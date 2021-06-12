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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати

Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати

У Німеччині можна придбати ювелірну прикрасу у вигляді карти України, але без Криму. Виробник пояснює помилку технічними, а не політичними причинами.

Німецька фірма S.W.W. Schmuckwaren GmbH із міста Леонберг, що біля Штутгарта, виробляє і продає золоті і срібні підвіски у формі карти України, але взагалі без Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Залежно від розміру і матеріалу вартість кулона становить від 22,95 до 295,95 євро. Фірма виробляє схожі ювелірні вироби  з обрисами багатьох інших країн світу, проте вони відповідають міжнародно визнаним кордонам цих країн.

Директор фірми-виробника Свен Вільгельм заявив, що ювелірний виріб не має жодного політичного підґрунтя. За його словами, зробити підвіску-карту, де півострів був би приєднанм до материкової частини України, просто "технічно неможливо".

На зауваження DW, що в такому вигляді карта-підвіска не відповідає міжнародно визнаним кордонам України, Вільгельм зауважив, що ті, кому цей виріб не подобається, не мусять його купувати. "Ви можете замовити у мене також окрему підвіску з Кримом і носити їх разом", - запропонував компромісний, на його думку, варіант директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH.

Дивіться також: З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Підвіски з Україною без Криму донедавна можна було купити не лише у фірми-виробника, але й на сайтах таких велетнів інтернет-торгівлі, як OTTO та Amazon. DW зв'язалася з обома компаніями та попросила пояснити, чому на їхніх торговельних майданчиках продається ювелірний виріб, який не відображає визнані світовою спільнотою кордони України.

Відреагували компанії на запит по-різному. Німецький концерн OTTO, який багато хто в Україні знає ще за каталогами посилкової торгівлі, миттєво вилучив підвіску зі свого сайту. За словами речника концерну Франка Зургольта, OTTO також висунув до продавця вимогу ніколи більше не продавати через сайт otto.de цей або схожий товар.

А от у німецькому підрозділі компанії Amazon взяли до відома запит DW, але згодом відмовилися коментувати цю ситуацію. Підвіски з картою України без Криму станом на 11 червня все ще можна було купити на німецькому сайті Amazon (12 червня товар вже не доступний. - Ред.)..

Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати 01

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Нагадаємо, що в лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили органи влади Автономної республіки Крим та стратегічні об'єкти. Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя відбувся невизнаний світовою спільнотою "референдум", за результатами якого Росія включила півострів до свого складу. Ані Україна, ані Німеччина, ані ЄС не визнали результати цього "референдуму". Більшість міжнародної спільноти вважає анексію Криму незаконною, а країни Заходу запровадили проти Росії через ці дії економічні санкції.

Автор: 

Німеччина (7317) Крим (14124) прикраси (14)


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Топ коментарі
+85
Та не вопрос,выпустить подвеску ФРГ без восточной Германии.достаточно в одном экземпляре и выставить на АлиЭкспресс
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12.06.2021 21:54
+48
Вообще то любопытный немецкий полудурок...
1). Кто в мире купит кулон в виде карты Украины кроме украинцев?
2). Кто из украинцев купит купит кулон с испохаблебленой картой своей страны?
3). Для кого тогда он произвел этот дебильный кулон?
...ответ простой: весь тираж заказала и выкупила в пропагандистских целях какая то структура ГазПрёма, иначе жадный немец никогда бы не произвел того что может принести только убыток...
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12.06.2021 22:26
+38
Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать - Цензор.НЕТ 7202Немецкий производитель подвески в виде карты Украины без Крыма: Кому украшение не нравится, не должен его покупать - Цензор.НЕТ 5798

