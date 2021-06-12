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Новини
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Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль

Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль

Якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку, ніхто не знає", - зазначила радниця міністра.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то "для нас це буде дуже відчутно, насамперед у плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

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"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли відбувається обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ із Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.

Автор: 

газ (10405) Зеркаль (291) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+20
БЕЛЬГИЯ - раша 3: 0
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12.06.2021 23:51
+17
0:3
Опять негр из НАТО
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12.06.2021 23:50
+16
Краса просто. Слава Україні!

Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9091
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12.06.2021 23:57
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0:3
Опять негр из НАТО
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12.06.2021 23:50 Відповісти
Краса просто. Слава Україні!

Россия создает в Европе искусственный дефицит газа, поэтому цена на него очень высокая, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9091
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12.06.2021 23:57 Відповісти
Бельгія - Окупанти 3 - 0
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5663
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13.06.2021 00:01 Відповісти
Незважаючи що газпром закинув бабла уєфа (50 млн по еофіціальним даними) їх репортажі заважають кацапскіну команду з лайном.

А Бельгійські фани не задоволені своєї команди і переживають якою буде її гра зі справжніми суперниками
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13.06.2021 01:41 Відповісти
Переводчик ни к чёрту!
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13.06.2021 07:27 Відповісти
Герої не вмирають !
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13.06.2021 01:53 Відповісти
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5191
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13.06.2021 10:29 Відповісти
Об этом будем думать позже. Пока что рогатые летят 3-0. Такая сборная Раши мне нравится. Пусть продолжают в том-же духе.
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12.06.2021 23:50 Відповісти
БЕЛЬГИЯ - раша 3: 0
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12.06.2021 23:51 Відповісти
Ну ти й швидкий - матч тільки закінчився
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12.06.2021 23:55 Відповісти
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 259
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13.06.2021 09:58 Відповісти
З дитинства вболівав за Бельгію...
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12.06.2021 23:57 Відповісти
мы еще не видели Германию - ставлю на нее.
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13.06.2021 00:05 Відповісти
3 : 0 це подарунок ***** в "день засраші"
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13.06.2021 00:04 Відповісти
та ще й у Пітері ))))))
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13.06.2021 00:05 Відповісти
Щас Дзюба прийдет домой и в прямой трансляции четире заколотит. Вопррс сколько простих русских баб получат в морду от супругов?
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13.06.2021 00:11 Відповісти
вопрос - вой со стадиона далеко был слышен?? )))
и успеют ли лавочники и тошниловки закрыть роллетами витрины от диких орд разъяренных поражением
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13.06.2021 00:15 Відповісти
Шутки шутками а 2002 когда россия проиграла Япинии на крвсной площади била веселая тусня. ЗА питер реально тревожно.
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13.06.2021 00:25 Відповісти
Львів дуже-дуже радіє з 3-0
https://www.youtube.com/watch?v=EDZvnXUsTTE 100 келихів пива за кожен гол
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12.06.2021 23:52 Відповісти
ЗЕчмо нічого не робило щоб зупинити побудову ПП-2, ось тепер і маємо що маємо.
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12.06.2021 23:54 Відповісти
Угомонись ущербное ! Большую часть построили при твоём « гетьмане» ! Посмотри по карте где был этот поток на середину 2019 года , возле Дании ! И что сделало твоё шоколадное чмо , что бы не допустить начала строительства ?
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13.06.2021 01:18 Відповісти
Кацапские свинозвери 2 раза отсосали потный черно-бордовый хер Лукаку
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12.06.2021 23:55 Відповісти
какая боль...какая боль.... БЕЛЬГИЯ - раша 3 : 0 ))))))))))))))))
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12.06.2021 23:55 Відповісти
"газпук" перестане фінансувати УЄФу
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13.06.2021 00:08 Відповісти
а ті...а ті (меркантильні і аполітичні)))) тоді знову повернуть українську форму як і було ...і навіть на комірцяк узгодять ПТН ПНХ мілким шрифтом ))))
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13.06.2021 00:12 Відповісти
Сборная Мордора выиграла у Бельгии с отрицательным результатом в три гола.
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12.06.2021 23:55 Відповісти
Мелко пакостить они умеют. Но деньги газпрома не способны купить новые ноги лузерам рассии. 0:3 в день рассии в питере. Получите кацапня
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12.06.2021 23:57 Відповісти
червоні дияволи козломорду нечість підсмажили))
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12.06.2021 23:57 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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13.06.2021 00:04 Відповісти
Купили себе игру в день рассии, думали поможет )))
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12.06.2021 23:58 Відповісти
Взуть козлорылых за их же деньги - это какая-то циничная бандеровщина
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13.06.2021 00:05 Відповісти
O!
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13.06.2021 01:53 Відповісти
Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6218
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13.06.2021 00:04 Відповісти
Это типа - не везёт в футболе, повезёт в гробу...
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13.06.2021 00:06 Відповісти
Майже 30 коментів і всі в тему,тобто про газ !!!)))
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13.06.2021 00:16 Відповісти
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13.06.2021 00:26 Відповісти


Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8746
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13.06.2021 00:25 Відповісти
Эрдоган ежегодно платил РАБссии за газ 50 ярдов долларов...,сегодня с вводом Турецкого потока Эрдоган платит 4 ярда...Путлер одержал паБЕДУ....точно так будет и Северным дерьмом...
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13.06.2021 00:31 Відповісти
какие 50 лярдов? столько даже германия не платила никогда
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13.06.2021 01:50 Відповісти
Незрозуміло. А де ж американці зі своїм зрідженим? Чому не покривають той дефіцит?
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13.06.2021 04:26 Відповісти
Зеркаль підняла надважливе питання, а місцева бидлота глузує з к@цапів, які програли валонам.
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13.06.2021 07:23 Відповісти
Цей сайт давно перетворився на смітник типу порохоботських пабліків на Фейсбуці.
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13.06.2021 07:24 Відповісти
Хмара,о чем ты ?Зеркаль,как и все до нее снова врет,как сивая кобыла...Опять в наших тарифах виноваты кацапы?А где наш украинский газ?Где недра,которые принадлежат народу?Всем молчать,а то пуйло нападет.Спасибо Бельгии,а то бы напхать бы этой Хмаре говна по самые не могу...
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13.06.2021 07:39 Відповісти
Подібні до тебе можуть лише відсмоктати.
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13.06.2021 07:44 Відповісти
Зеркаль одна з небагатьох порядних особистостей в Україні.
З хера газ з Полтавської області має йти різним невдахам, а не промисловості? На ринку має бути рівнозважена ціна на газ , а не той дебільний соціалізм, що робила бабця юля .
Так в усіх нормальних країнах. У сша ніхто не продає свій газ дешевше за закордонний.
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13.06.2021 07:50 Відповісти
Зря ти пишеш цю фігню. Лана Зеркаль одна з самих кваліфікованих і притомних фахівців в енергетичній сфері.
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13.06.2021 09:16 Відповісти
Эта «важная тема» попадёт в какие угодно карманы, кроме наших с вами. Поэтому на моё мнение бельгийский отсосиновик для москалей тема более интересная и реальная…
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13.06.2021 11:28 Відповісти
3:0
І нічого вони не вміють: ні пиво робити, ні в космос літати, ні в футбол грати.

Як шлунок - що не кинь, на виході лайно!
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13.06.2021 07:32 Відповісти
 
 