Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль

Якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку, ніхто не знає", - зазначила радниця міністра.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то "для нас це буде дуже відчутно, насамперед у плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

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"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли відбувається обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ із Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.