...
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12.06.2021 21:59
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Сторінка 2 з 2
в виде карты Украины- это не карта Украины а кусок железки можеш продавать но не называй это картой Украины оно вообще не соответствует с таким успехом карта Италии без сапога продай что тебе макаронники скажут твое дело или нет
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12.06.2021 22:42 Відповісти
Бельгия - раша 2 : 0
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12.06.2021 22:43 Відповісти
Всадник без головы.
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12.06.2021 22:46 Відповісти
Заходим в гугле на сайт отзывы и ставим одну звезду - https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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12.06.2021 22:47 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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12.06.2021 22:54 Відповісти
ссылка не работает
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12.06.2021 22:50 Відповісти
S.W.W. Schmuckwaren GmbH ищи через гугл, [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c03/2106/c5/4c92300481ff.jpg[/img][/url]
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12.06.2021 22:54 Відповісти
Спасибо за ссылку - написал отзыв...
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13.06.2021 00:10 Відповісти
+
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13.06.2021 11:00 Відповісти
Німецький виробник підвіски у вигляді карти України без Криму: Кому прикраса не подобається, не мусить її купувати - Цензор.НЕТ 126
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12.06.2021 22:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/229262
https://censor.net/ru/user/229262
https://censor.net/ru/user/229262
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12.06.2021 23:19 Відповісти
Дайте нормальную ссылку на сайт, а не профиль.
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13.06.2021 00:04 Відповісти
https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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13.06.2021 00:17 Відповісти
ищи через гугл название фирмы, справа увидишь отзывы и адрес
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13.06.2021 00:18 Відповісти
https://sww-schmuck.shop/product/ukraine-*********-in-massiv-925-silber/#comment-1381
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13.06.2021 11:01 Відповісти
https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1
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13.06.2021 10:54 Відповісти
ставим негативный отзыв на гугл, пусть немец подавится своим золотом.
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12.06.2021 22:50 Відповісти
Надо бежать! Надо бежать! Чота совсем не захотел бежать черышев, да и баринов тоже му… Пля, я ору с этих комментаторов на Скотоматушка1))
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12.06.2021 22:47 Відповісти
Надо оторвать этому мудаку его яйцы, пусть носит их отдельно в кармане, если они ему так нравятся...
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12.06.2021 22:56 Відповісти
Заходим в гугле на сайт отзывы и ставим одну звезду
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12.06.2021 22:57 Відповісти
Их Франции доступен и по прежнему продает
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12.06.2021 23:04 Відповісти
Вже знятий з продажу на Амазоні.
Нацист смердючий.
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12.06.2021 23:06 Відповісти
зараз на сайтіі теж вже немає!!!
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13.06.2021 22:36 Відповісти
германия- блдь анальная, в прочем как и италия с францией и австрией, блевотина сифиличной шлюхи после российской сивухи.
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12.06.2021 23:13 Відповісти
3:0 !!!
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12.06.2021 23:50 Відповісти
Ура! я поставил, что Бельгия забьет 3 гол и она забила России 3 гол на последних минутах! )))
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12.06.2021 23:52 Відповісти
Игра была не Бельгия-Россия, а Бельгия - Оккупанты
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13.06.2021 21:36 Відповісти
раз, два, три - Россиюшка соси! Это про матч Бельгия - Россия. )))
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12.06.2021 23:54 Відповісти
рассосія двассосія, у хрюсскіх свята повен рот
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13.06.2021 00:32 Відповісти
Скотина фашистская. Это как турбины Сименс нечаянно оказались в Крыму
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12.06.2021 23:54 Відповісти
А что еще ожидать от этих "чистолюбивых" егоистов. Мнят себя невесть кем.
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13.06.2021 00:09 Відповісти
На "Аmazon.de" теж до цих пір висить ця пропозиція:

https://www.amazon.de/Ukraine-Anh%C3%A4nger-massiv-585-Gelbgold/dp/B00PZLE4PQ/ref=sr_1_5?currency=EUR&dchild=1&fbclid=IwAR0BINMrXCS7UJ4MNoI0oKUXMsPdzCfko2dnmrbHAorQdGIhNz3oiztiLqA&ie=UTF8&keywords=schmuckador%20ukraine&language=en_GB&qid=1623247277&s=jewelry&sr=1-5
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13.06.2021 00:13 Відповісти
Де ви бачите Україну на цьому шматку металу?
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13.06.2021 00:21 Відповісти
так, пан шмульке робить фуфло
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13.06.2021 00:37 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/worldschmuck/@48.7050065,8.7220134,14.12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe3aaa647694b4a20!8m2!3d48.7056633!4d8.7349702

