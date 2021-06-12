Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати

У Німеччині можна придбати ювелірну прикрасу у вигляді карти України, але без Криму. Виробник пояснює помилку технічними, а не політичними причинами.

Німецька фірма S.W.W. Schmuckwaren GmbH із міста Леонберг, що біля Штутгарта, виробляє і продає золоті і срібні підвіски у формі карти України, але взагалі без Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Залежно від розміру і матеріалу вартість кулона становить від 22,95 до 295,95 євро. Фірма виробляє схожі ювелірні вироби з обрисами багатьох інших країн світу, проте вони відповідають міжнародно визнаним кордонам цих країн.

Директор фірми-виробника Свен Вільгельм заявив, що ювелірний виріб не має жодного політичного підґрунтя. За його словами, зробити підвіску-карту, де півострів був би приєднанм до материкової частини України, просто "технічно неможливо".

На зауваження DW, що в такому вигляді карта-підвіска не відповідає міжнародно визнаним кордонам України, Вільгельм зауважив, що ті, кому цей виріб не подобається, не мусять його купувати. "Ви можете замовити у мене також окрему підвіску з Кримом і носити їх разом", - запропонував компромісний, на його думку, варіант директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH.

Дивіться також: З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Підвіски з Україною без Криму донедавна можна було купити не лише у фірми-виробника, але й на сайтах таких велетнів інтернет-торгівлі, як OTTO та Amazon. DW зв'язалася з обома компаніями та попросила пояснити, чому на їхніх торговельних майданчиках продається ювелірний виріб, який не відображає визнані світовою спільнотою кордони України.

Відреагували компанії на запит по-різному. Німецький концерн OTTO, який багато хто в Україні знає ще за каталогами посилкової торгівлі, миттєво вилучив підвіску зі свого сайту. За словами речника концерну Франка Зургольта, OTTO також висунув до продавця вимогу ніколи більше не продавати через сайт otto.de цей або схожий товар.

А от у німецькому підрозділі компанії Amazon взяли до відома запит DW, але згодом відмовилися коментувати цю ситуацію. Підвіски з картою України без Криму станом на 11 червня все ще можна було купити на німецькому сайті Amazon (12 червня товар вже не доступний. - Ред.)..

Читайте також: Завершено розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що в лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили органи влади Автономної республіки Крим та стратегічні об'єкти. Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний світовою спільнотою "референдум", за результатами якого Росія включила півострів до свого складу. Ані Україна, ані Німеччина, ані ЄС не визнали результати цього "референдуму". Більшість міжнародної спільноти вважає анексію Криму незаконною, а країни Заходу запровадили проти Росії через ці дії економічні санкції.