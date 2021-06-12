Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет
Переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинуло на якість освіти, про що свідчать результати контрольних оцінюван.
Це визнав у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть зрізи наші після того, як ми запровадили "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти загалом у державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах у межах тих стандартів, які вже записано і анонсовано", – сказав міністр.
Нагадаємо, з березня 2020 року через пов’язані з пандемією COVID-19 карантинні обмеження значну частину навчального процесу в українських школах перевели в режим онлайн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вся українська народна освіта
М. Сом
https://twitter.com/MVichikov ФОП 20% @MVichikov
https://twitter.com/MVichikov https://twitter.com/MVichikov
Моїх дітей русифікують і я не можу з цим щось зробити.
Ще рік тому син міг відповісти на питання, "почему ти гаваріш па украінскі" так, щоб його більше про це не питали. Але зараз він просто переходить на російську.
Серед дорослих і близьких в оточенні дітей відсутні люди, які розмовляють з ними російською. Велику роль в русифікації моїх малих відіграють їхні однолітки і толерування руской рєчі вихователями, тренерами, вчителями.
Син досить швидко адаптувався: я бачив, як ці зміни відбувалися, - за останні пів року вже розмовляє російською на рівні тих дітей що розмовляють нею з народження. В доньки теж постійно з'являються якісь російські вирази.
Намагався на цю тему говорити, пояснювати, але це не дає результатів: вони можуть ще розмовляти українською зі своїми однолітками після такої розмови, або коли я десь поряд - і все, а потім все одно переходять на російську у грі.
Мені здавалося, я зробив максимум зі своєї сторони, щоб цього уникнути, але виявилося - замало. Купа прочитаних книжок, постійний підбір ********, класних, фільмів, мультфільмів в якісному українському перекладі, музика.
Я, зі своєї сторони перестав толерувати російськомовним і переходити на рєчь ще до того, як старший почав розмовляти, для мене табу в присутності дітей таке зробити.
Останній місяць це все дуже грузить. Те все, що зараз відбувається з моїми малими, було і зі мною. Тільки мені на цей момент було 16, а не 6 і 3.
Я не знаю що з цим роби, насилу стримуюсь, щоб не хапати чужих дітей за пительки та на кричати на них: «Говори українською»! Мені болить і я ще більше ненавиджу русню.
Запомните, молодые люди, а также их родители, благодаря кому ваше образование - зря потраченные годы. Да-да, и еще, конечно, тем, кто ставил в соответствующую графу бюллетеня галку.
2
2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
В голландии значит упало на 50% а у нас на 8%?
Во лохи голландцы!)