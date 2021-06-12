Україна посідає важливе місце в порядку денному країн G7, - фон дер Ляєн

Лідери країн "Великої сімки" під час зустрічі у Великій Британії приділили особливу увагу обговоренню ситуації в Україні.

Про це у твітері написала глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна посідає важливе місце в нашому порядку денному. "Велика сімка" підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", - сказано у твіті.

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Нагадаємо, у Великій Британії 11-13 червня відбувається саміт країн G7. Головні теми зустрічі - протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики в галузі міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.