти свого народу (60 млн життів свого народу закатовано в гулагах,розстріляно,заморено голодом а зараз знищено свого народонаселення за 30 років більше ніж в другій світовій війні)-то просто "пєрєгіби" а ще скільки закатовано душ "асвабаждьоних"-та хто ж їх рахує......навіть,китайці менше знищили в своїй культурній революції!?
показати весь коментар
14.06.2021 09:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 