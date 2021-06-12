Україна посідає важливе місце в порядку денному країн G7, - фон дер Ляєн
Лідери країн "Великої сімки" під час зустрічі у Великій Британії приділили особливу увагу обговоренню ситуації в Україні.
Про це у твітері написала глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна посідає важливе місце в нашому порядку денному. "Велика сімка" підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", - сказано у твіті.
Нагадаємо, у Великій Британії 11-13 червня відбувається саміт країн G7. Головні теми зустрічі - протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики в галузі міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.
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торба на кацапию развязалась...
там кроме бельгийцев нет никого на поле....
В официальном https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20 аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании».
https://twitter.com/BelRedDevils/status/1403600704451670018?s=20
визитка Яроша будет позже
Чи могли б ви змусити плісняву це зробити, а неімітувати роботу? Можна й копняками. Україна буде ДУЖЕ вдячна.
она что то знает?
в жизни не видел....