а подивіться у гугл цю сторінку цієї фірми . випадково кажуть ...
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13.06.2021 00:30 Відповісти
Можно это рассматривать как директор фирмы заранее спилил мушку.
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13.06.2021 00:44 Відповісти
«Технически-невозможно..»,каже типу «ювелір».Знаєте,що технічно неможливо виконати у ******** ювелірці?Це копію посмертної маски фараона Тутанхамона.Вірніше,можливо зробити ідентичну копію оригіналу.Але,три з половиною тисячі років тому інструменти,якими працювали ювеліри були аж ніяк не такі,які використовують зараз.І,що найголовніше,фараон був помер раптово і для «приготування» його до «загробного життя» жреці мали дуже обмежений період часу-два місяці.Десь,буквально донедавна,вважалося,що для Тутанхамона переробили маску його мачухи,Нефертіті,яка померла раніше.Але,дослідивши ту маску докладно,все таки,прийшли до висновку,що вона була один раз роблена і один раз «одіта».Так ось,якщо команді ******** ювелірів дати в руки інструменти три тисячі з половиною років давності і сказати:»маєте два місяці,щоб зробити маску Тутанхамона»,то вони не зможуть її зробити,це є технічно-неможливо.До чого я це все розказую:знаєте,якщо для цього німця штампанути з кусочка золота,****** у вигляді карти України-є технічно неможливо,то єдине,що мені приходе на думку,так це те,що у цього німця-руки ростуть з сраки.
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13.06.2021 01:31 Відповісти
Та то він клеє дурня.
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13.06.2021 07:42 Відповісти
Предлагаю выпустить подвеску в виде Германии без Баварии.
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13.06.2021 01:40 Відповісти
Для кого эти подвески? Немцам дела нет до Украины, зачем им эти подвески?Украинцы не купят без Крыма.Путька дене гприплатил немцу?
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13.06.2021 01:47 Відповісти
Не кажи так категорично............. 73% купить запросто....
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13.06.2021 07:30 Відповісти
Найвірогідніша версія.
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13.06.2021 17:08 Відповісти
Кацапье купит. А потом юудет этот металлолом всем тыкать, мол смотрите и гансы признали "Крым наш". Вот интересно, сколько бабла отвалили московиты автору за это "украшение"?
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13.06.2021 02:36 Відповісти
Титульный спонсор - газпром.
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13.06.2021 07:27 Відповісти
Невже хтось дійсно вірить в те що іноземці досі реально вважають Крим Україною?
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13.06.2021 07:28 Відповісти
З питаннями віри тобі до церковних дебілів з брудним волоссям, а усі юридичні особи мають дотримуватися міжнародного законодавства. Треба щоб українські правники нормально працювали та подавали позови проти подібних компаній.
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13.06.2021 07:39 Відповісти
За останні півстоліття німці перетворилися на шльондр кремля.
Втім, не лише вони...
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13.06.2021 07:31 Відповісти
Просто туди переїхало багато не німців як у наш Донбас.
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13.06.2021 12:07 Відповісти
вже прибрано, і українці насипали фоток із укр.підвісками навіть на гугл-карти!
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13.06.2021 22:40 Відповісти
немцу написали отрицательных отзывов о его странице в гугле, а он пожаловался и их удалаи. Пишем отрицательные отзывы об его фирме. https://www.google.com/search?q=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&oq=S.W.W.+Schmuckwaren+GmbH&aqs=chrome.0.69i59.956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x479742a687dccf15:0xe3aaa647694b4a20,1,,,
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13.06.2021 09:02 Відповісти
у сша вообще нет аляски и гаваев. и они по этому поводу не воют
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13.06.2021 09:24 Відповісти
Воешь ты. Думаешь что написал придурок?
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13.06.2021 09:39 Відповісти
пора печатать на пакетах чтото вроде
https://ru-geld.de/media/images/germany/map-with-states-and-capitals-russian-small.jpg

да и марочку почтовую изваять не плохо бы
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13.06.2021 09:26 Відповісти
тьху забыл совсем - маечки с кепочками на евро 2020
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13.06.2021 09:28 Відповісти
Що, прозріння на 8 рік прийшло? Та євробл:дям на нас насра:ь! Німецькі шлюхи будуть робтит те ,що їм скаже кацапія.
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13.06.2021 09:41 Відповісти
ну так выпустите такую же, немецкую карту без Баден - Вюртенберга... и пусть немчура подавится....
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13.06.2021 10:03 Відповісти
кажется, тут все должно быть очень просто - ИСК на фирму производителя и публичный судебный процес с оплатой солидной суммы. Другим не повадно будет. Реакция нашего МИД и сопли будет? Почему Дойче велле занимается запросами к производителю а не офиц. органы Украины?
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13.06.2021 10:20 Відповісти
Ага. Плюс иск за изготовление куклы бабы-Яги на том основании, что её не существует.
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13.06.2021 10:34 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
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13.06.2021 11:41 Відповісти
Голубеющая Европа ??
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13.06.2021 15:16 Відповісти
Как у хохлянди подгорает, можно смотреть бесконечно! 🤣
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13.06.2021 19:39 Відповісти
Да, да. Вчера при игре в футбол Бельгия - Оккупанты, команда оккупантов позорно проиграла в футбол, чем расстроила своего фюрера. Прямо как немцы в 1936 году на Олимпиаде в Берлине расстроили Гитлера.
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13.06.2021 21:33 Відповісти
Ох уж эти немцы... Такие рвачи. Все хотят подлизнуть ***** и получить должность директора в Роснефти или Газпроме.
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13.06.2021 21:29 Відповісти
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