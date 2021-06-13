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Новини
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Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту

Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту

Лідери країн "Групи семи", які проводять саміт у британському графстві Корнуоллі, заявили про схвалення плану дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту.

Ця підтримка буде спрямована насамперед на будівництво об'єктів інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. В аналогічний спосіб у країнах Африки та Азії діє Китай, на конкуренцію з яким спрямовані плани "Групи семи".

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон підтримує план, який має стати більш ефективним, ніж китайська програма.

У заяві учасників саміту сказано, що вони запропонують "співпрацю, засновану на принципах прозорості та партнерства".

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Деталі плану фінансування інфраструктурних проєктів залишаються невизначеними. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала, що "Група семи" ще не досягла рівня, з якого можна було б починати фінансування такої ініціативи.

Автор: 

G-7 G7 (1032) допомога (8284)


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Топ коментарі
+6
Рашка відсосала в Бельгії ! А "Цензор"-спить! Де гарна новина ?
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13.06.2021 00:11
+5
Єтот счет Бельгия-РАБссия 3:0 я на цензоре указал еще вчера...
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13.06.2021 00:09
+4
В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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13.06.2021 00:07
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Україна понад УСЕ,ТОМОС-НАТО а вже потім ЄС Мавзолейное бідло,фас
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13.06.2021 00:03 Відповісти
В матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
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13.06.2021 00:07 Відповісти
Бельгия даже и на 40 процентов не играла. У кацапов просто убогая команда
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13.06.2021 00:08 Відповісти
ааа.. это не про нас... судя по зарплатам чиновников, депутан, судей-прокуроров...да и просто слуг наридных... по их автопарку личному, маеткам, недвижимости за кордоном и счетах в офшорах и налу под матрасами... это не про нас точно!
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13.06.2021 00:09 Відповісти
Єтот счет Бельгия-РАБссия 3:0 я на цензоре указал еще вчера...
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13.06.2021 00:09 Відповісти
Рашка відсосала в Бельгії ! А "Цензор"-спить! Де гарна новина ?
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13.06.2021 00:11 Відповісти
Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту - Цензор.НЕТ 2888 есть пуктлер,есть РАБссия,нет Хмыря нет и РАБссии...спикер ДурьДумы,вячеслав володин.2015 год.
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13.06.2021 00:26 Відповісти
саммит ни о чем,меркельша уже видит себя в совете директоров гаспрома.
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13.06.2021 00:30 Відповісти
Эта поддержка будет направлена ​​прежде всего на строительство объектов инфраструктуры. Аналогичным образом в странах Африки и Азии действует Китай, на конкуренцию с которым направлены планы "Группы семи".
Правильно, надо подымать уровень африканцев Центральной Африки, и азиатов, особенно с Ближнего Востока. А ещё лучше перевезти их к себе, чтобы китайцы их не охмуряли. ))
Да и электорат для дем.партий уже практически готовый.
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13.06.2021 00:54 Відповісти
ютубе - орест лютый "тато я твий син" ссылка не вставляется - шукайте уже сами....
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13.06.2021 01:05 Відповісти
До 2019-го я особо не задумывался почему одни страны живут бедно, а другие - хорошо. Но после крайних през выборов в Украине все понял: нищие страны остаются нищими не потому что им не помогают богатые страны, а потому что подавляющее колличество населения нищих стран хочет халявы. Нищее население не видит взаимосвязи между много работать/правильно голосовать - хорошо жить. Вот поэтому, вся эта помощь - псу под хвост. пока население не поймет, что блага в их стране не падают с неба, а зарабатываются, до тех пор нищета будет оставаться союзником стран-нищесбродов.
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13.06.2021 06:58 Відповісти
Лучшая поддержка таких государств, конфискация наворованного их чиновниками и передача в бюджет этих государств.
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13.06.2021 07:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cdJDOiLc_pc
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13.06.2021 08:23 Відповісти
Лідери G7 схвалили план дій для підтримки держав із низьким або середнім рівнем добробуту - Цензор.НЕТ 9694.
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13.06.2021 08:56 Відповісти
 
 