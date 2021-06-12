Росія створює у Європі штучний дефіцит газу, тому ціна на нього дуже висока, - Зеркаль
Якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.
Про це в ефірі програми "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз, наприклад для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку, ніхто не знає", - зазначила радниця міністра.
За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через територію України, то "для нас це буде дуже відчутно, насамперед у плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".
"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли відбувається обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ із Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.
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Опять негр из НАТО
А Бельгійські фани не задоволені своєї команди і переживають якою буде її гра зі справжніми суперниками
и успеют ли лавочники и тошниловки закрыть роллетами витрины от диких орд разъяренных поражением
https://www.youtube.com/watch?v=EDZvnXUsTTE 100 келихів пива за кожен гол
З хера газ з Полтавської області має йти різним невдахам, а не промисловості? На ринку має бути рівнозважена ціна на газ , а не той дебільний соціалізм, що робила бабця юля .
Так в усіх нормальних країнах. У сша ніхто не продає свій газ дешевше за закордонний.
І нічого вони не вміють: ні пиво робити, ні в космос літати, ні в футбол грати.
Як шлунок - що не кинь, на виході лайно!