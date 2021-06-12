Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет

Переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинуло на якість освіти, про що свідчать результати контрольних оцінюван.

Це визнав у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть зрізи наші після того, як ми запровадили "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти загалом у державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах у межах тих стандартів, які вже записано і анонсовано", – сказав міністр.

Нагадаємо, з березня 2020 року через пов’язані з пандемією COVID-19 карантинні обмеження значну частину навчального процесу в українських школах перевели в режим онлайн.

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