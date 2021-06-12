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Україна посідає важливе місце в порядку денному країн G7, - фон дер Ляєн

Україна посідає важливе місце в порядку денному країн G7, - фон дер Ляєн

Лідери країн "Великої сімки" під час зустрічі у Великій Британії приділили особливу увагу обговоренню ситуації в Україні.

Про це у твітері  написала глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна посідає важливе місце в нашому порядку денному. "Велика сімка" підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", - сказано у твіті.

Україна посідає важливе місце в порядку денному країн G7, - фон дер Ляєн 01

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Нагадаємо, у Великій Британії 11-13 червня відбувається саміт країн G7. Головні теми зустрічі - протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики в галузі міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.

Автор: 

G-7 G7 (1032) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+6
Бельгия : никого - 1:0.
торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
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12.06.2021 22:16
+6
ягель проЖУЙ, алень !
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12.06.2021 22:20
+4
опять руссофобия...

В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20

визитка Яроша будет позже
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12.06.2021 22:19
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Бельгия : никого - 1:0.
торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
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12.06.2021 22:16 Відповісти
опять руссофобия...

В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20

визитка Яроша будет позже
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12.06.2021 22:19 Відповісти
ягель проЖУЙ, алень !
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12.06.2021 22:20 Відповісти
Имей Урсула фон дер Ляйен на своем затылке, еще одно лицо, она и то была бы менее двуличной, чем есть.
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12.06.2021 22:23 Відповісти
навіть з нею потрібно працювати, зустрічатись, переконувати... Як пішов Порох з посади - нікому це стало робити
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12.06.2021 22:29 Відповісти
гундяй хреновато помолился? - сачкует падло бородатое....))))
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12.06.2021 22:27 Відповісти
Лише черговий раз нагадали що Україні потрібні кардинальні реформи ,а не імітація рехворм !!!!)))
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12.06.2021 22:31 Відповісти
фрау баронесса, як Вам замки Корнуолу в Ваші 68 рочків?
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12.06.2021 22:33 Відповісти
у кацапа ножка болит = перекур значит...
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12.06.2021 22:33 Відповісти
кацапы овладели мячем - каждый по два раза...нелицеприятным способом..
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12.06.2021 22:37 Відповісти
еще один кацап ударился... - какие то они подверженые...
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12.06.2021 22:40 Відповісти
торба - говорил же...
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12.06.2021 22:41 Відповісти
" ... і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", - сказано у твіті."

Чи могли б ви змусити плісняву це зробити, а неімітувати роботу? Можна й копняками. Україна буде ДУЖЕ вдячна.
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12.06.2021 22:44 Відповісти
ну ничего в 3м тайме кацапня свое возьмет....
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12.06.2021 22:47 Відповісти
панфиловцев бы им - а покa родина не прикрыта !
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12.06.2021 22:52 Відповісти
2:0 ... ну шо за русофобия..
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12.06.2021 22:56 Відповісти
ети лишнрехромосомные придурки таки сделают мой день
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12.06.2021 22:58 Відповісти
а все почему? - танков на поле не было - да танки тоже играют в футбол...
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12.06.2021 23:01 Відповісти
коцапы, а може вам вообще не играть в то шо не умеете?
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12.06.2021 23:07 Відповісти
фон дер Ляйен---пой ласточка пой, пой не унывай.
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12.06.2021 23:18 Відповісти
покойник определился.
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12.06.2021 23:21 Відповісти
What is another word for be high? - Behave erratically because of drugs
она что то знает?
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12.06.2021 23:30 Відповісти
вангую за кацапав - бOльшей хрени, чем кацапячий футбол, если мы о футболе,
в жизни не видел....
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12.06.2021 23:50 Відповісти
Бельгия : никого - 3:0.
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12.06.2021 23:54 Відповісти
 
 