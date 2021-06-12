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Новини Коронавірус і карантин
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Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет

Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет

Переведення значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинуло на якість освіти, про що свідчать результати контрольних оцінюван.

Це визнав у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть зрізи наші після того, як ми запровадили "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти загалом у державі приблизно впала на 8%, але вже трішки вирівнюється за рахунок того, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах у межах  тих стандартів, які вже записано і анонсовано", – сказав міністр.

Нагадаємо, з березня 2020 року через  пов’язані з пандемією COVID-19 карантинні обмеження значну частину навчального процесу в українських школах перевели в режим онлайн.

Читайте також: Відбулася презентація документального фільму про українську освіту "2045: Нова національна ідея": "Куди рухається система освіти, і що з нею буде через 10-15 років"

Автор: 

карантин (18172) освіта (1297) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+10
...в двомовній могилі навічно зарита
вся українська народна освіта

М. Сом

Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2967
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12.06.2021 22:32
+7
Бельгия - раша 2 :0
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12.06.2021 22:42
+6
Бельгія
2
2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
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12.06.2021 22:41
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...в двомовній могилі навічно зарита
вся українська народна освіта

М. Сом

Из-за перехода в онлайн качество образования в Украине упало примерно на 8%, но уже выравнивается, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2967
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12.06.2021 22:32 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!!)))
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12.06.2021 22:38 Відповісти
https://twitter.com/MVichikov

https://twitter.com/MVichikov ФОП 20% @MVichikov

https://twitter.com/MVichikov https://twitter.com/MVichikov



Моїх дітей русифікують і я не можу з цим щось зробити.
Ще рік тому син міг відповісти на питання, "почему ти гаваріш па украінскі" так, щоб його більше про це не питали. Але зараз він просто переходить на російську.

Серед дорослих і близьких в оточенні дітей відсутні люди, які розмовляють з ними російською. Велику роль в русифікації моїх малих відіграють їхні однолітки і толерування руской рєчі вихователями, тренерами, вчителями.

Син досить швидко адаптувався: я бачив, як ці зміни відбувалися, - за останні пів року вже розмовляє російською на рівні тих дітей що розмовляють нею з народження. В доньки теж постійно з'являються якісь російські вирази.

Намагався на цю тему говорити, пояснювати, але це не дає результатів: вони можуть ще розмовляти українською зі своїми однолітками після такої розмови, або коли я десь поряд - і все, а потім все одно переходять на російську у грі.

Мені здавалося, я зробив максимум зі своєї сторони, щоб цього уникнути, але виявилося - замало. Купа прочитаних книжок, постійний підбір ********, класних, фільмів, мультфільмів в якісному українському перекладі, музика.

Я, зі своєї сторони перестав толерувати російськомовним і переходити на рєчь ще до того, як старший почав розмовляти, для мене табу в присутності дітей таке зробити.

Останній місяць це все дуже грузить. Те все, що зараз відбувається з моїми малими, було і зі мною. Тільки мені на цей момент було 16, а не 6 і 3.

Я не знаю що з цим роби, насилу стримуюсь, щоб не хапати чужих дітей за пительки та на кричати на них: «Говори українською»! Мені болить і я ще більше ненавиджу русню.
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12.06.2021 23:49 Відповісти
розкажи, базікало, про методику, за якою виміряли оті 8%
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12.06.2021 22:34 Відповісти
Якось так
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12.06.2021 22:38 Відповісти
Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4412
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12.06.2021 22:39 Відповісти
Лялькі напхані тирсою ,неспроможні на самостійне мислення чи діяльність !!!))
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12.06.2021 22:39 Відповісти
Только из-за того, что песик ермака\козыря зюзя протащил этого рыга шкарлета в минобразования, дипломы\аттестаты\ученые степени украинских учзаведений за рубежом вызывают смех.
Запомните, молодые люди, а также их родители, благодаря кому ваше образование - зря потраченные годы. Да-да, и еще, конечно, тем, кто ставил в соответствующую графу бюллетеня галку.
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12.06.2021 22:35 Відповісти
Бельгія
2
2 : 0
0
Росія
ухаха в самом ****** проиграть
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12.06.2021 22:41 Відповісти
Роіся впєрдє!
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12.06.2021 22:42 Відповісти
Еге ж, саме там, глибоко.
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12.06.2021 22:58 Відповісти
Бельгия - раша 2 :0
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12.06.2021 22:42 Відповісти
Шо ты гонишь!? Не 8 % а 9.5%!
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12.06.2021 22:49 Відповісти
Та ні ,лише 7,5% !!!)))
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12.06.2021 22:51 Відповісти
Розраховано по інноваційній методиці "пальцем в небо і аби щось ляпнуть"))))
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12.06.2021 22:55 Відповісти
Усреднять статистику по всем школам страны - это примерно как измерять среднюю температуру по больнице.
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12.06.2021 22:54 Відповісти
Плагіатор Шкарлет щось базікає про якісну освіту.
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12.06.2021 22:57 Відповісти
Через перехід в онлайн якість освіти в Україні впала приблизно на 8%, але вже вирівнюється, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 749
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12.06.2021 22:58 Відповісти
Цей міністр живе в паралельній реальності. Якісь химерні відсотки (новопечерська школа, можливо, посіла на 8%).. Проведи масове опитування батьків учнів і зрозумієш, чи задоволені вони вашими освітніми послугами. Як не соромно так байдуже ставитись до майбутнього наших дітей. Тільки на бумазі все добре. Гидко
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12.06.2021 23:02 Відповісти
то ви, суки, дайте ще киві звання проФФесора, тоді і получите всі -25%!
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12.06.2021 23:36 Відповісти
Шкарлет, ******* плагіатор! Звільни посаду міністра освіти!
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13.06.2021 00:10 Відповісти
як можна якість оцінити в %? висока якість навчання або є, або її немає...
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13.06.2021 06:08 Відповісти
8% - это точная,научная цифра. Проверяется,сколько букв из алфавита узнаЮт учащиеся.Если все,то качество 100%. Можно также(в выпускных классах) использовать цифры.
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13.06.2021 08:46 Відповісти
И каким "инструментом" измерили это якобы "качество"!? Качество проверяется на практике, а что касается украинского "образования" - это категория эфимерная, можно даже написать, что мифическая /как сказки о феяих и драконах/!
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13.06.2021 09:50 Відповісти
Ага!
В голландии значит упало на 50% а у нас на 8%?
Во лохи голландцы!)
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13.06.2021 11:03 Відповісти
 
 